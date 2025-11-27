25 ноября президент Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026-го.

Иван Шилов ИА Регнум

Обновлённая стратегия значительно подробнее действующей редакции — 61 пункт при 37 пунктах в нынешнем варианте. В документе состояние межнациональных отношений в России оценивается как стабильное. Важным событием, укрепляющим гражданскую идентичность, названо воссоединение с Россией её исторических территорий.

В Стратегии подчёркивается: российское общество объединено общим культурным кодом, в основе которого лежит сохранение и развитие русской культуры и русского языка.

Важное отличие новой редакции от действующей Стратегии в том, что документ вводит систему практических КПЭ (коэффициентов полезной эффективности). Эти практические показатели позволят отследить изменения в общественных настроениях.

Так, обозначен оптимальный показатель доли граждан, которые положительно оценивают межэтнические отношения — 85%. Долю граждан, допускающих серьёзные межнациональные конфликты к 2036-му, планируется снизить до 15%. Ключевой КПЭ — уровень общероссийской гражданской идентичности.

Одна из целей новой Стратегии: к 2036 году добиться того, чтобы не менее 90% граждан отмечали отсутствие дискриминации по языковому и национальному признакам. К тому же сроку уровень общероссийской гражданской идентичности должен быть не менее 95%.

Новый базовый документ, который определит принципы национальной политики, уже оценили в экспертном сообществе, в том числе «на местах».

«Ключевой акцент в документе делается на укрепление общероссийской гражданской идентичности — это наш главный ответ на гибридные угрозы, направленные на расшатывание страны изнутри», — отметил томский политолог Леонид Васильев.

Он также обратил внимание на то, что Стратегия четко обозначает русский народ как государствообразующий, а русский язык и культуру — как основу общероссийской гражданственности. «Это не умаляет значения других народов и культур России, а, напротив, создает прочный каркас, внутри которого это этнокультурное многообразие может гармонично развиваться и сохраняться», — указал Васильев.

Его земляк и коллега Михаил Пенин подчеркнул, что в Стратегии-2036 выстраивается образ ближайшего будущего нашей страны. Этот образ подразумевает сочетание крепкого государственного единства и гармоничных отношений народов России — отношений, основанных на взаимоуважении и совместной созидательной деятельности, отметил он.

Ядро Стратегии составляют те пункты, которые предполагают ясное целеполагание и чётко измеримые КПЭ, обратил внимание томский политолог: «Раскрывающиеся ценности служат конкретными ориентирами, которые позволят каждому россиянину внести свой вклад в укрепление суверенитета нашей страны».

По его оценке, отдельно стоит отметить де-факто «призыв, переходящий к действию» в вопросе защиты русского языка. «Ментальность народа — это душа и структура мышления. Ментальность формируется из глубокого содержания языка и укрепления его в сознании. Гордый статус цивилизации сохраняет лишь народ, который бережет свою корневую лингвистическую базу», — подчеркнул политолог из Томска.

Его московский коллега Камил Габдулин также указал на важность защиты русского языка, что стало краеугольным камнем новой Стратегии национальной политики.

«В современных условиях культура играет ключевую роль в обеспечении сплоченности общества и национальной безопасности. Важнейшим элементом этой системы является русский язык. Он служит фундаментом русской культуры, благодаря которому передаются традиционные ценности и модели поведения от старших поколений к младшим», — рассуждает Габдулин.

Поэтому меры, направленные на разумное ограничение избыточного использования иностранной лексики, — не просто языковая политика, но часть комплексной работы по укреплению культурного и ценностного суверенитета, подчеркнул московский политолог.

«Владимир Путин как дальновидный политик понимает: национальная безопасность обеспечивается не только военно-техническим потенциалом государства, но и напрямую зависит от степени консолидации общества», — в свою очередь отметил член экспертного клуба «Дигория», нижегородский политолог Михаил Варшав.

Он подчеркнул: ключевой показатель, позволяющий определить уровень общественной консолидации — это количество граждан нашей страны, которые идентифицируют себя как россияне. Ещё раз отметим, что к 2036-му этот показатель должен достигнуть 95%.

Новая Стратегия национальной политики приурочена к объявленному президентом Году единства народов России, полагает политолог из Брянской области, руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.

По мнению эксперта, основным отличием Стратегии-2036 от предыдущего документа стал переход от декларативности к системе измеримых показателей, а также создание полноценной инфраструктуры для ее реализации и оценки. «Документ отражает новые геополитические реалии и предлагает комплексный ответ на все основные возможные вызовы обществу», — резюмировал брянский политолог.

С другой стороны, новая Стратегия логично развивает предыдущую редакцию документа от 2012 года, с учётом новых геополитических реалий, отметил член экспертного клуба «Дигория», замдиректора московского Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков.

«Ключевым элементом остается русский язык как государственный и база для межнационального общения», — подчеркнул политолог. Кроме того, указал он, Стратегия предусматривает организационные решения. Система мониторинга с целевыми показателями обеспечит контроль ее реализации, а создание межведомственной рабочей группы и усиление роли Совета при президенте по межнациональным отношениям свидетельствуют о переходе к более слаженной координации всех уровней власти, заметил Матюшенков.

«Указ президента стабилизирует нашу работу и создает нам больше смелости для действий», — заявил первый зампред комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, член Общественной палаты Северной Осетии, лауреат премии «Гордость нации» 2021 года Владимир Лагкуев.

Конечно, добавил он, необходимо больше работать на местах совместно с властями, доводить указ президента до региональных руководителей и, конечно, повышать значимость «Ассамблеи народов России», отделения которой созданы по всей стране.