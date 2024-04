Marcus Landstrom Конго

24 января в здании Национального дворца в Киншасе состоялась инаугурация избранного президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, являющегося лидером партии «Союз за демократию и социальный прогресс». За всю историю независимости страны это первый случай мирной передачи власти. За последние два месяца представители Европейского и Африканского союзов, а также отдельных западных стран сначала осуждали «недемократический характер» проведения выборов, потом сомневались в честности выборов, затем требовали отложить оглашение окончательных результатов и, в конце концов, со скрипом, но признали Чисекеди главой ДР Конго. На фоне подобных метаний, критики и наставлений в колониалистском духе уверенная поддержка новоизбранного президента со стороны таких крупных игроков на международной арене, как Россия и Китай, создаёт перспективы для укрепления безопасности страны и развития стратегических отраслей экономики.

Присутствие КНР в Африке стало реальностью уже в начале 2000-х годов. В 2009 году Китай стал главным торговым партнёром Африки, обогнав США, и с тех пор прочно удерживает это место. Китай стал примером того, что не только западные государства с либеральными режимами могут добиваться значительных успехов на африканском рынке. Вдохновлённые примером Поднебесной, Индия, Бразилия, Турция активно развивают внешнеэкономические связи со странами Чёрного континента, за последние десять лет опередив по товарообороту уже многие европейские государства. Россия относительно недавно вернулась в Африку, но имеет большие перспективы на данном материке, особенно в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

Благодаря эффективным действиям российской армии на территории Сирии правительству Асада удалось вернуть под свой контроль большую часть территории страны, зачистив её как от игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и от «умеренных» террористов. На фоне сомнительных успехов США и их союзников в Ираке и Афганистане подход России к урегулированию конфликтов привлекает всё большее число государственных руководителей в Азии и Африке, не желающих повторения иракского или ливийского сценариев на своей земле. В связи с этим российские советники и бизнесмены всё чаще становятся желанными гостями во всех уголках Чёрного континента.

В Центрально Африканской Республике, по данным российского МИДа, находятся 175 граждан РФ, занятых подготовкой кадров для местной армии. Кроме того, Россия добилась от ООН права на поставку стрелкового оружия в страну. Рассчитывая на расширение сотрудничества, министр обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра предложила Сергею Шойгу даже открыть военную базу в стране. Помимо ЦАР российское присутствие в последнее время стало более заметным в Судане, где представители охранных предприятий также заняты обучением местных вооруженных сил и консультированием суданских специальных служб. Кроме того, Россия значительно увеличила экспорт вооружений на континент, удвоив в 2017 году свои показатели за 2012 год. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Рособоронэкспорт с 2013 по 2017 год поставил африканским странам 39% всего импортируемого ими оружия, оставив позади Китай и США с их 17% и 11% соответственно.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

Сфера военного сотрудничества стала для России настоящим «окном в Африку». Вслед за советниками и военными инструкторами на Чёрный континент потянулись и российские корпорации. В той же ЦАР, по сообщениям российского МИДа, наша страна получила права на реализацию поисковых горнорудных концессий и в 2018 году начала разработку месторождений золота в районе Ндассима в обмен на обеспечение безопасности на данных территориях. В 2014 году Зимбабве заключила сделку с Россией о поставке вооружений в обмен на платину, а в прошлом году новый президент страны, Эммерсон Мнангагва договорился с Владимиром Путиным о развитии алмазодобывающих месторождений в Зимбабве. В соседних Ботсване и Анголе «Алроса» уже имеет свои активы. «Русал» добывает бокситы в Гвинее. Не отстают и нефтяники: так, «Лукойл» обзавёлся проектами в Нигерии, Гане и Камеруне, «Роснефть» ведёт разработку месторождений в Алжире, Египте и Мозамбике. Росатом активно работает в Руанде и Замбии.

Особую роль и место в Африке занимает Демократическая Республика Конго, вторая по площади территории страна континента с населением 77 миллионов человек. 50 лет эту страну раздирают войны, государственные перевороты и гражданские конфликты, наиболее кровавым из которых стала Великая африканская война 1998—2002 гг., вовлечёнными в той или иной степени в неё стали около 20 государств и вооружённых группировок. Война и её последствия унесли жизни 5,4 миллиона людей. Одной из основных причин конфликта в ДРК, помимо межэтнических противоречий, усугубленных геноцидом в соседней Руанде, стало стремление иностранных государств завладеть минеральными ресурсами ДР Конго. Несмотря на формальное окончание войны, до полного разоружения вооружённых группировок и установления контроля Киншасы над восточными провинциями пока ещё далеко.

Демократическая Республика Конго обладает более чем половиной разведанных запасов урана в мире, 70% мировых залежей колтана (колумбит-тантала), а также колоссальными запасами меди, кобальта, кадмия, золота, алмазов, серебра, цинка, марганца, олова, малахита, железной руды, бокситов, каменного угля и нефти. Без колтана, к примеру, невозможно производство аккумуляторов для современной электроники. Чтобы понять важность этого материала, вот список компаний, являющихся главными потребителями колумбит-тантала: Sharp, Philips, Canon, Apple, Panasonic, Sony, Nokia, Samsung, Bayer, Motorola. Что ещё интереснее, около 50% ВПК США зависит от импорта тантала из ДРК.

Не меньший интерес представляют для иностранных компаний и запасы конголезского кобальта, «металла ХХI века», широко используемого в современных литий-ионных и никель-кадмиевых аккумуляторах. Та же военная промышленность США на 75% зависима от поставок кобальта из ДРК, в недрах которой содержится свыше 70% этого металла. Неудивительно, что Вашингтон открыто называет ДР Конго «зоной своих стратегических интересов». Для реализации этих интересов американские компании пользуются услугами местных военизированных группировок.

В провинции Северное Киву компания Adastra Minerals Inc (впоследствии купленная First Quantum Minerals ltd) регулярно использовала военные формирования Нкунды, руандийского пастора церкви «Адвентистов 7-го дня» для вытеснения из региона армии ДРК с целью не допустить заключения контракта Киншасы и Пекина на разработку месторождений колтана.

Протесты в провинции Катанга, организованные сепаратистским движением «Май-Май», вселяли в представителей компании US Cobalt из Айдахо надежды занять место швейцарской компании Glencore (являющейся к тому же старым партнёром «Роснефти»), контролирующей добычу кобальта в Катанге. Однако, чаяниям американцев не суждено было сбыться. С целью перенаправить сверхприбыли иностранных и транснациональных корпораций в конголезский госбюджет президент Кабила в прошлом году утвердил новый кодекс для горнодобывающих предприятий. Согласно последнему, вводится 50%-ый налог на сверхприбыли иностранных компаний и дополнительные 10% роялти на добычу кобальта, кроме того, местная государственная корпорация Gecaminec обязана обладать долей в каждом проекте, связанном с добычей минеральных ресурсов.

Ряд крупных компаний, таких как австралийская BHP Billiton и британо-австралийская Rio Tinto Group, посчитав данные меры правительства «драконовскими» и «несправедливыми», покинули страну. Неудивительно, что значительные надежды правительства и корпорации западных стран связывали с выборами 2018 года, но и здесь им не суждено было оправдаться. Конституционный суд признал Феликса Чисекеди избранным президентом.

В условиях довольно натянутых отношений с Западом и наличия нескольких очагов военной напряжённости в восточных и южных провинциях республики всё больший интерес ДРК начинает питать к России. Так, ещё в прошлом году власти республики «реанимировали» заключённое ещё в 1999 году соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Согласно договору, предусматриваются поставки российского вооружения и сопутствующего технического оборудования. Помимо этого, предполагается присутствие российских военных советников, обучение личного состава вооружённых сил на территории ДР Конго и отправка представителей офицерского корпуса для обучения в Россию. Так, Международное Французское радио (RFI) 27 мая 2018 года приводит комментарий своего источника в конголезском правительстве: «Сегодня мы находимся в новой парадигме, в противостоянии с Западом, и раз Россия интересуется Африкой, мы видим её присутствие в ЦАР, мы «обновляем» старый документ».

Однако, военное сотрудничество является первым шагом на пути более глубокого взаимодействия между странами. В марте прошлого года заместитель начальника Департамента информации и печати МИД России Артём Кожин заявил, что Россия заинтересована и изучает возможности использования природных ресурсов Демократической Республики Конго в обоюдных интересах. Стоит отметить, что это не только открывает для нашей страны доступ к богатейшим природным ресурсам, но и создаёт возможность построить в ДРК промышленные предприятия по добыче минерального сырья, ведь квалифицированные кадры и должный опыт у России имеются, в том числе и в африканских странах.

Безусловно, до тех крупных финансовых инвестиций, что может предложить Чёрному континенту Китай, России далеко. Однако КНР не обладает тем опытом эффективного применения военной силы за рубежом, который за последние несколько лет наглядно демонстрирует Россия. В этом ключе если Китай для Африки представляет собой туго набитый кошелёк, то Россия — крепкие мускулы. И для многих стран в Африке, страдающих от бесконечных конфликтов, укрепление безопасности и установление мира в стране являются первоочередными задачами.

В связи с этим красноречивый слоган Рособоронэкспорта: «Сделаем Африку безопасной», под которым российское ведомство участвовало в международном салоне обороны и безопасности в Абиджане (Кот-д'Ивуар) с 22 по 24 января, отражает как растущий интерес стран континента, так и африканскую стратегию российской внешней политики, в которой и Демократической Республике Конго, учитывая её географическое положение и природные ресурсы, должно быть уделено особое внимание.