Москва, 30 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Арест в Польше российского хоккеиста по обвинению в шпионаже сигнализирует России и её спортсменам, что им небезопасно участвовать в международных соревнованиях и в целом находиться на территории недружественных государств. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, спортсменка Светлана Журова.

РИА Новости / Владимир Федоренко Дмитрий Гурков

Ранее агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике хоккеиста, гражданина РФ, обвинив его в шпионаже в пользу России. Как отметили в пресс-службе министра-координатора по делам спецслужб, россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах». Также в ведомстве добавили, что это уже 14-й задержанный член разрабатываемой шпионской сети. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

«Это, конечно, умышленно. Тем более он спортсмен. А ряд стран допускает наших спортсменов к участию в нейтральном статусе. Такой акт запугивания», — отметила Журова.

Как заметила депутат, поскольку ряд стран разрешает участие российских спортсменов в различных соревнованиях, то Польше и некоторым категорично настроенным государствам это не нравится. По мнению депутата и бывшей спортсменки, ситуация связана с недавней парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), на которой приняли резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе.

«Польша решила продемонстрировать почти сразу, что российским спортсменам не то что не нужно участвовать в Олимпиаде, что им небезопасно в принципе находиться на территории недружественных государств. Это такой сигнал, что они могут и в шпионаже обвинить, и наркотики подбросить. Уже всего от них можно ожидать, судя по всему», — заключила депутат.

Как отметила Журова, обвинение хоккеиста в шпионаже пусть и звучит неправдоподобно, но привлекает внимание публики и создаёт общественный резонанс. Депутат пояснила, что другая провокация — другое обвинение могло бы не восприняться должным образом у других стран, сейчас же разные государства могут задуматься, не являются ли российские спортсмены, проживающие на их территориях, также якобы засланными агентами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова остро отреагировала на арест гражданина России в Польше. Она заявила, что Москва выражает решительный протест и требует объяснений от руководства республики.

В Кремле указали, что посольство начало выяснять детали задержания россиянина.

Российская сторона многократно отмечала, что страны Запада на фоне прогрессирующей «шпиономании» по надуманным предлогам задерживают россиян и высылают дипломатов.