На днях командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон заявил о создании создании концерном Saab многоцелевого истребителя Gripen E, «истребителя-убийцы» российских самолётов Су. По словам командующего, Gripen E — не малозаметен, не обладает выдающейся дальностью полёта и скоростью, не способен нести большое количество вооружения и, к тому же, ещё и весьма дорог в производстве. Однако, как говорит Хельгессон, все эти недостатки перевешивает главное достоинство шведского истребителя — способность глушить радиосигнал самолётов противника. Военные эксперты уже раскритиковали громкие слова шведского военного, справедливо указав на хвастливость подобных заявлений. В то же время подобная риторика бряцания оружием последние годы всё чаще слышна от представителей этого официально нейтрального государства.

Швеция

Несмотря на формальную приверженность данному статусу ещё с 1812 года, Швеция далеко не всегда была беспристрастной стороной в международной политике. Так, в ходе Советско-финской войны 1939−1940 гг. королевство отправило свой авиаполк и корпус добровольцев сражаться на стороне Финляндии, помогало последней оружием, деньгами и сырьём. В годы Второй мировой войны Швеция фактически помогала Гитлеру, предоставив свою инфраструктуру для перевозки немецких грузов и войск, а также осуществляя поставку в Германию железной руды, в сильной зависимости от которой находился её военно-промышленный комплекс.

Эти факты позволяют убедиться, что шведский нейтралитет отнюдь не всегда предполагает невовлечённость, изоляционизм и неангажированность. Тем не менее создание ООН, холодная война и процессы деколонизации в странах третьего мира позволили Швеции выработать свой особый стиль внешней политики, называемый «Tyst Diplomati», или «тихая дипломатия».

В отличие от дипломатии канонерок или публичной дипломатии, «тихая дипломатия» не пытается использовать угрозу военной мощью или общественное мнение конкретной страны для реализации своих интересов. В свою очередь, в рамках «тихой дипломатии» стороны проводят переговоры за закрытыми дверями без уведомления СМИ о происходящем. Благодаря подобному формату стороны имеют возможность обсуждать свои интересы и цели более открыто, без лишнего пафоса и туманных формулировок. Данный вид дипломатии опирается на использование надёжных источников информации в конкретной стране для наиболее объективного представления о положении дел в ней.

Holger.Ellgaard Министерство иностранных дел Швеции

Подобный внешнеполитический метод Стокгольм активно релизовывал в отношении стран третьего мира, недавно обретших независимость. Для этого шведы использовали международные организации, главным образом ООН. Значительным успехом в развитии «тихой дипломатии» Швеции стало пребывание её соотечественника Дага Хаммаршёльда на посту генерального секретаря ООН с 1953 по 1961 год. За годы своего руководства Хаммаршёльду удалось укрепить роль Организации Объединённых Наций как независимой силы в международных отношениях. К его заслугам можно отнести урегулирование ситуации между КНР и США по освобождению американских лётчиков из китайского заключения, взятых в плен во время войны в Корее. Также благодаря активному участию Хаммаршёльда удалось урегулировать Суэцкий кризис и добиться от руководства Египта размещения в районе Суэцкого канала миротворческих сил ООН.

Деятельность Хаммаршёльда способствовала не только укреплению роли ООН, но и значительно повысила авторитет и влияние его страны в мире. Именно в годы его руководства Швеция установила крепкие политические и экономические связи с государствами третьего мира, уделяя ежегодно 1% бюджета на их развитие.

Благодаря «тихой дипломатии» Швеция с 60-х годов прошлого века стала одним из главных посредников в американо-корейском диалоге. Королевство представляет в КНДР интересы США, Канады и Австралии. Швеция была инициатором переговоров за закрытыми дверями между американскими и северокорейскими дипломатами в 2018 году, подготовивших встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, а также аналогичных переговоров, прошедших в январе 2019 года.

В то же время шведская «тихая дипломатия» не всегда достигает положительных результатов. Одной из неудач стали прошедшие в декабре прошлого года в шведском городке Римбо переговоры между хуситами и официальным правительством Йемена по вопросу обмена пленными и прекращению огня. Несмотря на заключённые договорённости, режим прекращения огня в Йемене продержался не больше пары часов, военные действия возобновились с прежней интенсивностью.

Если в отношении стран Азии и Африки Швеция старалась придерживаться своего заявленного нейтралитета, то в европейских делах в годы холодной войны королевство полагалось на «тихое», негласное сотрудничество с НАТО, чему есть ряд примеров. В 1952 году над территориальными водами СССР в Балтийском море был сбит шведский самолёт DC-3, осуществлявший разведку в интересах североатлантических партнёров. В 1960 году в непосредственной близости от своего побережья Швеция одобрила присутствие американских атомных подводных лодок, на которых размещались ядерные ракеты Polaris среднего радиуса действия.

hh oldman Ракеты Polaris

Распад СССР и исчезновение угрозы «коммунистической оккупации» позволили Швеции укрепить свою роль и место в Европе. С 90-х годов страна является активным участником операций НАТО в Боснии, Косово и Афганистане. Вовлечённость королевства в регулярные военные учения альянса способствовали усилению политического влияния Швеции в странах Балтийского региона. Именно Стокгольм стал главным инициатором реформирования вооружённых сил Эстонии, Латвии и Литвы. С 2008 года функционирует созданная под эгидой ЕС Северная боевая группа (Nordic Battlegroup), включающая 2,5 тысячи солдат из семи стран: Швеции, Финляндии, Норвегии, Ирландии, Эстонии, Латвии и Литвы. Швеция является неформальным лидером этого соединения, учитывая, что большую часть личного состава (1900 человек) составляют шведы.

Возвращение Россией Крыма значительно охладило отношение Запада к нашей стране. Швеция же не проявила желания воспользоваться своим опытом в проведении «тихой дипломатии» и стать своего рода мостом для переговоров между блоком НАТО и Россией, что наверняка высоко оценила бы значительная часть жителей и Европы, и России. Напротив, Стокгольм последовательно участвовал во всех антироссийских санкциях, принимал активное участие во всех натовских учениях по имитации отражения российской агрессии.

В конце 2018 года Швеция отправила 2200 своих солдат и офицеров для участия в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture на территории Норвегии. Ещё в 2016 году шведский парламент официально разрешил доступ на территорию страны войскам НАТО для проведения учений и размещения сил «в случае обострения обстановки в регионе». В 2017 году, впервые за 12 лет, министерство обороны Швеции отправило на остров Готланд мотопехотный полк, для «предотвращения действий России, аналогичных тем, что она осуществила на Украине».

Последние годы единство западных стран переживает не лучшие времена. Брекзит нанёс сильнейший удар по устоявшимся механизмам функционирования ЕС. Риторика Трампа, не желающего содержать НАТО за американский счёт, вселяет опасения в европейские умы, что США могут и не защитить их от гипотетической российской угрозы. Выход Соединённых Штатов в одностороннем порядке из Договора о ракетах средней и малой дальности и вовсе заставляет думать о безразличии американского руководства к вопросам безопасности европейских союзников.

В подобных условиях громкие слова шведских военных об изобретении «чудо-оружия» лежат в русле той же риторики, что и готовность уберечь остров Готланд от крымского сценария или заявления премьер-министра Лёвена о возможности введения новых санкций по делу Скрипалей. Подчёркнуто антироссийская риторика Стокгольма и его попытки поиграть мускулами не напугают ни российское руководство, ни российское население. Подобная «нетихая дипломатия», скорее, имеет цель показать Швецию одним из наиболее влиятельных государств, центром притяжения для северо-европейских стран в условиях текущей фрагментации ЕС. Однако данное намерение заставит королевство многое пересмотреть в своей политике и экономике. По силам ли будет 10-миллионной стране с 30-тысячной армией подобная затея — покажет время.