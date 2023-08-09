За последний месяц по России прокатилась волна поджогов военкоматов и релейных шкафов на железных дорогах. Каждый раз злодеями оказывались либо пенсионеры, либо подростки. Истории всех этих преступлений похожи: позвонили неизвестные, пообещали денежное вознаграждение, вернуть украденные мошенниками средства либо шантажировали безопасностью родных.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с ИА Регнум психологи и эксперты в сфере кибербезопасности объяснили, почему пенсионеры и молодёжь с такой лёгкостью ведутся на обман злоумышленников, как личные данные россиян оказываются у мошенников и как защитить близких людей, чтобы они не стали игрушкой в чужих руках.

Так, в конце июля в Волгограде 82-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат при помощи «коктейля Молотова». В Казани сотрудники полиции задержали 62-летнюю женщину за попытку поджечь военный комиссариат. При этом в диверсиях на железных дорогах участвовали молодые люди: во Владимирской области задержали 18-летнего юношу, решившегося на поджог релейных шкафов на станции Балакирево. Задержанные на допросах рассказали, что на эти поступки их толкали звонившие по телефону якобы «сотрудники ФСБ» или другие «правоохранители», обещавшие денежные вознаграждения или помощь в избавлении от проблем, если их поймают. В управлении ФСБ по Свердловской области рассказали, что мошенники, которые отправляют россиян поджигать административные объекты, находятся за пределами России. Как правило, звонки и инструкции идут с Украины.

Как рассказала кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко, лёгкая внушаемость, непростая жизненная ситуация, страх за семью и возрастные изменения психики становятся главными факторами для мошенников при выборе потенциальной жертвы для совершения диверсий на объекты государственной инфраструктуры.

По её словам, телефонные мошенники используют незащищённые или низко социальные категории граждан, которые либо беспрекословно доверяют правоохранительным органам, либо боятся их.

«Могут быть какие-то страхи или волнения перед законом, например, непростая жизненная ситуация, когда люди остро нуждаются в деньгах. Через этот фактор мошенники давят на людей», — отметила Овчаренко.

По словам Овчаренко, мошенники чаще всего используют пожилых людей в своих интересах как одну из самых незащищённых категорий граждан в силу их возрастных проблем.

«Часто попадаются именно пожилые люди, потому что эмоциональный фон у них уже нестабилен. И несмотря на то, что есть богатый жизненный опыт, он беззащитен, зачастую доверчив, и на него есть очевидный способ воздействия — через самое дорогое — его семью. Достаточно сказать про сына, дочь, внука, и всё — человек уже слушает внимательно и готов пойти на всё, чтобы спасти родственника», — рассказала психолог.

По словам Овчаренко, мошенники понимают, что члены семьи — это такой эмоциональный триггер для пенсионеров, который невозможно проигнорировать. Кроме того, у пожилого человека нет понимания современных технологий, оттого он очень неразборчив в адресатах.

Иначе обстоят дела в ситуации с молодёжью и подростками, которые понимают повестку времени и наслышаны о тех же телефонных мошенниках, но всё равно становятся жертвами преступников. Как объяснила психолог, сами молодые люди при этом не считают себя жертвами, а скорее наоборот, решившимися на поступок «героями», пусть и в негативном смысле.

«Мошенники используют природный агрессивный потенциал подростков и молодёжи. У них велико естественное желание, которое необходимо для взросления, противопоставлять себя всем окружающим. Их неудовлетворённость миром используют в негативном контексте. Поэтому довольно легко внушить идею о каком-то сопротивлении, что якобы то, что он сейчас сделает, будет высоко оценено. Это попытка заявить о себе, проявиться, доказать сверстникам, что, мол, я могу совершить такой «подвиг», пусть и негативный», — пояснила Овчаренко.

По словам психолога, также чаще попадаются на уловки мошенников дети из неблагополучных семей, где имеет место низкий уровень дохода и низкие социальные ориентиры.

«У них ещё и неустойчивая философия, неустойчивые позиции. К тому же подростки не несут такую уголовную ответственность, как взрослые. Несовершеннолетние не знают законов, поэтому могут легко согласиться на преступление, не осознавая последствий. Определённые проблемы в семье или отсутствие доверия к родителям ведут к тому, что эти подростки после звонка мошенника не спешат поделиться информацией с родными, а просто верят информации человека по телефону», — отметила психолог.

Овчаренко пояснила, что на молодёжь после 20 лет могут давить через финансовые интересы, когда обещают лёгкие деньги и, возможно, полную анонимность. А фактор устрашения, запугивания якобы проблемами с правоохранительными органами может подействовать абсолютно на все категории граждан.

К тому же мошенники могут применять тактику дефицита времени, быстрого воздействия, когда жертве не дают времени спокойно обдумать происходящее и ставят временные рамки. В условиях такого давления и стресса люди могут не осознать, на что их толкают. А жертва мошенника может решить, что чем быстрее она это сделает, тем скорее сможет «помочь» своим близким.

«На пожилого человека легко эмоционально надавить. К тому же с возрастом развиваются самые разные эмоциональные реакции — человек может стать излишне брезгливым, часто чем-то раздражён, чего, например, раньше за ним не наблюдалось. Меняется психика, она может стать гораздо менее стабильной. Использовать такую возрастную особенность часто бывает на руку мошенникам», — отметила Овчаренко.

В свою очередь психолог Анастасия Булгакова обратила внимание не только на нестабильное эмоциональное состояние, но и на видимые психологические расстройства у людей, решившихся на противоправные действия.

«Этот диагноз виден невооружённым глазом, и на это указывают внушаемость и шперрунг — закупорка мыслей, нарушение хода течения мыслей. Связано это с депрессией, с возрастными изменениями работы головного мозга, с травмами. В итоге человек не может адекватно оценивать речь и воспринимать сложносочиненные предложения. Это уже психиатрия. Потому что у здорового человека должны возникнуть вопросы — при чём тут военкомат и проблемы дочери или похищение, списание денег», — отметила Булгакова.

По мнению эксперта, мошенники используют таких людей как оружие в своих целях. Булгакова не исключила, что если эти граждане пенсионного возраста состоят на медицинском учёте или в их медкарте есть информация о прошлых проблемах с психикой, то мошенники могут получить доступ к медкарте, вычислить, внушаем ли человек, и воспользоваться им.

«Взрослый человек должен ассоциироваться с мудростью, у него же такой опыт, он должен, наоборот, помочь советом, направить. Но если всё наоборот, то это слабоумие, человек психически нездоров», — подытожила психолог.

РИА Новости/Виталий Тимкив

Как пример версии психолога Булгаковой, арестованную за поджог военкомата чиновницу из Владимира Жанну Романовскую после экспертизы в родном городе решили отправить на повторную психиатрическую экспертизу в Москву. Поскольку врачи не смогли дать полноценную оценку вменяемости чиновницы, то было вынесено решение о прохождении дополнительного обследования в столице.

Как рассказала ИА Регнум уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, статистика подтверждает, что люди в возрасте, в частности пенсионеры, чаще других категорий граждан становятся жертвами мошенников.

«Мошенники действительно чаще остальных используют пожилых людей, особенно неработающих. Потому что человеку обычно не хочется тратить время на разговоры с неизвестным номером телефона, даже на ответ порой просто нет времени. А у пенсионеров, наоборот, есть свободное время, когда они могут ответить, послушать и поговорить. У пенсионеров и понимание того, что происходит, ограничено. И в средствах они ущемлены сильнее, чем трудоустроенные люди», — поделилась Мерзлякова.

Однако, по мнению омбудсмена, случаи с нападениями на военкоматы больше похожи на спланированную акцию и диверсионную атаку, где телефонные мошенники тоже выступали как исполнители указаний кого-то «сверху».

«Я думаю, что это глубоко спланированная акция, когда одновременно в нескольких городах происходят схожие случаи с нападениями на военные комиссариаты, а потому если там и будут люди психически нездоровые, то их будет не больше 5% от всей массы. На почве эмоций может такое быть, к военкомату у кого-то может быть более обострённое эмоциональное состояние», — отметила омбудсмен.

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв рассказал, что украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) давно «наладил» интернет-разведку для сбора данных россиян, чтобы использовать их для совершения диверсий. Сами данные, по словам Ромачёва, могут закупаться или даже бесплатно скачиваться в даркнете — закрытой, «тёмной» стороне глобальной Сети.

«В России ежедневно происходят сотни утечек информации, которые могут произойти по нескольким причинам. Первая — халатность IT-администратора, когда недоглядел и данные утекли. Второй фактор — это взлом, хакерские атаки. Третий способ — легализация информации, когда в базу добавляют ещё и фейковые данные, например, о политиках, но проверить их очень сложно. И базы данных граждан оказываются на просторах даркнета, откуда их скачивают», — объяснил Ромачёв.

По словам эксперта, в базе могут быть основные данные гражданина — его ФИО, дата рождения, контактный номер телефона. Другую дополнительную информацию мошенники могут брать из соцсетей.

В случае с подростками и молодёжью нет большой сложности найти данные об их интересах на различных интернет-платформах. Преступные структуры используют лишь иные методы воздействия во время общения с представителями молодого поколения.

«Добавляются некие игровые сценарии, когда за определённое сначала небольшое вознаграждение совершить одно безобидное действие, например, что-то сфотографировать, куда-то прийти. Дальше — больше. Задания сложнее, и гонорар растёт. Подобные квесты позволяют украинской разведке втягивать нашу молодёжь в диверсионные действия», — рассказал эксперт.

В то же время, по словам Ромачёва, пожилые любят выкладывать информацию о себе, своих родственниках, о путешествиях в «Одноклассниках».

«Всё это могут использовать как фактуру, чтобы войти в доверие. И потом гражданину звонит человек, который представляется сотрудником ФСБ, обращается к вам по имени отчеству, выдаёт личные данные о вас, которые якобы никто не может знать, но они следуют из соцсетей, тогда автоматически включается доверие», — рассказал директор «Р-Техно».

Как добавил директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, пожилые люди к тому же заведомо редко меняют номера телефонов и место жительства, что тоже на руку мошенникам.

«Слитая в даркнет информация n-ной давности в случае с пожилым человеком может также оставаться актуальной. Украинские преступники работают по заранее заготовленным скриптам с включением в эти скрипты каких-то новостей или тенденций из текущей повестки. Так они расшатывают психику, после чего жертва может запаниковать и как следствие повестись на уловку», — указал Мясоедов.

По словам эксперта, для безопасности граждан со стороны Роскомнадзора ведётся контроль и блокировка нежелательных номеров. Также правоохранители постоянно занимаются поиском и выявлением кол-центров. Кроме того, Мясоедов обратил внимание, что население постоянно информируют о различных мошеннических методах, чтобы граждане не попадались на уловки преступников.

В свою очередь, Роман Ромачёв напомнил о самом простом методе — как не стать жертвой телефонных мошенников. Он предложил не отвечать на звонки с неизвестных номеров и, как завещал Михаил Булгаков, не разговаривать с незнакомцами.