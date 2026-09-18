Финляндия продолжает пожинать плоды разрыва отношений с Россией: впервые в истории страны ее государственный долг преодолел отметку в 200 млрд евро. Утрата экономического взаимодействия с РФ ощущается практически во всех аспектах жизни.

ИА Регнум

Государство откровенно не вывозит кризис своими силами, а потому растет объем задолженности. В связи с этим прозорливые финны бьют тревогу — чем дальше, тем больше Суоми станет работать на обслуживание внешнего долга и тем меньше средств будет уходить на насущные надобности.

Приоритеты расставлены

По данным финского госказначейства, на конец августа общая сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности страны составила 201,5 млрд евро.

Это означает, что на каждого жителя, включая младенцев, теперь приходится по 35 531 евро госдолга. Этот показатель нарастает стремительно: еще в конце июля долг составлял около 198,9 млрд.

Однако уже через месяц вырос на 2,6 млрд — и эта траектория продолжается: согласно проекту госбюджета на 2027 год, дефицит государственных финансов сохранится на уровне 12,4 млрд евро.

Особую тревогу финских специалистов вызывает рост расходов, связанных с выплатами по процентам. Увеличение нагрузки напрямую связано с повышением ключевых ставок в еврозоне и с растущим объемом заимствований. Издание Keskisuomalainen отмечает, что процентные платежи съедают всё большую долю бюджета, оставляя куда меньше средств на образование, здравоохранение и социальную защиту.

По прогнозам, к 2030 году госдолг Финляндии достигнет около 264 млрд евро, а дефицит бюджета в 2027-м составит 13,2 млрд. Процентные выплаты по этому долгу, как предрекают аналитики, вырастут с 3,2 млрд евро в 2026 году до 6,3 млрд в 2030-м. Именно огромные расходы на обслуживание долга и вынуждают правительство повсюду искать способы сэкономить.

Главный экономист Института исследований финской экономики Йенни Пяаккёнен рассказала, что ключевым индикатором для рейтинговых агентств и инвесторов остается отношение долга к ВВП.

На конец прошлого года этот показатель составлял для Финляндии чуть менее 67%. Пяаккёнен, ранее возглавлявшая отдел прогнозов в министерстве финансов, подчеркивает, что госдолг продолжает расти, а рейтинговые агентства внимательно следят за тем, есть ли у правительства убедительный план по обузданию этого роста.

Эксперт требует от политиков «конкретных мер» по консолидации бюджета, иначе, по ее словам, долговая нагрузка уже в среднесрочной перспективе может стать неуправляемой. В правительстве уже обсуждаются возможные сокращения расходов и корректировка налоговой политики, однако решения пока не приняты.

Понятно, что есть священная корова, которую не тронут ни в коем случае — расходы на милитаризацию, резко выросшие после вступления страны в НАТО. В 2026 году они оцениваются в 6,3 млрд евро, что составляет 2,5% прогнозируемого ВВП страны.

Значительная часть военного бюджета направлена на крупные закупки боевой техники и ее компонентов (1,5 млрд евро) и на поддержку киевского режима (200 млн евро).

Беды с медициной и не только

Спасая военный бюджет, финский кабмин наносит удар за ударом по соцсфере, в особенности по здравоохранению. Например, плата за прием в поликлинике в 2027 году вырастет на 20%, а за амбулаторную операцию достигнет 257,20 евро.

Еще в декабре 2024-го парламент одобрил предложенную правительством «реформу» больничной сети, по сути — ее радикальное сокращение. Ее утвердили с минимальным перевесом: антигуманный закон поддержал 101 депутат, против выступили 96 парламентариев.

Была отменена или существенно ограничена круглосуточная помощь в ряде региональных больниц. Многие больницы лишились ночных операционных и неотложных отделений. Было закрыто не менее полусотни отделений первичной медико-санитарной помощи.

Член оппозиционной партии «Центр» Маркку Сипонен обвинил правительство в том, что оно «повернулись спиной к людям». Жители провинции в ярости от такого наплевательства.

За сухими цифрами стоят судьбы пациентов, которым теперь приходится преодолевать огромные расстояния в поисках экстренной помощи, и врачей, работающих на пределе человеческих возможностей.

Финская региональная пресса постоянно пишет об этой проблеме. В городе Канкаанпяя недавно опубликовали петицию с требованием вернуть круглосуточный прием в местной больнице. Там остался только дневной прием.

Авторы обращения Ханна Кенття и Джемина Раннико указывают, что теперь до ближайшего пункта неотложной помощи в городе Пори им приходится проезжать около полусотни километров. А для жителей более отдаленных населенных пунктов, таких как Карвиа, путь может составить почти сто километров.

«Если у ребенка начинается ушная инфекция, попробуйте отправиться с плачущим малышом в Пори», — возмущается Кенття. Жители собрали почти 1200 подписей, но руководство региона Сатакунта стоит на своем. Там указывают, что содержание круглосуточного приема в Канкаанпяя обходится примерно в 740 000 евро в год.

Другая проблема — рост цен на горючее. За полгода дизтопливо в стране подорожало на 50 центов за литр, а по сравнению с августом прошлого года цены выросли почти на 40%. Финская ассоциация транспорта и логистики еще в марте била тревогу, отмечая, что даже рост цен на 30 центов за литр дизеля означает миллионные потери для компаний.

Недавно транспортные организации потребовали от правительства принятия незамедлительных мер по решению проблемы. По их оценкам, только грузовым автотранспортным компаниям придется понести дополнительные расходы в размере до 480 млн евро в год. Рост затрат отразится не только на кошельке рядового автоводителя, но и на строительстве, торговле, промышленности, и так пребывающих в плачевном состоянии.

Транспортники призывают правительство отреагировать на затянувшийся топливный кризис и уменьшить квоту на биотопливо с 19,5 до 9,5%, что, по их оценке, может снизить стоимость литра дизеля на 10–15 центов.

Другим быстрым решением, по мнению транспортного сектора, могло бы стать снижение налога на топливо. Пока идут дискуссии, единственный нефтеперерабатывающий завод Финляндии — производственный комплекс компании Neste в Порвоо — остановили на длительное техобслуживание.

В ходе масштабной плановой модернизации, стоимость которой превысит 400 млн евро, предприятие полностью прекратило переработку нефти на восемь недель. Это вызвало недовольство финнов, резонно интересующихся: нельзя ли было отложить модернизацию на более поздний срок, когда пик топливного кризиса будет пройден?

Энергетический кризис распространяется не только на автотранспорт. Финская Ассоциация очагов и дымоходов не без гордости сообщила, что запасы дров, накопленные всеми домохозяйствами страны, скрывают около 6,6 ТВт·ч теплового запаса, что соответствует примерно годовой выработке энергии ядерного реактора. Уже сейчас в Финляндии древесное топливо обеспечивает около 30% всего энергопотребления.

С 2023 года финны стали сжигать для отопления такие объемы древесины, которые сопоставимы с потреблением крупного деревообрабатывающего завода. Спрос на дрова резко вырос после прекращения поставок древесины из России.

Финны поневоле сжигают не только энергетическую древесину, но и ту, которая пригодна для целлюлозно-бумажных производств — соответствующая отрасль тоже находится в кризисе. По данным статистического управления, около 18% всего заготовленного в стране кругляка сжигается напрямую — в виде дров в частных домах или в виде щепы на теплоэлектростанциях.

Этим наносится непоправимый экологический ущерб Суоми, когда-то так гордившейся своими великолепными лесными массивами. Национальное богатство сжигается в печках.

Живите без России как хотите

Наконец, очень страдает и внешнеторговый сектор. В начале сентября финская таможня обнародовала красноречивые цифры.

Если в 2021 году экспорт в Россию на сумму более 10 000 евро осуществляли 520 финских компаний, то к концу 2025-го 130 из них полностью прекратили заниматься экспортной деятельностью. «Обвал торговли с Россией на практике навсегда изменил структуру внешней торговли Финляндии», — сказал высокопоставленный сотрудник финской таможни Олли-Пекка Пенттиля.

Доля России во внешнем товарообороте Финляндии рухнула до 0,4% экспорта и 1,1% импорта. В 2021 году на российский рынок приходилось около 5% финского экспорта, а доля РФ в импорте составляла порядка 9%, из которых почти 60% приходилось на нефть, газ и электроэнергию.

Потеря дешевых российских энергоносителей, как и утрата наших рынков, очень сильно ударила по финскому бизнесу. Недавно жителей предупредили об очередном росте цен на электроэнергию предстоящей зимой.

Многие операторы распределительных сетей уже подняли тарифы на передачу электроэнергии — в среднем на 7–8%. С этими тарифами многие уже не справляются.

Один из многочисленных примеров такого рода: в сентябре объявила о банкротстве финская пекарня более чем со столетней историей Marian Konditoria. Компания уже несколько лет терпит убытки, а последней каплей стало уведомление о повышении тарифов. «Затраты растут, и их невозможно в краткосрочной перспективе учесть в цене продукции», — пояснили владельцы.

Еще одна беда — исчезновение российских туристов. В минувшем августе в Хельсинки объявил о банкротстве культовый ресторан Santa Fé, работавший с 1991 года. Его владелец Анри Климшеффский отметил, что к закрытию привело отсутствие граждан РФ.

Скуповатые же туристы из стран Евросоюза так и не смогли заменить щедрых россиян. О том же рассказывают менеджеры других ресторанов, отелей и гостиниц — тех, которые еще не успели закрыться. Убытки Финляндии от исчезновения россиян оцениваются по-разному, но наиболее часто фигурирует сумма почти 1 миллиард евро в год.

Нищающая страна со стареющим населением стоит перед перспективой отдавать большую часть своих средств на две основные цели — милитаризацию с целью «обороны от России» и обслуживание растущего госдолга. Таким оказалось историческое возмездие за разрыв с дружественным соседом, от которого финны в последние десятилетия видели только хорошее.