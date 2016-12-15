Новый губернатор Тульской области Алексей Дюмин огласил свое первое послание депутатам Тульской областной думы и широкой общественности. И действительно, кроме депутатов, в зале второго этажа здания правительства были замечены члены Общественной палаты региона, представители духовенства и общественных объединений.

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Свое выступление Алексей Дюмин начал с подробного обзора проделанной за уходящий год работы. И с учетом того, что он сам пришел в регион 2 февраля 2016 года, в своем выступлении он не стал давать оценку работе предыдущего губернатора Груздева. Хотя по большому счету в области осталась работать выстроенная Груздевым система управления, которая с приходом Дюмина практически не претерпела изменений.

Все те же лица в зале, такие же вечно преданно смотрящие на шефа глаза, такое же равнодушно-отстраненное настроение зала. Но как только Дюмин начал зачитывать свое послание, равнодушие сменилось удивлением в глазах чиновников и общественников. Дюмин по-военному четко подводил в каждом абзаце своей речи черту и ставил задачу на 2017 год. Было сразу понятно, что за прошедший неполный год работы в регионе он смог разобраться в ситуации, и у него сформировалось понимание того, что надо делать. Поручения правительству шли одно за другим, поручения о серьезной перестройке всей их работы. Задачи ставились глобальные, но вполне выполнимые. В некоторых моментах поначалу создавалось впечатление, что Дюмин говорит о каких-то сложно исполнимых прожектах, но он сам это опровергал своими дальнейшими словами о том, что проект уже разработан и подрядчики привлечены. В частности, это касалось благоустройства реки Упы и строительства Восточного обвода Тулы. Ведь с этими задачами предыдущий губернатор не справился, и если и делалось благоустройство набережной реки Упы, то как-то факультативно, на одном энтузиазме депутата Виктора Трифонова. А тут же впервые городской проект был поставлен как целевая задача для всего тульского правительства.

Ключевой темой послания получилось наставление правительству об улучшении жизни граждан. Говорил Дюмин про наболевшие вопросы здравоохранения, социальную среду и вопросы занятости. Про безбарьерную среду для инвалидов и создание новых рабочих мест для них. Правительству поставлена задача поиска новых инвесторов для региона. Дюмин осознал, что самому всех за ручку не привести и нужно, кроме личного авторитета, создать в области привлекательные условия для инвестиций. Хотя и сам лично губернатор привел в регион крупнейшие российские компании мирового масштаба.

Удивление сидящих в зале усилилось, когда губернатор напутствовал членов правительства отказаться от формального подхода в работе с обращениями граждан и не отделываться отписками и выезжать на место, встречаться с людьми. Это ведь совершенно новый подход во взаимодействии власти и общества.

Отдельной темой послания стала поддержка предпринимательства в моногородах и создание государственно-частного партнерства, о новой индустриализации. Звучал тезис о том, что Тульская область должна стать первой во всем. Тут уже и я стал удивляться, ведь планов стало громадье. Только вот вопрос: кто это все будет исполнять? На одном энтузиазме губернатора далеко не уедешь, каким бы он могучим ни был. Ведь к работе правительства региона у общественности накопилось множество вопросов, а воз и ныне там. Я очень надеюсь, что у Дюмина получится разогнать неторопливую бюрократическую машину до состояния, когда она сможет работать не на ручном приводе.