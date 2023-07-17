Москва, 17 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. У маркетплейсов, наряду с большим количеством плюсов (скорость, огромный выбор, легкость покупки), есть и минусы. Один из них — это удобное поле для деятельности разных обманщиков, мошенников, людей, которые хотят продать некачественный или поддельный товар. Поэтому, чтобы обезопасить себя от покупки контрафакта, необходимо соблюдать ряд простых мер, заявил ИА Регнум сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Ранее 17 июля юридическое агентство IQ Technology опубликовало исследование, согласно которому за последний год доля подделок электронной продукции на российских маркетплейсах выросла почти вдвое. Авторы исследования указали, что чаще всего производители контрафакта подделывают продукцию самых известных мировых брендов, сохраняя стиль оригинального продукта, но заменяя операционную систему. Чаще всего на маркетплейсах встречаются копии наушников, музыкальных колонок и смарт-часов.

Егармин отметил, что при выборе продукции на онлайн-площадках в первую очередь важно изучить отзывы других покупателей, а также отдавать предпочтение магазинам и продавцам, которые себя уже зарекомендовали.

«Люди обычно довольно бурно реагируют, если им не повезло купить товар, не соответствующий ожиданиям. Так что, если есть отрицательные отзывы, что лучше не экспериментировать. Когда вы имеете дело с маркетплейсами, то единственное, что вы можете сделать — это задать вопрос продавцу: «Это действительно Samsung или почти Samsung?». И, наверное, в большинстве случаев вам ответят, потому что продавец понимает, что вы заострили на этом внимание и если даже вы купите этот товар, то, придётся возвращать деньги, а значит понижать рейтинг. Так что продавец предпочтет сказать, что это «почти Samsung», — отметил Егармин.

При этом он признал, что «радикального» способа проверить товар — нет. Раньше были сервисы, с помощью которых можно было проверить продукцию по уникальному номеру. Но вряд ли продавцы будут называть эти номера, с точки зрения безопасности. Техника ввозится разными путями и не факт, что эти пути предусматривают тот путь, который таможенный органы видят, как основной. Поэтому продавцы могут не дать такой номер, объяснил эксперт.

«Если вы купили самсунговский телефон и у вас возникли сомнения относительно его подлинности, то вы можете зайти на сайт этой компании и ввести там индивидуальный номер этого телефона — IMEI и проверить. С Apple ещё проще — каждый телефон Apple имеет уникальные AppleID (учетная запись, которая используется для доступа ко всем сервисам Apple — прим. ИА Регнум). И если это поддельный телефон, то вы не сможете войти в этот сервис. Я встречался с такими телефонами. Они визуально похожи. И даже сама программная оболочка напоминает оригинал. Но нет входа в AppleID», — добавил он.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group, эксперт рынка электроники Эльдар Муртазин в целом усомнился в результатах исследования. По его словам, на российских маркетплейсах нет таких объёмов контрафактной продукции, как описали аналитики.

«Методика вызывает много вопросов. Тем более, что охват товаров для исследования довольно мал. Говорят, что каждый третий смартфон или ноутбук — контрафакт. Но это не так. Сложно найти такое количество подделок в России именно среди такой крупной электроники», — объяснил Муртазин.

Эксперт напомнил о существовании международной ассоциации «Антиконтрафакт», которая контролирует поступления поддельной и незаконной продукции на российский рынок. По словам Муртазина, контрафактная продукция на российском рынке не пользуется спросом — даже с понижением доходов потребитель при покупке техники в первую очередь старается выбирать качество. Например, за прошлый год общие объёмы продаж смартфонов в России составили 26,5 млн штук, а контрафакта — 7 тыс. штук.

«Скорее всего в исследовании посчитали довольно большое количество карточек товаров, которые относятся к мошенникам. На маркетплейсах появляются товары в два раза ниже, чем цена брендового продавца. Скорее всего в компании посчитали, что это тоже контрафакт. Но эти мошенники пытаются привлечь внимание покупателя, чтобы вывести его с площадки и уже где-то в мессенджерах вывести клиента на перевод средств. Это распространённая история, но это не связано с контрафактом», — отметил эксперт.

При этом, по словам Муртазина, довольно сложно отличить по внешнему виду подделку от оригинала. Это могут быть, например, совсем незначительные различия в размерах или нехарактерная для оригинала расцветка. Тем не менее, как рассказал Муртазин, довольно много подделок и раньше встречалось в звуковой аппаратуре — наушниках, колонках. Так на всём российском рынке зафиксировано до 20% подделок наушников AirPods от Apple. По словам эксперта, они могут встречаться даже в крупных розничных сетях, и даже iPhone воспринимают их как родные наушники. Эксперт порекомендовал при покупке электроники на маркетплейсах в первую очередь обращать внимание на стоимость и продавца. Так цена оригинала не может быть в несколько раз ниже истинной, а в данных продавца должны насторожить сомнительные бренды или указание частных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России необходимо восстановить госнадзор за соблюдением технических регламентов промышленной продукции. По его словам, это нужно, чтобы дополнительно защитить внутренний рынок, в том числе от контрафакта.

В начале марта в Минпромторге задумались о том, что нужно обязать маркетплейсы в России контролировать работу продавцов и проверять до продаж подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнёров, поэтому там могли продаваться подделки или нелегальная продукция. Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре считают, что проверять продавцов можно, к примеру, с помощью системы маркировки «Честный знак».