Одна случайная встреча кардинально изменила жизнь маленькой девочки Арины из Донецка и её мамы, отважившейся на работу курьером в регулярно в обстреливаемом украинскими войсками городе. 6 июля в Минздраве рассказали, что медики из Санкт-Петербурга вернули девочке с редким заболеванием — болезнью Олье — возможность ходить без костылей.

Илья Наймушин/РИА Новости

Специалисты НМИЦ им. Г. И. Турнера Минздрава провели операцию и вернули одиннадцатилетней Арине детство без боли, но путь к этому был долог и непрост.

Так, в 2019 году тогда ещё шестилетней Арине поставили диагноз — болезнь Олье. Это редкая генетическая патология, для которой характерна деформация конечностей из-за неправильного развития хрящевой ткани. Пока девочка росла, хрящевая ткань оставалась такой же, как у эмбриона. В результате у Арины деформировались кости таза и нижних конечностей, а левая нога девочки оказалась короче правой на 4,5 см. Малышке пришлось освоить костыли, без которых было невозможно передвигаться.

Мама девочки Наталья Каюкова прикладывала все силы для ее лечения. В ДНР врачи не смогли помочь в борьбе с редким заболеванием, и женщина за большие деньги возила дочь на Украину, несколько операций провели в Харькове, но до положительного результата было далеко.

«Она начала стаптывать обувь. Мы сделали снимки, но врачи в ДНР сказали, что помочь не смогут. Посоветовали обратиться в Институт им. М. И. Ситенко в Харькове. Там Арине поэтапно провели три операции. В 2022 году нужно было ехать снимать пластины и проходить очередные процедуры, но из-за ситуации на Украине мы не смогли туда выехать», — рассказала Наталья ИА Регнум.

Женщина начала писать в разные фонды помощи, но ответа не было, никто не был готов помочь.

«В одном из них меня направили к специалисту, который сказал: А чего вы, когда были деньги, туда ездили лечиться, а теперь мне тут всё бесплатно исправлять? Просто на Украине мы проходили платное лечение, все операции были за деньги, там такое бесплатно не делают», — отметила мама Арины.

Тогда Наталья решила устроиться на вторую работу в службу доставки и параллельно изучала клиники в Москве и Санкт-Петербурге, в которых потенциально могли помочь. По словам женщины, она выбрала работу курьером не от безысходности, а ещё и потому, что так могла сама помогать тем жителям города, которые в силу разных причин не могут выйти из дома и дойти до магазина по небезопасным из-за обстрелов ВСУ улицам. И именно эта работа неожиданно помогла её дочке обрести надежду на выздоровление — по воле случая связала её с нужными людьми.

t. me/mzdnr_official Арина после операции

«С Мариной познакомились случайно, я привезла ей заказ. Наверное, Бог всё-таки есть на свете и всё не просто так. Очень ей благодарна. Мы разговорились, и так она узнала мою историю, что воспитываю дочку одна, помогают только мои родители, что пытаюсь накопить на лечение, благодаря машине и доставке», — рассказала Наталья о своём знакомстве с журналистом, главредом ИА Регнум и членом Совета по правам человека при президенте России Мариной Ахмедовой.

И вот уже совсем скоро Наталья с Ариной оказались со своей бедой не один на один. Как вспоминает сама Марина Ахмедова, история женщины её, человека, не в первый раз приезжающего в Донбасс, сильно тронула. Увидеть доставщиком еды в страдающем от украинских обстрелов городе хрупкую женщину было весьма удивительно. Как и сам рассказ Натальи.

«Она забрала чаевые, сказав, что раз большие, то передаст на похороны повара, ещё утром готовившего у них еду. В этот день он уже погиб со своим маленьким сыном. А я машинально поинтересовалась, зачем она ездит в обстрел. Девушка ответила, что у неё тяжёлым заболеванием страдает дочка, она собирает ей на лечение в Санкт-Петербурге. И больше всего переживает не за себя, а за свою машину — если в ту попадет снаряд, пока она ждёт заказ, девочка ее останется больной. Это было в марте. Девочку только что успешно прооперировали в институте Турнера. Спасибо за это департаменту здравоохранения и ещё одному человеку по имени Михаил. Хорошо, что в тот день я очень хотела есть и сама боялась выйти из дома», — написала Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

Историю Арины и её мамы журналист опубликовала в начале весны, и маховик помощи был запущен. На призыв отреагировали неравнодушные из Минздрава России, которые связали Наталью с нужными врачами в НМИЦ им. Г. И. Турнера. Через месяц после встречи с Мариной жительницу Донбасса с дочкой пригласили в исследовательский центр в Санкт-Петербург, где девочке бесплатно смогли оказать помощь и провести необходимую операцию.

«Пока прошёл первый этап операции. Но потребуется точно дальнейшее лечение примерно через полгода для восстановления девочки. Это действительно очень редкое заболевание, встречается нечасто. И, конечно, не во всех больницах смогли бы помочь подобным лечением, здесь требуется довольно высокотехнологичная аппаратура», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Как отметила сотрудница пресс-службы, в её практике нередко встречаются такие жители Донбасса, которые искренне удивляются возможности пройти бесплатное лечение в клиниках России, когда даже на сложные операции им не приходится специально копить средства.

Сейчас 10-летняя Арина уже может самостоятельно вставать и даже немного ходить без костылей. Пока хорошая и тёплая погода, девочка даже успевает порадоваться летнему солнцу на прогулке во дворе. Мама Наталья говорит, что настрой у Арины позитивный, и даже в своём положении она пытается иногда немного танцевать. Но впереди ещё много работы и терпения для полного восстановления. Тем не менее прогнозы врачей из Санкт-Петербурга положительные и радуют семью Арины.