Тула, 10 октября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Медийный скандал с принадлежностью «полному тёзке» нового тульского губернатора Алексея Дюмина сверхэлитной недвижимости в Москве специально для ИА REGNUM прокомментировал политолог, бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин:

Randy OHC Каждый должен отрабатывать, как святой Франциск мотыжил свою делянку

«Как гром среди ясного неба прогремела передача на телеканале «Дождь», в которой рассказали, что некий полный тезка тульского губернатора по фамилии Дюмин является обладателем шикарной квартиры в самом центре Москвы площадью 344 квадратных метрах. И ладно бы: я телеканал «Дождь» не смотрю по морально-нравственным соображениям, но так начали разрываться телефоны от тульских друзей и коллег. И всех интересовал вопрос, а правда ли это про нашего губернатора такое говорят? Я не знаю. Документов не видел и раз уж сам «Дождь» осторожно называет владельца квартиры только полным тезкой губернатора, то и я в своих рассуждениях буду исходить из такого предположения. Ведь и правда ведь — есть известный певец шансона Дюмин, и мало ли у него богатых родственников.

Но сейчас не об этом. Как утверждается в статье, вышедшей после репортажа на сайте «Дождя», и перепечатанной множеством уже уважаемых мною изданий, сделка происходила в декабре 2014 года, и до этого квартира принадлежала ООО «Саншайн роуд», в свою очередь принадлежащему кипрской «Лоита Холдинг Лтд».

Если исходить из того предположения, что квартира стала принадлежать Дюмину-генералу и была передана в пользование департаментом жилищного обеспечения Минобороны, то вопросов к генералу не возникает. Есть такая норма на квадратные метры в соответствии с высокой генеральской должностью. Если же квартира была куплена за такие полумиллиардные средства, как утверждает пресса, то возникает множество вопросов происхождения этих средств у высокопоставленного сотрудника. И даже участие хозяйствующих субъектов, принадлежащих иностранным резидентам на Кипре, только добавляет налета таинственности этой сделке. Тем более, что такие вопросы стали особо болезненно восприниматься после задержания с наличными евро губернатора Никиты Белых, оглушительного скандала с 8 (!!!) млрд. полковника Захарченко или золотых ручек и унитазов бывшего главы Коми Гайзера.

Общество требует от всех ставленников президента безупречной финансовой чистоты и прозрачности. Ведь именно такие скандалы бьют по основе всей власти — доверию к ней населения. Это очень ответственный момент, который каждый государственный служащий должен отрабатывать, как святой Франциск мотыжил свою делянку, и своим примером быть примером для остальных. Все необходимые законодательные решения для этого уже существуют и осталось дождаться весенней декларации губернатора Дюмина. А там может оказаться, что и Дюмин не тот, или квартира получена на законных основаниях и никаких претензий быть не может. Поэтому считаю, что рано махать руками и языком, а надо просто подождать».