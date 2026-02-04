5 февраля в Москве начнётся марафон «Россия — семья семей», в котором примут участие почти 3 тысячи представителей различных народов нашей страны из 89 регионов, свыше тысячи активистов молодёжных проектов и более полусотни иностранных гостей. Старт этого просветительского проекта, организованного обществом «Знание», ознаменует начало целой серии мероприятий в рамках Года единства народов России.

Александр Кряжев/РИА Новости

2026-й был объявлен Годом единства российских народов по решению президента Владимира Путина — соответствующий указ глава государства подписал 25 декабря 2025 г. Инициатива, которую поддержал лидер страны, имеет целью укрепление национального единства и одновременно — защиту многообразия культур, обычаев и языков российских этносов.

«Прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее», — подчеркнул президент во время новогоднего обращения 31 декабря.

К началу Года единства народов «Росмолодёжь» запустила акцию #МЫРОССИЯ. Это онлайн-флешмоб, в рамках которого семьи изо всех регионов страны получили возможность записать короткие видеоролики, рассказать о традициях, принятых «у себя дома», на своей малой родине.

«Расскажите, откуда вы, какую национальную или семейную традицию храните — будь то рецепт любимого блюда, особая песня, праздник…» — поясняют организаторы суть флешмоба.

Концерты фольклорных коллективов и мастер-классы знатоков традиционных ремёсел, приуроченные к Году единства народов, проходят в регионах — например, в Тырныаузе (Кабардино-Балкария), в Магадане, в Чебоксарах, в Курске, в Ростовской области. Одно из важных направлений — это встречи, посвящённые сохранению и пропаганде семейных традиций.

Всё это служит живой иллюстрации представления о том, что наша большая страна — это «семья семей», где каждая «ячейка общества», каждое село или город, этнос или регион подобно элементу мозаики составляет общую многоцветную картину.

Любовь к близким, таким образом, становится частью любви к своему народу, а значит — и ко всей России. Это единство в многообразии особенно ярко должно проявиться в Год, посвящённый народам нашей страны.

Одновременно Год единства народов России посвящён тому, что объединяет всю страну, от полуострова Крым до полуострова Камчатка, от Калининградской и Херсонской областей до Сахалина и Курильской гряды. Речь идёт о русском языке и русской культуре, которым будет посвящено множество мероприятий в течение 2026-го.

«Россия — страна с более чем тысячелетним опытом самостоятельной государственности, объединенная русским народом, русским языком и русской культурой. При всем уникальном этнокультурном многообразии Российской Федерации именно русский язык в значительной мере определяет общероссийскую гражданскую идентичность, является залогом единства культурно-гуманитарного пространства России», — подчёркивается в утверждённых указом президента в июле 2025 года Основах государственной языковой политики.

Национальная политика страны, развитию которой власти уделяли большое внимание в 2025-м, базируется на следующем постулате: в России возник единый цивилизационный код, основанный на культуре государствообразующего народа.

В этом принципиальное отличие от насаждаемого на Западе cultural diversity — «культурного многообразия» (которое зачастую оборачивается ущемлением культуры коренного населения и одновременно изоляцией мигрантов в этнических гетто без их интеграции в «гражданское общество»).

Культурный код России позволяет всем большим и малым коренным народам нашей страны сохранять собственное уникальное наследие и рассказать о нем всему миру. Это возможно благодаря присутствию российских этносов в «культурном поле», созданном русским языком и русской литературой.

Это присутствие в общем культурном поле позволяет нам гордиться, например, выдающимся русским микробиологом еврейского происхождения Александром Гинцбургом и русским олимпийским чемпионом аварского происхождения Тагиром Хайбулаевым.

Показательно, что для внешнего мира мы все — «русские»: the Russians, die Russen, los rusos. Так было и во времена Российской империи, и в советскую эпоху, и в 1990-е, так это и сейчас.

Вне зависимости от этнической принадлежности каждый из выдающихся соотечественников по-своему, на своём месте вносит вклад в общее дело — укрепление и развитие нашей общей Родины.

То же можно сказать не только о всемирно известных согражданах, но и о простых людях (хотя «простота» — понятие относительное, если дать раскрыться и поддержать заложенный в человеке талант).

Наши предки — будь то русские крестьяне, кавказские скотоводы или сибирские охотники — внесли свой неповторимый вклад в общую культурную сокровищницу. Поэтому вне зависимости от того, родом мы с Крайнего Севера, из Новороссии или с Дальнего Востока, большинство разделяет общие взгляды на мир, на место России в мире и на свою роль в общей жизни народа.

Нас сплачивает и великое прошлое, память о подвигах героев отечественных войн, любовь к великой русской литературе и музыке, гордость за победы в фундаментальной науке, в освоении космоса, в большом спорте.

Поэтому же мы гордимся нашими современниками — учёными и атлетами, героями спецоперации и теми, кто верен традициям патриотического искусства.

Главная из объединяющих ценностей, разделяемых большинством общества, — это понимание служения Родине как основного долга человека. Это особенно ярко проявляется сейчас, на передовой СВО.

Бойцы — в том числе добровольцы — со всей России на равных сражаются за нашу общую страну, её независимость, за общие ценности и за сохранение общероссийской идентичности. То же можно сказать и о миллионах волонтёров, помогающих фронту, об управленцах, для которых служение России важнее персонального благополучия.

Это сплочение вокруг общих ценностей не раз в прошлом позволяло проходить через тяжелейшие исторические переломы — помогает и сейчас.

Для абсолютного большинства общества также важно то, что общность народов России, всё разнообразие религиозных и этнических традиций, общие основы нашей цивилизации — это то, что жизненно необходимо не только сохранить, но и передать потомкам. Этой цели и служит Год единства народов.