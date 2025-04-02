Финляндию восьмой раз подряд назвали самой счастливой страной в мире. Однако сами финны относятся к подобным рейтингам по меньшей мере с иронией.

Иван Шилов ИА Регнум

И у них есть все поводы для сарказма, ведь Суоми уже много десятилетий отличается непропорционально высоким относительно численности населения уровнем самоубийств.

Особенно остро эта проблема стояла к началу 90-х, но не решена она и сейчас. В последние годы количество суицидов вновь увеличилось.

Город самоубийц

Проблема большого количества самоубийств стоит в Суоми уже очень давно. По данным финских статистиков, пик по этому показателю был достигнут в стране в 1990 году (свыше 1500 случаев).

Примечательное совпадение: в том же 1990 году классик финской литературы Арто Паасилинна написал роман «Очаровательное самоубийство в кругу друзей», в котором в художественной форме исследует этот феномен национального менталитета.

Книга начинается со слов: «Самый страшный враг финнов — безнадёжность, грусть, беспричинная бездонная апатия. Меланхолия витает над несчастным народом, тысячи лет держит его в подчинении, поэтому душа его мрачна и серьёзна. Власть печали так сильна, что многие финны начинают видеть в смерти своё единственное спасение».

Сюжет книги сводится к истории обанкротившегося бизнесмена Онни Релонена, который решает покончить с собой. Судьба сводит его с недавно овдовевшим полковником Германом Кемпайненом. Тот оказывается его собратом по несчастью — полковник тоже решил уйти в смерть и даже по странному стечению обстоятельств облюбовал для этого тот же самый неприметный сарай.

Разговорившись, они приходят к выводу, что не одиноки в своём решении — в Финляндии много желающих свести счёты с жизнью. Герои решают создать эдакий клуб анонимных самоубийц и отправляются на поиски других суицидников. Однако в ходе своего путешествия персонажи открывают себя заново и начинают наслаждаться бытием, которое теперь переживается ими особенно остро и красочно.

Из-за этого, конечно же, их изначальный план постепенно откладывается. Книга обстоятельно погружает читателя в финский менталитет — тотальное одиночество, депрессия, а также неумение обращаться за помощью и открыто говорить окружающим о своих переживаниях. В каком-то смысле описанный в книге «очаровательный клуб самоубийц» — аллегория на всё финское общество.

Но в этом самом большом в мире клубе самоубийц есть свои рекордсмены. В некоторых регионах процент самоубийств выше, чем в остальных, и трудно сказать, что именно этому способствует. Есть в Финляндии, например, такой городок Иматра, который благодаря самоубийствам снискал специфическую мрачную славу.

Через город протекает река Вуокса, берега которой соединяет мост, получивший неофициальное название «Мост самоубийц». Говорят, что бурные воды, с ревом стремящиеся через пороги, над которыми переброшено сооружение, чем-то особо привлекательно для желающих свести счёты с жизнью.

Неподалеку от этого места в 1972 году установили монумент — бронзовую фигуру девушки с головой, словно бы размозженной от удара о камни. Надпись удостоверяет, что эта «Дева Иматры» посвящена «несчастным, упавшим в пороги». По мрачному стечению обстоятельств автор этого монумента Тайсто Мартискайнен сам в 1982 году утонул в сауне.

В какой-то момент финские власти спохватились и объявили суицидам войну. За прошедшие с момента написания книги Паасилинны тридцать лет количество суицидов сократилось более чем вдвое.

Люди, обуянные депрессивными настроениями, а также родственники самоубийц начали получать психологическую помощь в кризисных центрах и специализированных организациях.

«Особое счастье»

Тем не менее полностью эта беда не побеждена и по сей день. Причём, что особенно пугает, суицидальным настроениям подвержены представители молодого поколения. В Суоми самоубийство является самой распространенной причиной смерти молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

В 2019-м был проведён опрос, в ходе которого выяснилось, что каждый третий финн в возрасте от 18 до 34 лет задумывался о том, чтобы наложить на себя руки. Если брать всех финнов трудоспособного возраста, то о самоубийстве размышлял каждый пятый.

Число суицидов в Суоми остается на высоком уровне. В 2021 году произошло 747 случаев, в 2022-м — 746, в 2023-м — 751. При этом примерно две трети самоубийц — мужчины, и получается, что женская психика устойчивее мужской.

Население страны сейчас немногим превышает 5,6 млн человек. Более того, в прошлом году Финляндия, согласно данным Eurostat, занимала четвертое место в Европе (после Исландии, Польши и Австрии) по уровню самоубийств среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет.

Психолог Центра предотвращения самоубийств Mieli ry Алииса Куккола объясняет причины, по которым именно молодежь является в данном плане самой уязвимой группой: «Общество много требует и ждет от них, например, в отношении учебы и финансового положения».

Однако самоубийства совершает не только молодежь.

На каждый случай удавшегося самоубийства приходятся несколько, когда человек, решивший покончить с собой, по тем или иным причинам не сумел довести свое намерение до конца. Естественно, очень много демонстративных псевдосуицидников, занимающихся психологическим шантажом, — угрожая убить себя, они вымогают у окружающих жалость, сочувствие или таким образом пытаются кому-то из них отомстить или навредить.

Всё это очень сильно перегружает правоохранительную систему страны.

Летом прошлого года финская телерадиовещательная компания Yle сообщила, что полицейские в стране куда чаще, чем раньше, выезжают на вызовы, связанные с суицидальным поведением граждан. По словам инспектора Марко Саволайнена, в минувшем году на день в среднем приходилось по сорок вызовов, регистрировавшихся как самоубийство или его угроза.

Порою настоящими, неподдельными самоубийцами оказывается даже люди, прошедшие всевозможные тесты на психологическую устойчивость.

Так, в ноябре прошлого года покончил с собой один из сотрудников службы охраны президента страны Александра Стубба — он сделал это прямо в резиденции главы государства. Эта трагедия случилось на выходных, когда президент отдыхал там с семьей. Стубб, которому волей-неволей пришлось комментировать это событие, сообщил, что его семейство пребывает в полнейшем шоке.

А в начале февраля в городе Эспоо на рабочем месте покончил с собой полицейский. Причём это был не рядовой сотрудник, а один из представителей руководства местного управления.

Западная пресса мечется, пытаясь подвести некий общий знаменатель под высокую популярность суицидов в Финляндии и провозглашение Суоми самой счастливой страной. Пошли разговоры о некоем особом «финском счастье», которое, дескать, непосвящённым непонятно.

«Скандинавы и в частности финны по характеру, как правило, интроверты. Для них не характерны открытые всплески эмоций — как радости, так и гнева. В этом они сильно отличаются от, скажем, южноамериканцев. Для финнов быть счастливыми — это жить сдержанной, сбалансированной, стабильной жизнью», — объясняет Мейк Викинг, директор датского Института исследований счастья.

В свою очередь автор книги «Скандинавская теория всего: в поисках лучшей жизни» Ану Партанен так говорит про своих соплеменников: «Они часто по своей природе пессимисты, сдержаны в проявлении эмоций. Они слишком много пьют, зимы длинные и холодные, что трудно вынести психологически. Это самое финское счастье, о котором говорят — оно не про танцы и улыбки, не про внешнее. Если вы именно так себе представляете счастье — то нет, финны не такие».

Ток прямо в мозг

Тиражируемые в финской прессе объяснения причин самоубийств говорят о том, что основной причиной подавленного настроения людей является тяжелый климат, когда большую часть года страна завалена снегом и погружена в темноту.

Но даже если в этом и есть своя правда, не стоит сбрасывать со счёта и чисто социальные явления.

Страна переживает экономическую стагнацию: растет количество банкротств, безработных и бездомных. Год от года государство сотрясают забастовки, происходящие то в одной отрасли, то в другой. В том числе по этим причинам значительная часть населения Финляндии буквально сидит на антидепрессантах.

В позапрошлом году из-за проблем с психическим здоровьем ушли на длительный больничный более 100 тысяч финнов. А судя по цифрам, опубликованным в прошлом году, каждый пятый финн трудоспособного возраста испытывал «значительный психологический стресс».

В сентябре 2024-го финским пациентам с депрессией начали предлагать новый метод лечения — микрополяризацию, при которой на мозг воздействуют слабым электрическим током.

Для терапии используется особый прибор, разработанный одной из финских компаний. Он подключен к шапочке, внутри которой находятся два электрода, пропускающие через мозг очень слабый электрический ток, около 1–2 миллиампер.

Лечение электричеством длится шесть недель. Психиатр приходит с прибором на дом к пациенту и перед началом первого сеанса оценивает состояние пациента.

По словам психиатра Нины-Марии Ахонен, постоянная стимуляция мозга способствует повышению активности пациента, страдающего депрессией: «У человека появляется ощущение, что он сам способен повлиять на свое выздоровление».

Она, впрочем, подчёркивает, что подобный метод наиболее эффективен лишь на ранних стадиях заболевания при относительно лёгкой и умеренной депрессии. По словам психиатра, исследования показывают, что лечение током особенно хорошо действует на пациентов, у которых депрессия сопровождается тревожными симптомами.