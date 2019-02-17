За последнюю неделю в политической жизни Таиланда произошло больше громких событий, чем за последние пять лет. Первоначально 8 февраля оппозиционная партия «Тхай Ракса Чаат» (Тайская партия «Спасём нацию») выдвинула принцессу Уболратану Махидол в качестве своего претендента на пост премьер-министра на парламентские выборы, которые должны будут состояться 24 марта этого года. Спустя несколько часов король Маха Вачиралонгкорн заявил о «неуместности представителей монаршего двора вмешиваться в политику». На следующий день партия «Тхай Ракса Чаат» отказалась от выдвижения принцессы, подчеркнув свою лояльность королю. 11 февраля Избирательная комиссия страны аннулировала кандидатуру Уболратаны. Очевидно, что подобные беспрецедентные политические манёвры в преддверии всеобщих выборов, по всей вероятности, не останутся без последствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таиланда

Таиланд по форме правления является конституционной монархией и король выполняет церемониальные функции. С 1932 года монарший двор лишён возможностей напрямую влиять на текущую политическую жизнь в стране и должен быть «выше её». Несмотря на это, король является непререкаемым общественным авторитетом для большинства тайцев, независимо от их политических взглядов. Особенно это касается предыдущего главы государства, Пхумипона Адульядета (Рама IX), правившего Таиландом 70 лет (1946−2016 гг.), неоднократно выступавшего в роли арбитра в урегулировании политических кризисов в стране, а также вложившего часть средств королевского двора (около 35 млрд долларов) в программы по развитию экономики и борьбе с бедностью. С 2016 года страной правит его сын, Маха Вачиралонгкорн (Рама Х).

Public Relations Department (กรมประชาสัมพันธ์) Король Маха Вачиралонгкорн Рама X

Упомянутая выше принцесса Уболратана является старшей сестрой нынешнего короля. Она родилась в Швейцарии, долгое время жила в США, успела там выйти замуж, отказаться от своего титула, спустя 26 лет развестись, после чего вернулась в Таиланд. По возвращении в королевство Уболратана Махидол активно занялась общественной деятельностью, организовав множество благотворительных фондов и общественных проектов, наиболее успешным из которых был проект «Стань номером один», направленных на борьбу с наркоманией. Также принцесса снялась в нескольких фильмах и телесериалах. Всё это способствовало росту её общественного авторитета.

Формально Уболратана является равноправной гражданкой страны, в то же время в общественном сознании она остаётся непосредственно связанной с королевским двором, принцессой по происхождению. Этот двойственный статус и влияние в обществе сформировали образ Уболратаны Махидол как своего рода социального посредника между простыми гражданами и монаршим двором. В этом ключе кандидатура Уболратаны на пост премьер-министра становилась практически гарантированным шансом на победу любой выдвинувшей её партии на выборах. Ведь практически никто не осмелится публично осудить решение августейшей особы, пусть и формально отказавшейся от статуса. Никто, кроме короля.

Government of Thailand Принцесса Уболратана Махидол

Крайне важное значение здесь имеет тот факт, что Уболратана выдвинула свою кандидатуру от партии «Тхай Ракса Чаат», созданной в 2009 году в качестве поддержки главной оппозиционной партии страны, «Пхыа Тхаи» («Партия для Таиланда»). Последняя является главной политической силой сторонников Таксина Чиннавата, бывшего премьер-министра, свергнутого в 2006 году в результате военного переворота, но продолжающего оказывать сильное влияние на политику в Таиланде.

Несмотря на смещение его, а затем и его сестры Йинглак с поста главы правительства, партия Чиннавата уверенно побеждала на всех выборах в Палату представителей с начала 2000-х годов. Популярность опальному премьеру обеспечило то, что он, сам будучи выходцем с более бедного и аграрного Севера королевства, сделал ставку на бедняков и крестьянское население. В пользу его правления говорят и ряд успехов в экономике и социальной сфере: были выплачены долги перед МВФ, снижены цены на медицинскую страховку и повышены закупочные цены на рис. Тем не менее Чиннават проживает в Черногории, опасаясь вернуться в Таиланд, где его заочно осудили 2008 году за коррупцию.

В этом ключе ряд экспертов полагает, что выдвижение амбициозной принцессы как кандидата в премьер-министры — есть своего рода обращение к королю, попытка помириться с монархией, от правосудия которой Чиннават укрывается более десяти лет. Посему кандидатура Уболратаны была заранее согласована с королём, однако спустя некоторое время король расторг сделку, опасаясь усиления роли своей старшей сестры, которая будучи главой кабинета министров сможет де-факто даже снизить роль самого короля.

Другие аналитики считают, что бывший премьер и вовсе замыслил свой хитрый план, не ставя в известность монарха. В этом случае Маха Вачиралонгкорн просто не имел права не осудить действия принцессы. С его позиции это выглядело так, что принцесса, представитель королевского двора позволила собой манипулировать, а партия «Тхай Ракса Чаат» решила испытать на прочность устоявшуюся традицию официального невмешательства членов королевской семьи в политику. А план Чиннавата при таких раскладах — не что иное, как прямой вызов монархии как институту власти.

Defenselink.mil Таксин Чиннават

Казалось бы, в подобных условиях главным выгодополучателем становится действующий премьер, отставной генерал Прают Чан-Оча, занявший должность после военного переворота в 2014 году. С одной стороны, хунту формально поддерживают так называемые «желторубашечники», сторонники консервативных роялистских взглядов, главным образом представляющие слой состоятельных жителей Бангкока и южных провинций Таиланда.

С другой стороны, он имеет довольно крепкие связи с королевским двором, точнее говоря, с его старшим поколением: королевой Сирикит (женой предыдущего короля Пхумипона Адульядета и соответственно матерью Вачиралонгкорна), а также 98-летним Премом Тинсуланонда, руководителем Тайного совета при короле. Последний, сам являясь генералом в отставке, стал важнейшим связующим звеном между монаршим двором и военными. Здесь во многом Чан-Оча имеет прочные позиции, возглавляя так называемых «восточных тигров», называемых также «гвардией королевы» — влиятельный блок внутри вооружённых сил.

В то же время, для «желторубашечников», особенно для их главной политической силы, Демократической партии, генерал Чан-Оча являлся скорее временным союзником в борьбе с «краснорубашечниками», сторонниками Чиннавата. Так, выдвигаемый от демократов на грядущих выборах Апхисит Ветчачива отверг предложения Чан-Оча поддержать последнего и сформировать коалиционное правительство с провоенной «Партией народной власти».

К этому стоит добавить также непростые отношения действующего премьер-министра с королём. За три года своего правления Вачиралонгкорн успел заметно укрепить своё влияние, формально оставаясь вне политических процессов. В 2016 году король потребовал внести в новый проект конституции ряд изменений, главным из которых было право короля управлять государством, даже находясь заграницей. Прежде временные функции главы государства замещал руководитель Тайного совета. Кроме того, Вачиралонгкорн назначил несколько новых членов Тайного совета, снизив тем самым роль Према Тинсуланонда и влияние «Гвардии королевы» в делах двора. Ещё большим ударом по блоку Чан-Оча стало назначение в январе Апирата Конгсомпонга, командующего Королевской армией, на должность главы Бюро королевского имущества (которое составляет порядка 30 млрд долларов). Конгсомпонг является к тому же негласным лидером «Гвардии короля», важнейшего военного блока, лояльного исключительно королю и являющегося главными конкурентами «Восточных тигров» во главе с Чан-Оча.

Government of Thailand Прем Тилсунанон

Слабым местом нынешнего тайского правительства является экономика. В плане экономического роста Таиланд отстаёт от соседей по Юго-Восточной Азии. Объём прямых иностранных инвестиций снизился по сравнению с тем, что был до переворота. Также продолжается падение стоимости тайских ценных бумаг, снижение закупочных на сельскохозяйственные культуры, растёт разрыв в уровне благосостояния. Всё это подрывает возможности нынешнего премьера оставить за собой кресло.

В сторонников Чиннавата же, напротив, текущая ситуация вселяет уверенность, несмотря на историю с выдвижением принцессы. По словам Киттиратта На-Ранонга, бывшего вице-премьера в правительстве Чиннавата и одного из руководителей партии «Пхыа Тхаи»: «Не важно, что происходит с другими партиями, наша задача — выиграть выборы и сформировать правительство, способное решить текущие проблемы. Необходим тотальный пересмотр проводимых мер в экономике дабы вывести её из нынешнего критического положения».

В данной ситуации грядущие парламентские выборы становятся уравнением с многими неизвестными, и предсказать результаты здесь очень сложно. «Пхыа Тхаи» действительно имеет серьёзные шансы на победу. Тем не менее контролируемый военными Сенат может помешать сторонникам Чиннавата возглавить правительство, если те наберут недостаточно большое количество голосов. В то же время возможность нового путча также не исключена — укрепление позиций командующего Королевской армией сыграет в пользу самого короля, судя по имеющимся фактам, не испытывающего особенных симпатий ни к Чиннавату, ни к Чан-Оча.