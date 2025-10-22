В Финляндии продолжает разворачиваться кризис, вызванный лишением доступа к дешевой российской древесине. Кризис этот ударил и по строительному сектору Суоми, и по ее бумажно-целлюлозным, и по мебельным фабрикам. Они сейчас прекращают работу, закрываясь одна за другой: массы людей оказываются на улице.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако самым негативным последствием для Финляндии стало то, что страна вынуждена была приступить к истреблению своих лесных богатств. Это влечет за собой ухудшение экологической обстановки, но других вариантов у финнов просто не осталось.

Леса хватит, но не всем

В 2022 году Россия прекратила поставки древесины в Финляндию, стремительно переместившуюся в лагерь наиболее враждебных стран и начавшую с яростью обрывать двусторонние политические и экономические связи.

Замены российским поставкам финны не нашли: древесина — товар дорогостоящий и достаточно дефицитный. Предприятия пытались заменить российские поставки за счет импорта из Швеции и стран Прибалтики. Однако попытки потерпели неудачу.

Да, в последние десятилетия в Прибалтике активно вырубают деревья, а в последние годы процесс вырубки тамошнего леса активизировался ещё больше. Однако спрос на прибалтийскую древесину существует не только в Финляндии, но и в других странах ЕС. Цены на нее резко возросли, и товар достался тем, кто больше заплатил — и ими оказались не финны.

Уже три года назад эксперты предупреждали, что ситуация обернется кризисом. Она и обернулась.

В итоге финнам пришлось браться за топор.

В 2024 году был поставлен рекорд — вырубили почти 65 млн кубометров частных лесов: на 11 млн «кубов» больше, чем годом ранее. Даже 2021 году, который ранее считался «пиковым», было вырублено на 7,5 млн «кубов» меньше.

Примечательно, что, пытаясь выкрутиться из тяжёлой ситуации, финны нарастили и импорт мусорных отходов. Они поступают к ним из Великобритании, Ирландии, Польши и Норвегии, из южных и юго-западных регионов Италии, где испытывают недостаток мощностей по утилизации мусора.

Зато финны, сжигая его, получают столь необходимое в суровом климате тепло. Но одного только мусора оказывается недостаточно: без древесины всё равно не обойтись.

В 2024 году руководитель финской ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто сообщил, что цены на бревна и пиломатериалы достигли самого высокого уровня более чем за пятнадцать лет. И если еще в 2021 году отрасль производила около 12 млн кубометров пиломатериалов в год, то сейчас показатель снизился до 10,5 млн — далеко не всем покупателям новая реальность оказалась по карману.

Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предрек, что цены на древесину будут держаться высокими «еще некоторое время» и вызовут тяжелые экономические последствия, что полностью и оправдывается.

В прошлом году в пяти регионах Финляндии значительно сократились объёмы промышленной заготовки древесины. Всё произошло в соответствии с предсказаниями главы деревообрабатывающего предприятия Stora Enso Ханса Зольстрёма, предупреждавшего, что древесины, конечно, достаточно, но лишь для тех, «кто способен за неё платить». По словам Зольстрёма, рекордно высокие цены могут привести к тому, что все лесопромышленные производства перестанут быть рентабельными.

Впрочем, пока этого не происходит: в начале года сообщалось о том, что вырубка леса в Финляндии вновь увеличилась. Экологи предупреждают о том, что уменьшение лесных площадей негативно влияет на поглощение углекислого газа (CO₂) из атмосферы.

А недавно стало известно о том, что Финляндия пытается убедить Еврокомиссию в необходимости снизить целевой показатель Суоми по поглощению углерода на 2021-2025 и на 2026–2030 годы. Таким образом, Хельсинки демонстративно наплевал на принципы «зелёной политики», возводимой Брюсселем в сан «священной коровы».

Мрачные перспективы

По сути, у финнов не осталось другого выхода, кроме как изводить свои леса.

Исторически так сложилось, что в Финляндии более 60% домов отапливаются дровами и древесными гранулами: в своё время страна из-за соображений экологичности практически полностью отказалась от тепловых электростанций на угле и торфе.

Суоми богата лесом — на него там приходится 26 миллионов га (около 70% финской территории). Но свой лес финны берегли и до поры до времени отапливались российскими дровами.

Финляндия импортировала из России главным образом необработанные и распиленные лесоматериалы, а также топливную древесину.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году экспорт лесоматериалов в ныне недружественные страны оценивался в сумму около 504 миллионов евро. Из них 374,5 миллиона пришлось на тогда еще нейтральную Финляндию.

По данным самих финнов, на российскую продукцию приходилось от 10 до 15% их потребления.

Понятно, что лишение российской продукции стало для Суоми очень чувствительным. При этом балансовая древесина для производства целлюлозы и древесной массы подорожала сразу на 20%, что привело к тяжелому кризису в секторе целлюлозной промышленности, прежде в стране очень развитому. Предприятия либо закрываются, либо простаивают.

Местное издание Maaseudun Tulevaisuus пишет, что для востока Финляндии кризис деревообрабатывающей промышленности оборачивается мрачными перспективами. Однако, как подчёркивает издание, закрытие производств в условиях отказа от российской древесины является «неизбежным фактом».

Минувшей весной финские лесопереработчики воспряли было духом. Тогда директор Ассоциации лесного хозяйства Северо-Восточной Финляндии Антти Хяркёнен сообщил, что финский рынок древесины замер в ожидании возможного открытия границы с Россией и возобновления потока российского сырья.

Он предупредил, что цены могут снизиться, и призвал финских лесовладельцев пользоваться ситуацией, пока спрос и цена на балансовую древесину остаются рекордно высокими. Однако всё осталось по-прежнему.

17 июня крупный консорциум Metsä Group остановил свою картонную фабрику в городе Тампере, завершив историю знаменитого в тамошних краях предприятия, действовавшего еще с 1865 года. Это привело к увольнению почти 200 рабочих.

2 октября Metsä Group объявила о планах сократить ещё 800 рабочих мест, в том числе порядка 540 в Финляндии.

По всему миру в группе компаний работают около 9,6 тыс. сотрудников, в Финляндии — около 5,6 тыс. человек. Входящие в Metsä Group компании также сообщают об остановке крупных инвестиционных проектов из-за недостаточной рентабельности

Бедам нет конца

В середине октября финский лесопромышленный концерн UPM сообщил, что останавливает производство сразу на трёх своих лесопильных заводах — в городах Лаппеэнранте, Пори и Пиетарсаари. В письме к контрагентам руководство компании объяснило эти меры «высокими ценами на древесину, неопределённой глобальной экономической обстановкой и сохраняющейся низкой строительной активностью во всём мире».

Мощность завода в Пиетарсаари составляла 280 тыс. м3 в год, на нём работали 75 человек. Завод в Лаппеэнранте мощностью 380 тыс. м3 занимался распиловкой сосны, там работали 100 человек. Лесопилка в Пори производила 400 тыс. м3 пиломатериалов в год, число работающих — 75 человек.

Закрытие лесопильных предприятий специалисты объясняют тем, что в Финляндии в конце лета ситуация с лесозаготовками стала очень плохой: компании сократили объёмы вырубки, на ряде предприятий простаивает до половины лесозаготовительных машин. «На рубеже сентября и октября лесозаготовки в финских лесах обычно идут полным ходом, но в этом году всё иначе», — пишет отраслевое издание Metsälehti.

Предприниматель Ари Мойланен жалуется: «Впервые за мою 35-летнюю трудовую карьеру лесозаготовительная техника в октябре простаивает». А в одной из крупнейших лесозаготовительных компаний Финляндии Metsä-Multia отмечают: рынок сбыта стало невозможно прогнозировать, планировать можно лишь на одну-две недели вперёд.

В результате концерн UPM в начале октября сообщил о намерении закрыть свою бумажную фабрику Kaukas в Лаппеэнранте. Действующее там производство мелованной журнальной бумаги остановится в конце года: без работы окажутся более 200 человек.

Между тем фабрика имеет долгую историю: она начала работу полвека назад, в 1975 году и с тех пор стала неотъемлемой частью местного промышленного ландшафта. В связи с чем издание Talouselämä отмечает, что в последнее время не проходит и дня без плохих новостей для финской лесной промышленности.

Но этим список плохих новостей не ограничивается. Шведско-финский лесопромышленный концерн Stora Enso также собрался увольнять 61 работника на двух своих заводах в городе Иматра. Уведомление о предстоящих увольнениях стало для персонала неожиданностью: весной прошлого года Stora Enso уже сокращал сотрудников этих заводов — и тогда людям пообещали, что те, кто «уцелел», могут теперь не беспокоиться.

Кроме того, в начале октября стало известно, что бельгийская компания Sappi остановит одну из трёх бумагоделательных машин на своей фабрике в финской Лохье и уволит 93 работников. В компании отметили, что вынуждены пойти на этот шаг из-за структурного снижения спроса на мелованную журнальную бумагу в Европе и продолжающихся экономических трудностей, конца которым нет и не предвидится.