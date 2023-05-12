Москва, 12 мая, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В международный день медицинской сестры, 12 мая, в России поздравили медсестёр с профессиональным праздником, и напомнили, какой тяжёлый и героический труд лежит на плечах этих медработников.

Алексей Майшев/РИА Новости Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО

Так, член комитета Госдумы по охране здоровья, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения Тамара Фролова отметила, что в России наблюдается дефицит медицинских работников, как среди врачей, так и по среднему медперсоналу.

«И конечно же без среднего медицинского персонала полноценного лечебного процесса как на амбулаторном, так и на стационарном этапе достичь невозможно», — сказала депутат в беседе с ИА REGNUM.

Фролова напомнила, что сегодня многие медсёстры отправились в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса, где спасают бойцов и оказывают всю посильную помощь. Депутат отметила, что положительно оценивает идею ввести специальную награду для таких медработников.

«Я безусловно поддерживаю эту идею и считают её совершенно правильной. Потому что там работает очень много среднего медицинского персонала, который очень нужен и востребован. Они едут туда по зову сердца, добровольцами. И если такая награда будет, то это будет совершенно правильно. Это будет бесценно, справедливо и честно по отношению к нашим медицинским сёстрам. Они это заслужили», — подчеркнула она.

Парламентарий указала, что едут в зону СВО добровольцами и студенты, и, если государство решит установить такую спецнаграду, она будет искренне рада, как и другие граждане России.

Положительно к идее отнёсся и экс-депутат ГД, академик РАН Геннадий Онищенко. Он напомнили о тяжёлом труде и подвигах, медицинских сестёр во все времена. Во время Великой Отечественной войны, потери среди медсестёр были на втором месте после потерь среди пехоты, хотя наличие красного креста должно было сделать их неприкасаемыми. Онищенко указал, что медсёстры сталкиваются с большой нагрузкой по исполнению лечения, поддержания больных. Всю рядовую работу: инъекции, капельницы, уколы и даже физиологический уход за больным ложится на плечи медсестёр.

Сейчас почти изжита должность санитарки, поэтому их обязанности тоже на медсёстрах. При этом такой труд не всегда достойно оплачивается, с проблемой низких зарплат сталкиваются даже врачи, не говоря уже о среднем медперсонале.

«Плохо что нет национального дня медсестёр. Хотелось бы выделить их и подчеркнуть значимость. Организовать для них награду было бы правильно. Терпения им и здоровья, а оно запредельное — видеть тяжелобольных каждый день, не срываться, не убегать. Много поздравлений. Они остов нашего здравоохранения», — сказал Онищенко корреспонденту ИА REGNUM.

Он напомнил, что в тяжёлый период пандемии коронавируса в России ввели спецмедали по указу президента. Однако также было бы оправданно, перевести денежное обеспечение медсестёр на федеральный уровень бюджета, а не оставлять установление зарплат за регионами. Говоря, о спецоперации, Онищенко пожелал удачи медперсоналу, который ежедневно совершает подвиг не только на поле боя, но и в госпиталях.

И этим медсёстрам также нужна особая оценка: и эмоциональная, и материальная. В качестве мер поддержки академик предложил ввести для них бесплатное обучение в вузах и поступление без экзаменов, так как такие медсёстры уже на практике доказали свои способности и показали навыки.

В России профессию медсестры учредил Петр I ещё в 1722 году. В 1871 году были утверждены первые правила работы медсестёр в военных госпиталях, а позже в обычных больницах. Сегодня медсёстры в России продолжают вековые традиции своих предшественниц, спасая тысячи жизней и в зоне боевых действий, и в тылу. Примером преемственности русских медсестёр стал подвиг Кристины Ким, которая вынесла на своих плечах с линии огня 12 десантников. Президент лично наградил её медалью А. В. Суворова.