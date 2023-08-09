Анастасия Евсина
Последние публикации
ЦИПСО атакует: почему пенсионеры и дети поджигают военкоматы
За последний месяц по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз злодеями оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Истории всех этих преступлений похожи: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, вернуть украденные мошенниками...
9 августа 2023
Эксперт рассказал, как определить поддельную электронику на маркетплейсе
У маркетплейсов, наряду с большим количеством плюсов (скорость, огромный выбор, легкость покупки), есть и минусы. Один из них — это удобное поле для деятельности разных обманщиков, мошенников, людей, которые хотят продать некачественный или поддельный товар. Поэтому, чтобы обезопасить себя от...
17 июля 2023
Доставка чуда. Случайная встреча спасла тяжелобольную девочку из ДНР
Одна случайная встреча кардинально изменила жизнь маленькой девочки Арины из Донецка и её мамы, отважившейся на работу курьером в регулярно в обстреливаемом украинскими войсками городе. 6 июля в Минздраве рассказали, что медики из Санкт-Петербурга вернули девочке с редким заболеванием — болезнью...
7 июля 2023
В Госдуме назвали актом запугивания арест российского хоккеиста в Польше
Арест в Польше российского хоккеиста по обвинению в шпионаже сигнализирует России и её спортсменам, что им небезопасно участвовать в международных соревнованиях и в целом находиться на территории недружественных государств. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала первый заместитель председателя...
30 июня 2023
В Госдуме предложили учредить спецмедаль, для уехавших в зону СВО медсестёр
В международный день медицинской сестры, 12 мая, в России поздравили медсестёр с профессиональным праздником, и напомнили, какой тяжёлый и героический труд лежит на плечах этих медработников. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения...
12 мая 2023
Илона Броневицкая: с новым законом мы откатываемся в бандитские 90-е
Общественность активно обсуждает законопроект, который позволит региональным властям вводить на своей территории особые правила обращения с бездомными животными, включая право на их умерщвление. За такую возможность ратуют некоторые главы регионов, которые считают, что именно из-за отсутствия...
5 мая 2023