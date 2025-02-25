Все последние годы Финляндию сотрясали забастовки — волна за волной. 2025-й не стал исключением — стачки начались уже в январе, захватывая в свой круговорот всё большее количество работников и предприятий. В некоторых случаях бастующие даже добиваются исполнения своих требований, но это не меняет общей картины.

Иван Шилов ИА Регнум

Страна охвачена рецессией, и новые забастовки не за горами. Причина же упадка во многом заключается в выбранном Хельсинки внешнеполитическом курсе, направленном на полный разрыв с Россией.

Промышленные рабочие задают тон

27 января в Суоми началась массовая стачка сотрудников местной технологической и химической промышленности, затронувшая более 120 предприятий, принадлежащих в том числе и крупным компаниям.

В Индустриальном профсоюзе, ставшем инициатором акции, сообщили, что добиваются для своих членов повышения зарплат на 10% в течение двух лет. Работодатели отвергли это требование, назвав его нереалистичным.

Забастовка на первом этапе продлилась шесть дней. Поддержку «индустриалам» выразили финские профсоюзы работников автомобильного и транспортного сектора, сферы услуг и ряд других — и тоже провели свои акции протеста.

В общей сложности волна забастовок продлилась до 14 февраля и принесла немалый урон финской экономике. Перебои в работе промышленности, прекращение отгрузки контейнеров в портах привели к задержкам в доставке потребительских товаров.

Кроме того, еще с декабря протестуют пилоты авиакомпании Finnair, недовольные условиями труда, что привело к отмене большого количества рейсов.

Поскольку первый раунд не дал результатов, было заявлено, что забастовки в технологическом секторе продолжатся. И в конце концов работодатели, испуганные перспективой гигантских убытков, пошли на уступки.

22 февраля в Индустриальном профсоюзе проинформировали, что добились для своих подопечных коллективного договора, который обеспечит работникам совокупное повышение зарплаты на 7,8% в течение трех лет. Договор охватывает более 90 000 работников и будет действовать до конца ноября 2027 года.

Эксперты полагают, что это соглашение имеет большое значение и для других отраслей, поскольку технологическая промышленность Суоми давно играет роль первопроходца, определяя общий курс повышения заработной платы.

Не все, кстати, остались в восторге.

«Такое решение означает, что услуги, строительство и другой внутренний спрос, зависящий от экономической активности, не получат инвестиций и роста в ближайшие три года. Доходы государства вряд ли в эти три года вырастут, даже с инфляцией. Вместо этого продолжат расти налоговые убежища, владельцам которых ежегодно выплачиваются десятки миллиардов долларов», — пишет некий финн, видимо, экономист по специальности.

Торговая сфера тоже бастует

17 февраля в Суоми начали бастовать уже работники служб доставки продуктов. 19-го к ним примкнули продавцы магазинов. Забастовка затронула около 3000 магазинов, всего в ней участвовало около 70 тысяч человек.

Пожелания бастующих сформулировал финский профсоюз, объединивший трудящихся сферы обслуживания (PAM). Он потребовал повышения зарплаты на 10% — как в этом, так и в следующем году. Профсоюз также настаивает на внесении изменений в коллективные трудовые договоры таким образом, чтобы лучше защитить работников, занятых на неполную ставку.

«На бумаге» продавец продуктового магазина зарабатывает около 2000 евро в месяц. Но на практике для получения такой суммы нужно вкалывать полную неделю, получая доплаты за работу по выходным и за сверхурочный труд.

Однако 60% продавцов трудятся неполный рабочий день и поэтому зарабатывают значительно меньше. Многие из них хотели бы получить полную ставку, но нанимающие их магазины отказывают им в такой возможности.

Переговоры профсоюза с работодателями продолжались много дней, но соглашение так и не было достигнуто. По оценке представителей профсоюза, требование повысить зарплату вполне оправданно, поскольку магазины получают приличную прибыль, зато положение работников «хуже, чем когда-либо».

В свою очередь работодатели считают, что профсоюзы требуют слишком многого.

Представитель Финского союза торговцев Анна Лавиккала отметила, что многие торговые предприятия находятся в тяжелом положении из-за падения покупательского спроса. В особенно трудной ситуации, по ее словам, пребывают разного рода специализированные магазины и магазины техники. По мнению эксперта, в этой сфере вскоре может начаться волна банкротств.

Лавиккала напомнила о судьбе торговой сети по продаже красок и материалов для внутренней отделки RTV. Еще год назад там работали более 800 человек, а в январе она обанкротилась.

Накануне начала стачки продавцов финские СМИ опросили жителей страны, и те сообщили, что создают дома запасы продуктов. Точно так же поступили кафе и рестораны.

В свою очередь, председатель профсоюза PAM Анника Рённи-Сяллинен отметила: «Конечно, мы надеемся, что клиенты поддержат забастовку и не пойдут за покупками в продуктовые магазины во время акции, даже если они будут открыты».

Забастовка в магазинах закончилась, как и было запланировано, в субботу в 5 часов утра. Но еще до ее завершения PAM объявил на 6–7 марта забастовку в секторе обслуживания клиентов и телемаркетинга.

Она затронет около 1300 сотрудников, конечно, если до ее начала не будут достигнуты соглашения с работодателями. Пока о них ничего не известно.

Также профсоюзы работников кино — и телеиндустрии сообщили, что в марте может начаться стачка и в этой сфере. Она пока будет предупредительной, однодневной, но может повлечь отмену прямой трансляции ряда рейтинговых программ.

Финские киношники и телевизионщики жалуются, что столкнулись с плохими условиями труда, ведущими к психологическому «выгоранию», а работодатели при заключении коллективных трудовых договоров отказываются принимать нужды своих сотрудников во внимание.

Банкротства и безработица

Работодатели сетуют, что профсоюзы занимаются буквально выкручиванием рук. По словам бизнесменов, они отказываются повышать зарплаты не из жадности, а потому что сама экономическая обстановка в стране требует всемерной экономии.

Те, кто не смог соблюсти баланс между доходами и расходами, сейчас массово закрываются. За 2024 год банкротами в Суоми признали около 3100 компаний, по сравнению с позапрошлым годом показатель вырос на 12,4%. В 2024-м каждый месяц процедуру банкротства запускали в среднем по 260 компаниям.

Чаще других заявления о разорении подавали предприятия, занятые в сегментах строительства, оптовой и розничной торговли и общественного питания.

Те же, кто еще держится на плаву, занимаются увольнениями «лишних» людей. Показательно, что крупные сокращения недавно постигли даже финскую телерадиовещательную компанию Yle (аналог российской ВГТРК). Ее персонал подвергли «децимации» — уволили каждого десятого, 309 человек.

Эмигрировавший в Россию финский журналист Коста Хейскайнен отмечает, что журналисты Yle рьяно агитировали за сворачивание любых контактов с РФ и выступали горячими сторонниками антироссийских санкций.

«Доврались до того, что не заметили, как запущенный ими бумеранг прилетел обратно. Они убедили Финляндию отказаться от сотрудничества с Россией, отказаться от дешевой электроэнергии, и топлива, и древесины, отказаться от российских туристов и денег. В результате наступил кризис, денег стало меньше, и эта русофобская кампания ударила по гостелерадиокомпании Yle», — констатирует Хейсканен.

Экономический аналитик Олег Макаренко (Fritzmorgen) отмечает, что внешняя торговля Финляндии сократилась и вернулась к уровню времён пандемии ковида. Причём особенно сильно, более чем на 30% только за прошлый год, обрушилась торговля с Россией.

«Гибнут целые отрасли. К примеру, Россия прекратила поставлять в Финляндию необработанный лес, что привело к масштабным проблемам у финской лесообработки. Итого: минус дешёвая российская энергия, минус лесоматериалы, минус транзит, минус русские туристы и инвестиции.

Как следствие, минус многие магазины и рестораны, особенно в восточных областях страны, минус малые предприятия, не выдерживающие конкуренцию из-за дорогого электричества и дорогих материалов. Минус рабочие места, минус налоги. Страна в кризисе», — пишет Макаренко.

Государство в таких условиях вынуждено резать социальные программы, сокращать пособия.

Некоторым финнам из-за этого приходится лишаться жилищ. Так, в прошлом году в Суоми впервые с 2012 года выросло число людей, не имеющих жилья. В стране насчитали 3806 бездомных, что на 377 человек больше, чем годом ранее.

Например, крупнейший арендодатель с самым дешёвым жильём в Хельсинки Heka из-за долгов по арендной плате к сентябрю прошлого года выселил из своих квартир около 150 человек.

В октябре прошлого года финское пенсионно-социальное ведомство Kela разослало рекомендации тысячам жителей о необходимости поиска более дешёвого жилья. Уведомления получили более 25 тысяч домохозяйств, пользующихся пособием по обеспечению прожиточного минимума.

Эксперты предупреждали, что это приведёт к росту числа бездомных среди молодёжи, так как жилья с доступной для них арендной платой в Финляндии слишком мало.

Значительная часть бездомных сосредоточена в крупных городах страны: больше всего их (пятая часть от общего количества) зафиксировано в Хельсинки, далее следуют Турку, Эспоо и Тампере. Впрочем, из них лишь около 690 человек в буквальном смысле живут на улице или в ночлежках. Остальные 2,3 тысячи, считающиеся бездомными, «кантуются» у друзей или родственников.

В качестве основных причин такой ситуации называются нехватка небольшого и доступного жилья, урезания в системе социального обеспечения и в целом высокая стоимость жилья и жизни в Финляндии.

Среди бездомных лишь 20% приходится на мигрантов. А 15% людей, не имеющих жилья, — молодые люди в возрасте до 25 лет. То есть хуже всего сейчас приходится коренным финнам среднего возраста, работягам, составляющим становой хребет общества.