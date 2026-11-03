4 ноября страна отмечает День народного единства. Его историческая основа — освобождение Москвы от интервентов ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского осенью 1612 года. Когда само существование России оказалось под вопросом, ее спасли представители всех сословий и земель русского государства.

ИА Регнум

Началом возрождения страны стал призыв Минина к нижегородцам — ради «помощи Московскому государству… не пожалети животов своих», то есть своих жизней. Современники писали, что против захватчиков шли «купно во едино» — «вместе заодно».

Сегодня праздник напоминает о значении совместных усилий для защиты страны и ее развития. В 2026 году торжества проходят в рамках Года единства народов России, а привычные формы празднования дополняют новые общественные и семейные инициативы.

Память о прошлом и новые традиции

В начале XVII века Россия переживала Смуту: борьба за престол, восстания и иностранное вмешательство по сути уничтожили центральную власть. Польско-литовские оккупанты заняли Московский Кремль. Первое ополчение из-за споров между людьми различных сословий — казаками и дворянами — не сумело освободить столицу.

Осенью 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин, вдохновившись письмом патриарха Гермогена (находившегося тогда в заточении в захваченной иноземцами Москве), призвал земляков собрать средства на новое войско.

Деньги на оружие, продовольствие и жалованье ратникам собирали без оглядки на сословные и имущественные различия: купцы, ремесленники и другие горожане. Во главе ополчения встал князь Дмитрий Пожарский, а к нижегородцам присоединялись дворяне, стрельцы и казаки из других городов.

Летом 1612 года войско подошло к Москве и соединилось с отрядами, уже осаждавшими польско-литовский гарнизон. В августе ополченцы отбили попытку доставить ему подкрепление, а 22 октября по старому стилю взяли московский Китай-город. Спустя несколько дней гарнизон сдал и Кремль.

Победа открыла путь к восстановлению власти и государственности. Но главное — преодоление Смуты совместными усилиями людей, зачастую исповедующих разные веры и принадлежащих к разным народом, стало рождением российской нации, для которой интересы страны выше индивидуальных, «цеховых» и узкоэтнических интересов.

Современный праздник — День народного единства появился в нашем календаре в годы, когда российская государственность возрождалась и укреплялась после неспокойных 1990-х.

Памятную дату учредили в декабре 2004 года и впервые отметили в 2005-м. Одним из его главных символов стал памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, куда 4 ноября возлагают цветы.

Символическим выражением уважения к героическому прошлому стали исторические фестивали, концерты и памятные мероприятия.

Собственные семейные обычаи у сравнительно молодого праздника еще складываются. Один из возможных праздничных обычаев предложили еще в 2025-м.

Участники акции «Пирог на четвертое» пекут пироги по семейным и национальным рецептам, приглашают близких и соседей, делятся угощением с коллегами. По сведениям организаторов, за первый год в социальных сетях вышло свыше трех тысяч публикаций, которые собрали более десяти миллионов просмотров. К акции присоединились жители 84 регионов.

В селе Кидекша под Суздалем 2 ноября жители и гости принесли на общее чаепитие около двадцати домашних пирогов; перед встречей выступил хор Спасо-Евфимиева монастыря.

А в Губкине Белгородской области за столом встретились школьники и посетители Центра общения старшего поколения. Любовь Старикова угостила детей алтайским пирогом. Она сама родом с Алтая, где этот рецепт хранили в ее семье, а теперь печет такой пирог в Белгородской области. По просьбе участников рецепт распечатали и раздали гостям.

Угощения передают и тем, кто не может встретить праздник дома. В Иркутске сестры милосердия Харлампиевского храма 1 ноября испекли пироги для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале ветеранов. Для сестричества это часть постоянной помощи: участницы также вяжут и шьют вещи для фронта.

Единство народов, народное единство

Эта работа на благо фронта — малая часть большого феномена. Волонтерское движение, в которое включились сограждане вне зависимости от возраста, имущественного и социального положения, — это зримое выражение народного единства. В судьбоносные моменты — в 1612 году, в 1812-м, в 1941 и в наши дни — принцип «купно во едино» проявляется особенно ярко.

«Когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек включились в работу по поддержке наших ребят — героев СВО и членов их семей», — отмечал президент Владимир Путин.

Братская взаимопомощь проявляется и на фронте (говоря о взаимоотношениях военнослужащих, Путин отметил, что, несмотря на разное происхождение и вероисповедание, бойцы обращаются друг к другу: «Брат!») — и в рамках волонтерского движения.

Сотрудничество добровольцев из разных республик — один из примеров, которым посвящен Год единства народов России. Указ о его проведении Владимир Путин подписал 25 декабря 2025 года.

С января действует Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Она определяет меры по укреплению согласия между народами страны, сохранению их языков и культурных традиций, развитию чувства принадлежности к общей стране.

Официальный старт тематическому году президент дал 5 февраля на просветительском марафоне «Россия — семья семей» в Москве. Молодежь участвовала во встречах и лекциях об истории и культуре народов страны. На площадку приехали представители 194 народов, а к церемонии по видеосвязи присоединились все 89 регионов.

Со 2 по 8 ноября в Москве проходит Международная неделя «Народы России». В ее программе — встречи представителей национальных объединений, ученых и общественных организаций, обсуждения языковой политики, исторической памяти и совместных проектов. В приветствии участникам от 2 ноября Владимир Путин подчеркнул важность «сбережения языков, самобытных традиций и обычаев народов, живущих в России».

С верой в победу

В истории освобождения Москвы важное место занимала православная церковь.

С ополчением Минина и Пожарского связано почитание Казанской иконы Божией Матери: согласно церковному преданию, победа была одержана при заступничестве Богородицы. В память об освобождении Москвы Русская православная церковь отмечает 4 ноября день Казанской иконы.

Среди праздничных мероприятий Нижнего Новгорода на 4 ноября намечен крестный ход. Его участники пройдут от Михайло-Архангельского собора, где покоится Кузьма Минин, к храму Рождества Иоанна Предтечи на площади Народного единства. С этим храмом историческая традиция связывает призыв Минина к созданию ополчения.

В тот же день в московском Манеже откроется выставка «Христианская традиция. Наши дни» в рамках форума «Православная Русь — ко Дню народного единства». Она приурочена к 80-летию патриарха Кирилла и посвящена современным художникам, которые развивают традиции иконописи, церковного и религиозного искусства. В предыдущие годы экспозиции форума посещал Владимир Путин.

На памятнике в центре Москвы — два имени: Минин и Пожарский. Но за победой ополчения стояли жители многих городов, которые собирали деньги, вооружали ратников и сами шли сражаться. День народного единства сохраняет память об их общем деле. О том, что принцип «купно во едино» не остался в прошлом, Россия помнит не только 4 ноября, но и ежедневно — ведь помощь фронту и работа на общую победу не прерывается ни на минуту.