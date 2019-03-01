



Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Эта территория не принадлежит никому. К ней должен быть свободный доступ у всех стран Арктического совета, членом которого мы являемся». Такое заявление сделал адмирал Джеймс Фогго, командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке. Это далеко не единственный случай подобной тревожной риторики со стороны Вашингтона относительно Северного Ледовитого океана. Почему же Соединённые штаты последнее время уделяют повышенное внимание Арктике и действительно ли им есть чего опасаться?

Глобальное потепление серьёзно меняет прежнее отношение мирового сообщества к Арктике как к мировому холодильнику. Таяние льдов всё чаще заставляет влиятельных игроков на мировой арене обращать взгляд на обширные заполярные территории как источник колоссальных нефтегазовых запасов и перспективный транспортный коридор. Геологическая служба США оценивает неразведанные запасы газа и нефти в Арктике в 30% и 13% от мировых соответственно.

Наибольшую активность в последние годы в освоении арктических территорий и акваторий проявляет Китай, который, являясь, грубо говоря, мировой промышленной фабрикой, не обладает достаточными для её обеспечения природными ресурсами. КНР не является членом Арктического совета и на данный момент довольствуется статусом наблюдателя, извлекая из этого максимально возможную пользу. Показателем растущего аппетита Китая к Заполярью стала изданная в прошлом году впервые так называемая Белая книга, в которой подробно излагается стратегия китайского правительства в Арктическом регионе. Согласно документу, Китайская Народная Республика является «приарктическим государством» и имеет полное право проводить собственную политику в регионе. И Пекин последовательно воплощает заявленную стратегию в жизнь.

За последние 18 лет китайцы совершили восемь экспедиций в Северный Ледовитый океан. Ещё в 2003 году Полярным научно-исследовательским институтом Китая на Шпицбергене была открыта арктическая станция «Хуанхэ» с целью изучения климата, ледников, замёрзших микроорганизмов и северного сияния. В 2012 году китайский ледокол «Снежный дракон» впервые прошёл по маршруту Северного морского пути. А в сентябре 2017 года тот же ледокол с научно-исследовательскими целями прошёл по Северо-западному проходу, обогнув Аляску и северные территории Канады. В июле КНР запустила первую станцию-беспилотник, способную проводить исследования даже в зимнее время.

Естественно, китайские научные интересы не ограничиваются исследованиями экологии и проблем изменения климата. Научные экспедиции больше похожи на своего рода разведку в интересах китайского бизнеса и государства. Один из успехов китайского бизнеса в данном направлении — его участие в ОАО «Ямал СПГ», заводе по производству сжиженного природного газа, открытом российской компанией «Новатэк» в конце 2017 года. Данное предприятие на 10% финансируется инвестиционным фондом Шёлкового пути (Silk Road Fund) и на 20% — китайской нефтяной корпорацией China National Petroleum. Кроме того, компании из Поднебесной участвуют в разработке природных ресурсов в Гренландии и Канаде.

Kremlin.ru Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ»

Особую важность для Китая имеют логистические возможности Арктики. Северный морской путь является кратчайшим маршрутом из Восточной Азии в Европу, а путь из Шанхая в Нью-Йорк через Северо-Западный проход составляет на 3,7 тыс км меньше, чем маршрут между теми же городами через Панамский канал. А торговля между Азией, Европой и Северной Америкой составляет до 90% всей мировой торговли. Подобные перспективы заставляют Пекин уделять повышенное внимание (в том числе и с помощью финансов) практически каждой стране — члену Арктического Совета.

В частности, финская фирма Aker Arctic создала проект для второго китайского ледокола «Снежный дракон — 2», который должен вступить в эксплуатацию уже в этом году. В свою очередь, Финляндия надеется на финансовую поддержку китайского бизнеса в строительстве железнодорожного коридора между финским Рованиеми и норвежским Киркенесом, что даст стране доступ к Северному Ледовитому океану. В октябре прошлого года в исландском городе Кархолле была открыта китайско-исландская обсерватория для исследования атмосферы, океана и ледяного покрова. Однако ползучая экспансия Китая в Арктике не остаётся без внимания Вашингтона.

В частности, КНР готова была год назад поддержать проект Гренландии по строительству трёх международных аэропортов на острове, вложив в него порядка 1,5 млрд долларов. Однако под давлением из Вашингтона Копенгаген отложил проект в долгий ящик. Датчане не хотят расстраивать американцев, опасающихся расширения китайского присутствия на острове, поскольку это может угрожать базе ВВС США Туле, являющейся частью системы раннего предупреждения о баллистических ракетах. В прошлом месяце дважды состоялись переговоры между госсекретарём США Майком Помпео и министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном, в ходе которых госсекретарь пытался убедить исландского коллегу максимально ограничить участие его страны в совместных арктических проектах с Китаем и Россией, поскольку это, по словам Помпео, угрожает безопасности таких демократических стран, как США и Исландия.

Настороженное отношение к китайскому продвижению в Арктике со стороны западных стран вместе с санкционным режимом, введённым ими же против России, обрекают Москву и Пекин на укрепление взаимодействия в регионе. Россия имеет самую протяжённую береговую линию в Арктике и по сути соединяет Тихоокеанский и Северный Ледовитый океаны, поэтому сотрудничество с Россией для КНР в арктических делах имеет наивысший приоритет. Для России же китайские инвестиции дают новые возможности по развитию далёких заполярных территорий. Так, помимо участия в деятельности завода по производству сжиженного природного газа ОАО «Ямал СПГ», Пекин выразил готовность инвестировать в создание глубоководного порта в Архангельской области. В декабре прошлого года от российского Министерства по развитию Дальнего Востока поступила информация о намерении шанхайской компании «Чжумпу» построить на Камчатке судоремонтный завод.

Последние годы Россия и сама активно развивает свои заполярные территории. Та же компания «Новатэк» планирует построить ещё один завод по сжижению газа в северной части Гыданского полуострова (Арктик СПГ-2). А летом прошлого года той же компанией было открыто крупное газовое месторождение в Обской губе, что, вероятно, потребует ещё одного завода по сжижению газа. Подобная активность сильно напрягает американских конкурентов, отстающих от России по объёмам поставок СПГ, что нашло отражение в известном заявлении Госдепартамента США в ноябре прошлого года о том, что закупка российского СПГ европейцами угрожает энергетической безопасности Европы.

Помимо добычи природных ресурсов, Россия придерживается курса на последовательное повышение статуса Северного морского пути (СМП) с национальной транспортной артерии до важнейшего международного морского маршрута. И здесь у нашей страны есть очевидное преимущество — наличие 41 действующего ледокола, и в планах ещё одиннадцать. Для сравнения: у США пока всего три, и на ходу только два: один тяжёлый и один средний.

Kremlin.ru База ПВО «Арктический трилистник» на Земле Франца-Иосифа

Заметно усилилось в последние годы и военное присутствие России в арктической зоне. Ещё в 2014 году на базе Северного флота создано Объединённое стратегическое командование «Север». В 2015—2016 годах в качестве сухопутного компонента ОСК «Север» сформированы две арктические мотострелковые бригады. В прошлом году береговые ракетно-артиллерийские войска получили современные комплексы «Бал» и «Бастион», на вооружение частей ПВО встали комплексы «Тор-М2ДТ», способные функционировать при минус 50 градусах. На Новосибирских островах в 2016 году построена военная база «Северный клевер», а на Земле Франца-Иосифа открыта база ПВО «Арктический трилистник». В этом году планируется открытие военно-морской базы в Тикси. Идёт активное перевооружение надводных и подводных сил: в 2019 году в состав Северного флота должны войти подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», морские части Погранслужбы ФСБ уже получают на вооружение новые суда ледового класса «Полярная звезда». За всем этим пристально следят американские военачальники, крайне недовольные значительным ростом влияния Российской Федерации в стратегически важном регионе планеты.

Командующий Объединённой системой аэрокосмической обороны США и Канады (NORAD), Терренс О'Шонесси, выступая на днях перед Комитетом Сената по обороне, заявил что «Москва лишь недавно разработала и развернула неядерное оружие, представляющее угрозу для США». В этом контексте генерал упомянул новые подводные лодки Северного флота, противокорабельные комплексы «Бастион», части РЭБ в регионе и успешные испытания первого российского военного ледокола «Юрий Долгорукий». Данное выступление, как и недавнее заявление командующего ВМС США о том, что «Арктика не принадлежит никому», являются последовательными попытками американских военных уделить повышенное внимание Северному Ледовитому океану. И лишь в последнее время их тревожные речи, по всей видимости, были восприняты руководством страны всерьёз.

Так, в Закон о национальной обороне на 2019 год был включен пункт о необходимости строительства шести ледоколов. 15 февраля сего года Дональд Трамп подписал федеральный бюджет на текущий год, среди статей которого есть и строительство нового ледокола для Береговой охраны. Пока одного, но и это весьма показательно, ведь это будет первый ледокол за последние 42 года. В то же время Исследовательская служба конгресса сообщает, что заранее запланированный контракт на приобретение «блоком» сразу трёх кораблей в итоге будет более выгодным, нежели поэтапная покупка сначала одного ледокола, а потом в будущем ещё нескольких без заранее очерченного плана. Командующий Береговой охраной, адмирал Карл Шульц считает, что для идеального обеспечения безопасности США в Заполярье необходимо иметь шесть ледоколов.

ВВС США

Тем не менее американцы не ограничиваются планами по строительству полярных кораблей. 12 января 2018 года командующий ВМС США Ричард Спенсер в интервью Wall Street Journal высказался о возможном воссоздании базы на Алеутском острове Адак, главным образом, для размещения там противолодочной авиации, которая могла бы совершать патрульные полёты в Арктику. Летом прошлого года Спенсер и Шульц посетили Порт-Клэренс на Западной Аляске для изучения возможностей по обустройству там глубоководного порта. Наличие законсервированной радионавигационной станции и оборудованной взлётно-посадочной полосы создаёт хорошие стартовые возможности для быстрого размещения в Порте-Клэренс как Береговой охраны, так и Военно-морских сил. Присутствие американских военных на Аляске и Алеутских островах позволяет им если и не контролировать полностью, то вполне эффективно наблюдать за происходящим в Беринговом проливе, в северной части Тихого океана и на Востоке Арктики, а наличие новых кораблей и морской авиации позволит им при желании вставлять палки в колёса транспортировке грузов из Азии в Европу и испытывать на прочность российскую оборону.

По всей видимости, США всерьёз нацелены упрочить себя в качестве арктической державы. Вашингтону вряд ли удастся подавить заинтересованность европейцев в китайских товарах, доставка которых станет ещё быстрее. Равно как и соревноваться с Россией в сфере добычи ресурсов в Заполярье США также не смогут. В свою очередь, где американцы не могут повлиять долларом, там они используют военную силу. И Арктика сейчас как раз тот самый случай. Несмотря на столь мощный ледокольный флот, сугубо военных ледоколов у России немного, и рост числа полярных военных кораблей США создаёт угрозу не только военному доминированию России в Северном Ледовитом океане, но и безопасности использования Северного морского пути в гражданских целях.