



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ложная цель

Наблюдаю за тем, как условно «болотные» кандидаты ведут свою избирательную кампанию. Точнее сказать, ее имитируют. Ведь главное для них не завоевать сердца и умы людей, а показать в интернете бурную активность. И не важно, что на встречи с ними приходят два десятка человек, главное для них — что в соцсетях они получают сотни лайков. Тут налицо некий кассовый разрыв, выражаясь языком бухгалтера совхоза «Заветы Ильича».

И вот именно на эту разницу и делают ставку лидеры болотного протеста. Ведь при любом провальном результате голосования всегда можно обвинить власти в подтасовке, в давлении на оппозицию и далее — по вашингтонской методичке. И для любого хомячка картина будет совпадать с его мировоззрением: мол, мы действительно поддерживаем нашего кандидата, читали его посты в ЖЖ и ФБ, лайкали его фото у куба, и как же так, он проиграл? И тут на передний план выйдут информационные технологии вывода этих людей на улицу.

Начнут, как обычно, с публичного обвинения властей в фальсификации выборов. И не важно им уже, что ЦИК возглавляет не волшебник Чуров, а вполне рукопожатная Элла Памфилова. Главное — озвучить свое обвинение, и им для этого не потребуются никакие доказательства. В информационном набросе все средства хороши! Далее всё это раскручивается в многочисленных пабликах в «ВКонтакте», предлагаются места сбора вблизи правительственных зданий и около Кремля.

Тут важно понимать, как начинает собираться толпа. Точки сбора намеренно выбираются таким образом, чтобы блокировать свободный проход спешащих с работы людей, создать давку. После достижения необходимой по численности кондиции, группы начинают движение в сторону проведения несанкционированного митинга, вовлекая по ходу движения зевак и любопытствующих горожан. Таким образом, в общей точке сбора оказываются несколько тысяч горожан, из которых менее половины — это те самые протестные активисты. Добавим сюда блогеров, гражданских репортеров и журналистов. В этой поначалу сумбурной толпе начинаются структурные изменения. Заранее подготовленные активисты рассредотачиваются по всей массе, стараясь равномерно распределиться. Формируются центры для имитации всеобщности протеста.

Далее появляется лидер протеста, и его задача — встать на любую возвышенность и произнести короткую и пламенную речь о том, что власть украла их и ваши голоса. И не важно, что из собравшихся голосовало от силы 15%, главное — завести толпу. После в толпе начинают раздаваться заранее спланированные кричалки, становясь от раза к разу все агрессивнее. Кричалки разрабатывают заранее, в их основе — звучность и мелодичность. Задача — подчинить себе толпу, создать у каждого иллюзию общности идей.

Начинает действовать коллективное бессознательное стадное чувство, которое от природы есть в каждом человеке. Известный французский психолог Гюстав Лебон в своей книге «Психология народов и масс» утверждал, что в толпе у человека снижаются умственные способности и полностью изменяются чувства. Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных единиц принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа. Исследователи отмечают, что уровень критического восприятия действительности в толпе снижается до уровня пятилетнего ребенка. В толпе почти невозможно оставаться пассивным наблюдателем, энергетика толпы втягивает, как воронка смерча. Скандирование речевок и лозунгов служит для включения механизма опознавания «свой-чужой», и раз остальные делают рядом то же самое, значит они свои. А кто не с нами — тот против нас. Так происходит сплачивание толпы.

Одним из действенных приемов являются синхронные действия, которые создают ощущения единения и силы. Это могут быть совместные раскачивания, прыжки и присест на корточки. Особо хочу отметить прыжки как наиболее действенный механизм настройки толпы на одну волну. Еще издревле у разных народов существовали ритуальные танцы, помогающие настроить племя на охоту или битву. Да и с точки зрения физиологии прыжки увеличивают приток крови в мозг, вбрасываются эндорфины, улучшается настроение и самочувствие. И организм начинает «подсказывать» своему обладателю: «Раз тебе хорошо, значит ты делаешь все правильно». Так появляется внутреннее снятие табу и запретов на применение силы.

Далее есть два сценария развития ситуации: один сценарий оппозиции и один сценарий властей. Это палатки на площади или силовой разгон несанкционированного митинга. И тот, и тот сценарий в целом очень плох.

Власть должна действовать более глобально и не бить по хвостам, а предотвратить скатывание толпы в агрессивную массу людей. До того момента, как организаторам митинга удалось превратить собравшихся в управляемую толпу, имеет смысл обратиться через громкоговорители к разуму каждого отдельного человека. Но чтобы управлять сформировавшейся толпой, нужно обратить работу на эмоциональную составляющую психики людей. Как правило, правоохранители используют лишь одну эмоцию — страх. Но давление на эту эмоцию способно влиять лишь на стадии формирования толпы и заставит многих остаться в стороне и наблюдать за митингом. Дальнейшее нагнетание страха способно вызвать ответную агрессию толпы, переходящую в ярость. Как этого избежать?

Самое первое, что надо сделать, — это вести работу в соцсетях, подвергать сомнению возможные цели организаторов. Заставить усомниться в необходимости протестных действий, убедить, что это опасно.

На день возможного митинга запланировать открытый праздничный концерт с участием популярных в молодежной среде исполнителей, вдали от центра города, но с хорошей транспортной доступностью. Важно увести десяток тысяч людей в другую локацию.

Глушить мобильный интернет нельзя, нужно сделать пользование им крайне медленным и неудобным, вынудив митингующих чаще отвлекаться на свои гаджеты в попытках загрузить страницы и отойти в сторону от митинга.

Средствами РЭБ не дать летать дронам, которые должны транслировать картинку. Человек в плотной толпе не видит дальше 10 метров и не способен оценить масштаб действий. Тем самым он будет подвергать сомнению способность митингующих на силовые действия и будет стараться выбраться на более открытую местность, где уже надо вывести его за пределы митинга.

Силами сотрудников правоохранительных органов в гражданской одежде обеспечить вытеснение за периметр наиболее активных активистов, под любым предлогом кроме задержания.

В месте проведения митинга транслировать из уличных громкоговорителей классическую музыку, а на экранах показывать социальные ролики на тему милосердия. Это позволит снизить градус агрессии в толпе.

С экранов показывать информацию о проведении в городе праздничных концертов, мест проведения досуга и адресах работы ближайших ночных клубов. В толпе часты мимолетные знакомства и важно предложить альтернативный вид отдыха для побуждения покинуть митинг.

Внедрить в эпицентр толпы гражданских активистов, которые будут высмеивать заявления лидеров оппозиции и собирать вокруг себя людей, которые сомневаются в мотивах оппозиционеров.

Методы могут варьироваться, но общей целью должно стать недопущение силового противостояния митингующих с правоохранительными органами.