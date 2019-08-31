Александр Карпов
Последние публикации
Нужна ли и зачем нужна Сомалиленд России?
Африканский рог — один из тех регионов мира, который традиционно находится в фокусе внимания как соседних государств, так и крупных держав, находящихся в других частях Земного шара. Привлекательность данной территории легко понять, лишь взглянув на карту. Открытый выход в Индийский океан, близость...
31 августа 2019
Между Китаем и США — Вьетнам выбирает Японию
Несмотря на полный тяжёлых испытаний для Вьетнама ХХ век, начало нынешнего столетия ознаменовало небывалый экономический рост страны при относительно стабильной внутри‑ и внешнеполитической обстановке. Отказ от участия в военных союзах с любыми великими державами и равноудалённость Ханоя от любой...
17 августа 2019
Война портов в Индийском океане: Иран, Пакистан, Китай, Индия
Индийский океан всегда привлекал мировые и региональные державы уникальным местоположением. Его тёплые воды являются кратчайшим маршрутом, соединяющим Африку, Ближний Восток, Южную и Юго-Восточную Азию. В ХХI веке значение этого океана будет только увеличиваться, учитывая возрастающую роль Индии и...
22 июля 2019
Вас «кнутом» или «пряником»? Политика Китая в Гонконге
Нынешние протесты в Гонконге стали одними из наиболее многочисленных с момента передачи региона Великобританией Китаю в 1997 году. Эскалация противостояния на улицах города и падение доверия к Пекину могут серьёзно осложнить и без того непростые отношения последнего с бывшей британской колонией...
2 июля 2019
Как построить флот, не имея выхода к морю? Эфиопия
Эфиопия — одно из немногих государств Чёрного континента, которое последние двадцать лет демонстрирует способность к установлению политической стабильности своими силами и заметный экономический рост, что, в свою очередь, требует расширения возможностей для внешней торговли страны и эффективного...
6 мая 2019
70 лет НАТО: скорее поминки, чем юбилей
В апреле сего года исполнилось 70 лет со дня основания Организации Североатлантического договора. По этому случаю в Вашингтоне 3−4 апреля состоялся юбилейный саммит НАТО, прошедший в тех же залах, где в 1949 году были подписаны документы о создании блока. «Ни один военный альянс не способен даже...
22 апреля 2019
Европейский вояж Си Цзиньпина: сближение вопреки США
Состоявшееся в конце марта турне председателя КНР по странам Европейского союза вызвало широкий резонанс в мировой прессе, и тому есть резонные основания. По сути, итоги визита руководителя Китая в Италию и Францию показали вероятность серьёзных изменений в китайско-европейских отношениях в сторону...
15 апреля 2019
Дания – троянский конь США в Европе
Газопровод «Северный поток — 2» в последнее время стал главным яблоком раздора между локомотивом европейской экономики, Германией, и главным защитником Старого света от «российской угрозы», Соединёнными Штатами. Вашингтон не ограничивается официальными выражениями озабоченности о потенциальной...
22 марта 2019
Алжир: политическая нестабильность — угроза региональной безопасности
Охватившие в последние недели страну демонстрации стали первыми столь массовыми акциями протеста после событий «арабской весны» в 2011 году. Решение 81-летнего действующего президента Абдель Азиза Бутефлики в пятый раз принимать участие в выборах главы государства вызвало волну протестов по стране...
13 марта 2019
Стратегия США в Арктике: не деньгами, так оружием
«Эта территория не принадлежит никому. К ней должен быть свободный доступ у всех стран Арктического совета, членом которого мы являемся». Такое заявление сделал адмирал Джеймс Фогго, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке. Это далеко не единственный случай подобной тревожной...
1 марта 2019
Северная Македония: переименование во имя НАТО
13 февраля прошло первое заседание НАТО, в котором приняла участие ставшая тридцатой по счёту страна — член альянса, Республика Северная Македония. Долгие годы само название страны являлось главным препятствием на пути её интеграции в евроатлантические структуры. Дело в том, что Грецию, члена ЕС и...
21 февраля 2019
Уравнение со многими неизвестными: предвыборная борьба в Таиланде
За последнюю неделю в политической жизни Таиланда произошло больше громких событий, чем за последние пять лет. Первоначально 8 февраля оппозиционная партия «Тхай Ракса Чаат» (Тайская партия «Спасём нацию») выдвинула принцессу Уболратану Махидол в качестве своего претендента на пост премьер-министра...
18 февраля 2019
«Нетихая дипломатия»: Швеция нейтральна, но не для России
На днях командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон заявил о создании создании концерном Saab многоцелевого истребителя Gripen E, «истребителя-убийцы» российских самолётов Су. По словам командующего, Gripen E — не малозаметен, не обладает выдающейся дальностью полёта и скоростью, не...
10 февраля 2019
Россия в Африке: укрепление безопасности и развитие экономики
24 января в здании Национального дворца в Киншасе состоялась инаугурация избранного президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, являющегося лидером партии «Союз за демократию и социальный прогресс». За всю историю независимости страны это первый случай мирной передачи власти. За...
6 февраля 2019
Саммит южных стран ЕС в Никосии: по форме — единство, по сути — кризис
29 января в столице Республики Кипр завершился саммит южных стран — членов ЕС. В СМИ данное объединение упоминается сразу под несколькими аббревиатурами: EU MED, MED7, EuroMED 7, «Club Med», «Med Group», в которых буквы MED однозначно указывают на средиземноморское географическое положение семи...
3 февраля 2019
Стабильность дороже ваххабизма. ОАЭ всё дальше отходят от Саудовской Аравии
Объединённые Арабские Эмираты — государство крайне необычное и тем интересное. Федерация абсолютных монархий, главой которой является президент, он же эмир столичного эмирата Абу-Даби. Страна имеет много общих черт со своими арабскими соседями по Персидскому заливу: огромные запасы нефти (седьмое...
30 декабря 2018
Сеул и Пхеньян продолжают сближаться. Вашингтон нервничает
Последние несколько месяцев переговоры руководителей США и КНДР откровенно застопорились. После достигнутых в июне этого года договорённостей между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом о денуклеаризации Корейского полуострова заметного прогресса в данном направлении обеим странам пока достичь не...
24 декабря 2018
Сеул и Пхеньян продолжают сближаться. Вашингтон нервничает
Последние несколько месяцев переговоры руководителей США и КНДР откровенно застопорились. После достигнутых в июне этого года договорённостей между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом о денуклеаризации Корейского полуострова заметного прогресса в данном направлении обеим странам пока достичь не...
23 декабря 2018
Тайвань – поле новой Мировой войны в Тихом океане
24 ноября состоялись выборы на местном уровне на Тайване. Правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) потерпела сокрушительное поражение от Гоминьдана (Национальной партии), победив лишь в шести из 22 административных единиц. В 15 уездах и городах мандаты получил Гоминьдан, и лишь в...
16 декабря 2018
Запуганная Норвегия. 50 оттенков русофобии
В 2014 году на экраны вышел самый дорогой проект в истории норвежского телевидения, сериал «Оккупированные». Вкратце его сюжет сводится к тому, что после катастрофы в Северном море и гибели 400 человек к власти в Норвегии приходят «зелёные», которые решают прекратить добычу нефти и газа в стране...
9 декабря 2018