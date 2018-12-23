Последние несколько месяцев переговоры руководителей США и КНДР откровенно застопорились. После достигнутых в июне этого года договорённостей между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом о денуклеаризации Корейского полуострова заметного прогресса в данном направлении обеим странам пока достичь не удалось. Главной проблемой является отсутствие необходимых деталей в Соглашении, подписанном в Сингапуре.

Северная Корея

Пхеньян изначально заявлял, что не пойдёт на ядерное разоружение в одностороннем порядке, и что уже достаточно сделал для частичной отмены санкций. В свою очередь американские власти продолжают требовать полной денуклеаризации полуострова и на смягчение санкционного режима идти не готовы. Более того, 10 декабря США ввели дополнительные ограничительные меры в отношении трёх высокопоставленных северокорейских чиновников из-за «цензуры и нарушения прав человека в стране». Данные меры последовали за заявлением Трампа о намерениях встретиться с Ким Чен Ыном во второй раз, что вновь показывает стремление США усилить давление на КНДР в вопросе ядерного разоружения.

Пока переговорный процесс между США и КНДР поставлен на паузу, заметные шаги к нормализации отношений со своими соотечественниками по обе стороны демилитаризованной зоны делают Сеул и Пхеньян. И здесь, в отличие от игры в «тяни-толкай» с американцами, ситуация выглядит гораздо сложнее и интереснее. Главным образом из-за того, что Северная Корея до сих пор находится под санкциями ООН и США, которые по сути на 90% ограничили экспорт из страны железа, угля, текстиля, морепродуктов и рабочей силы, а также свели к минимуму импорт нефти. Несмотря на практически полную блокаду, Пхеньян и Сеул всё же нашли пути взаимодействия.

В первую очередь это касается соглашения, заключённого на Межкорейском саммите в Пхеньяне 19 сентября этого года между министерством национальной обороны Юга и министерством народных вооружённых сил Севера. Согласно документу, стороны обязуются прекратить враждебные действия (включая военные учения) на море, суше и в воздухе вблизи границы, снять охранные посты в демилитаризованной зоне, постепенно прийти к полному разоружению Зоны совместной безопасности в Пханмунджоме, осуществить разминирование пограничных территорий, а также приступить к совместному исследованию и пользованию эстуарием реки Ханган в гражданских целях. Стоит отметить, что за словами незамедлительно последовали действия, и к 30 ноября обе стороны демонтировали двадцать укреплённых охранных пунктов на границе близ пункта Пханмунджом, оставив лишь по одному пункту в туристических целях.

Edward N. Johnson Демилитаризованная зона

Ещё ранее, в июле этого года, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе своего выступления в Сингапуре, посвящённому отношениям Южной Кореи и стран АСЕАН, озвучил «Новую экономическую карту для Корейского полуострова». Этот амбициозный план включает два важнейших аспекта совместного сотрудничества обеих Корей с внешним миром — это энергетика и транспорт.

Касаемо энергетики, планируется строительство газопровода из России через всю территорию Корейского полуострова. Безусловно, реализация подобного проекта потребует немало времени, но в тоже время сулит существенную выгоду всем участвующим сторонам. Пока в Европе идут споры о диверсификации газовых поставок, для России Корея становится весьма перспективным рынком сбыта, особенно учитывая прогнозы Корейской национальной газовой компании (КOGAS), согласно которым спрос на газ в Южной Корее в дальнейшем будет только расти. В то же время новый газопровод перестроит структуру потребления энергоресурсов на полуострове, удешевит поставки голубого топлива, что заметно повысит конкурентоспособность южнокорейской экономики. Помимо того, ощутимо выгоду сможет извлечь и Северная Корея благодаря транзиту газа по своей территории.

Не менее амбициозным является и транспортный проект Транскорейской железной дороги, который был обозначен ещё в соглашении, подписанном президентом Муном и президентом Кимом в апреле этого года, в ходе первой встречи корейских лидеров в Пханмунджоме, на территории Зоны совместной безопасности. Согласно плану, планируется создание единой корейской железнодорожной сети, призванной соединить Сеул, Кэсон, Пхеньян, Нампхо, Синыйджу с Даньдунем и Пекином в Китае, а также с Владивостоком. Данная инфраструктура создаёт беспрецедентные возможности для доставки южнокорейских грузов из Пекина и Владивостока далее по Транссибирской и Трансмонгольской магистралям через территорию России в Европу.

Несмотря на санкционный режим в отношении КНДР, первый шаг на пути к инфраструктурному единству Севера и Юга уже сделан. 22 ноября этого года стороны завершили строительство железной дороги на границе двух республик в провинции Канвон, а 30 ноября отправился первый поезд «Сеул — Синыйджу», на котором специалисты из обеих стран занялись изучением состояния железнодорожного полотна КНДР, проехав в общей сложности 2600 км вплоть до китайской границы.

Clay Gilliland Железнодорожная станция. КНДР

В ходе упоминавшегося ранее Межкорейского саммита, состоявшегося в сентябре этого года в Пхеньяне, приняли участие представители крупнейших чеболей (южнокорейских финансово-промышленных конгломератов), в частности: председатель SK Holdings Чхве Тхэ Вон, глава LG Group Ку Кван Мо, вице-председатель Hyundai Motor Company Ким Ён Хван и вице-председатель Samsung Electronics Ли Джэён. Представители LG, SK и Hyundail Motor предлагали проекты инвестирования в сферы телекоммуникаций, машиностроения, электроники и химической промышленности после отмены санкций ООН. Также большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Северной Кореей проявляет KT Corporation, нацеленная на развитие телекоммуникационной сети в стране, а также Lotte Group, в интересах которой инвестирование в гостиничный бизнес и обустройство курортно-рекреационных территорий. В свою очередь, подобные проекты весьма выгодны и для КНДР, испытывающей высокую потребность в скорейших инвестициях с Юга для развития своих 27 специальных экономических зон, о чём в ходе встречи отдельно говорил Ким Чен Ын. Главным препятствием на пути взаимовыгодного сотрудничества стоят международные санкции.

Наиболее осторожно себя ведёт Samsung Electronics, которая, с одной стороны, имеет пожелание со стороны южнокорейского правительства о расширении связей с Севером, и опыт установки телекоммуникационного оборудования в КНДР на протяжении 10 лет (2000−2010 гг.), а с другой, совсем не заинтересована в потере крупнейшего в мире американского рынка сбыта смартфонов Samsung Galaxy.

Стоит отметить, что и сами США оказались взволнованы столь амбициозными планами южнокорейского бизнеса, по сути ставящими под вопрос эффективность нынешних экономических санкций, инициированных Вашингтоном в отношении КНДР. По завершении Межкорейского саммита посольство США связалось с представителями всех южнокорейских чеболей, участвовавших на переговорах в Пхеньяне. Причём сделано это было в обход президента и министра иностранных дел Республики Корея. Вслед за этим министерство финансов США провело прямые телеконференции с руководством семи крупнейших банков Южной Кореи по вопросам степени их вовлечённости в межкорейское экономическое сотрудничество. Вашингтон также напрямую влезает в дела государственных ведомств, которые хоть каким-то образом задействованы во взаимодействии с Севером, как, например участившиеся запросы из США в южнокорейскую службу лесного хозяйства, участвующую в восстановлении отдельных участков лесных угодий в КНДР. По мнению американских чиновников, подобные действия угрожают тем самым санкциям.

Joebengo Министерство финансов США

Подобные бесцеремонные действия и прямое давление на корпоративный сектор говорят об очевидном недоверии США к руководству Южной Кореи, а также о заметном чувстве тревоги в Вашингтоне из-за неравномерности процесса ядерного разоружения КНДР и развития межкорейского диалога. Об этом 20 ноября высказался журналистам госсекретарь Майк Помпео:

«Мы ясно дали понять Республике Корея, что мы хотим быть уверены в том, что процесс денуклеаризации Северной Кореи не отстаёт от процесса развития межкорейского диалога. Мы хотели бы видеть эти процессы происходящими параллельно, в тандеме».

Однако о параллельности пока говорить явно не приходится. Пхеньян отвечает симметричными мерами на санкции и давление Вашингтона. Так, назначенный в августе Помпео специальным представителем по делам КНДР Стивен Биган уже почти два месяца дожидается встречи со своим северокорейским коллегой.

В непростом положении оказывается Сеул, вынужден одновременно оглядываться на Север, Запад и Восток, пытаясь найти баланс между экономическими перспективами и военно-политическими проблемами. Помимо учета военных интересов Вашингтона, администрации президента Муна приходится всё больше обращать внимание на всё возрастающую роль Китая, являющегося крупнейшим торговым партнёром как Южной, так и Северной Кореи. Пекин с огромным интересом следит за железнодорожным проектом «Новой экономической карты» Сеула. Для Пекина это главным образом открывает новые возможности в рамках инициативы «Один пояс, один путь», создавая надёжную сухопутную связь между промышленными центрами Китая и Кореи. Не меньшие выгоды это сулит и России, заинтересованной в экспорте газа и электроэнергии на полуостров, а также выступающей важным звеном в транспортировке южнокорейской продукции на европейский рынок.

Таким образом, КНДР становится важнейшим стратегическим транспортным узлом, взаимодействие с которым выгодно в той или иной степени практически всем. Всем, за исключением США. И главное опасение Белого дома здесь не в наличии у Пхеньяна ядерных ракет, а в том, что при сохранении темпов развития межкорейского диалога, устоявшаяся американская практика запугивания войной, введением экономической блокады и прочими угрозами поставить на колени попросту покажет свою неэффективность. Если даже «голодная и нищая» КНДР так и не пошла на те уступки, которых требовал Вашингтон, то, вероятно, не так уж и страшен этот зверь за голливудскими декорациями?