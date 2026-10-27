Еще недавно европейские политики настаивали на необходимости изоляции России, а теперь сами инициируют прямые контакты с российским руководством. 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе из Хельсинки позвонили Владимиру Путину.

ИА Регнум

Главными темами разговора стали украинское урегулирование и безопасность Европы. Российский лидер вновь обозначил позицию Москвы: достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов России.

Уступок по принципиальным вопросам безопасности не будет, дал понять президент.

Контекст беседы

Разговор состоялся после серии дипломатических контактов, начавшихся 20 октября в Осло, где Стубб и Стёре встретились с Владимиром Зеленским и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

21 октября, на следующий день после встречи в Осло, Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург и провел переговоры с Путиным. Американский представитель ознакомил наше руководство с предложениями, обсуждавшимися в Норвегии.

Помощник президента Юрий Ушаков впоследствии сообщил: в подходах европейцев появились некоторые изменения, хотя представленные инициативы пока не вполне устраивают Москву. При этом российская сторона готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября — предположительно, в столице ОАЭ.

«Мы ориентируемся на Абу-Даби. Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», — уточнил Ушаков.

Главной темой встречи должно стать обеспечение безопасности России и Украины после завершения конфликта. Договоренность о возобновлении переговоров приветствовали и участники телефонного разговора 27 октября.

Почему Стубб?

В Кремле не рассматривают разговор Владимира Путина с финским президентом и премьер-министром Норвегии как контакт с представителями всей Европы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В канцелярии Александра Стубба сделали аналогичную оговорку — финский президент и норвежский премьер Стёре представляли только свои страны, а не Европу в целом.

Если под «Европой в целом» понимать Евросоюз, то это утверждение верно в том числе и формально — Норвегия не входит в ЕС.

Но, как и большинство европейских государств, обе страны входят в НАТО: Норвегия с момента основания в 1949-м, Финляндия с 2022-го (причем Стубб, будучи на тот момент главой финского МИД, активно поспособствовал присоединению экс-нейтральной страны к военному блоку).

Обе североевропейские страны активно включились в антироссийскую санкционную кампанию, обе помогают киевскому режиму.

Известно, что с начала СВО и по февраль 2026-го Норвегия передала Украине военную помощь на 10 млрд долларов. Помощь Финляндии за тот же период скромнее — 3,2 млрд евро, или 3,55 млрд долларов, но страна занимает 5-е место в мире по помощи киевскому режиму на душу населения.

В этом смысле позиция Финляндии как члена ЕС не отклоняется от генеральной линии Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Но официальная позиция Брюсселя исключает всякий намек на выход из жесткой конфронтации с Россией. Однако именно финский президент Александр Стубб начиная с 2025 года постоянно делает заявления, в которых так или иначе отстаивает необходимость достичь соглашения с Россией по украинскому вопросу.

В апреле–мае этого года Стубб развил серьезную активность на переговорном треке — и именно через финскую прессу пошли утечки со ссылкой на дипломатические источники о том, что ЕС готовится к переговорам с Москвой.

Издание Helsingin Sanomat напоминало: когда Стубба в 2024-м только выбрали президентом Финляндии, эксперты сразу выдвинули предположение, что в его лице Брюссель готовит переговорщика с Россией. Тогда же, в мае, активно обсуждалось то, что президент Финляндии попал в предполагаемый шорт-лист посредников.

В пользу кандидатуры приводили «географический довод». Финляндия, как и Норвегия, граничит с Россией, протяженность российско-финской границы более 1300 км. Кроме того, у Финляндии есть богатый опыт конструктивного взаимодействия с большим восточным соседом.

Стубб, к слову, еще весной напоминал европейским коллегам, что отношения с Россией неизбежно сохранятся: «Соседям иначе нельзя».

Но есть и еще одно немаловажное обстоятельство, уже не географического, а психологического свойства. Александр Стубб, в отличие от подавляющего большинства лидеров стран ЕС, наладил хорошие личные отношения с Дональдом Трампом,он не раз играл с американским коллегой в гольф — разделяя одно из хобби Трампа.

Выдвигалось предположение: если через кого Брюссель и будет «наводить мосты» с Вашингтоном и Москвой относительно своего участия в переговорном процессе, то через Стубба.

Уже на встрече в Осло 20 октября финский президент говорил о продвижении переговоров — а через неделю решил лично обратиться к Путину.

«Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», — заявил он по итогам беседы, которую назвал откровенной и содержательной.

Собственные экономические сложности, вызванные разрывом связей с Россией, и очевидные неудачи киевских «клиентов» на поле боя принуждают Европу к разговору с Москвой. Шансов оказаться за столом переговоров у финского президента больше, чем у фон дер Ляйен или очевидно недоговороспособной главы евродипломатии Каи Каллас.

Условие — «без предварительных условий»

Итак, лидеры двух стран НАТО (одна из них входит в ЕС) вышли на связь с Кремлем. Не Путин изменил свою дипломатическую позицию. Москва по-прежнему готова к конструктивному общению, но, как уже не раз было сказано, — без предварительных условий, давления и ультиматумов.

Отсюда и неприятное для европейских политиков обстоятельство: прекращение огня само по себе еще не означает окончания конфликта.

Если причины противостояния сохранятся, у Киева появится возможность восстановить военный потенциал при помощи западных союзников. В Москве неоднократно предупреждали, что подобное перемирие лишь отсрочит новое обострение.

Об этом Путин говорил и 1 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»: Россия добивается мира, который исключит повторение вооруженного конфликта в обозримом будущем.

Это и станет основой нашей позиции на предстоящих в ноябре переговорах.

Ответственность Европы

Путин напомнил Стуббу и Стёре о первопричинах украинского кризиса и указал на конфронтационную политику Евросоюза и НАТО, которая ведет к затягиванию боевых действий.

Европейские политики предпочитают начинать историю конфликта с февраля 2022 года. Москва же указывает, что событиям предшествовали годы нараставшего противостояния с Западом. Расширение НАТО на восток, военное сотрудничество Киева с Западом, судьба «Минска-2» и отказ Запада рассматривать мирные инициативы Москвы в конце 2021 года — все эти обстоятельства невозможно игнорировать.

Именно Европа сыграла роль катализатора конфликта, а в настоящий момент (когда администрация Трампа дистанцировалась от военной поддержки Украины) Германия и другие ведущие страны ЕС стали по сути основными «спонсорами» киевского режима и гарантами продолжения боевых действий.

Это обстоятельство нельзя «отменить» задним числом и нельзя игнорировать при общении с европейскими политиками.

Российское руководство, как и в 2021-м, готово обсуждать новую систему европейской безопасности. Но Москва вновь указывает: для нас неприемлема ситуация, когда в расчет принимаются только интересы НАТО.

Пиратству — бой

О том, что северные европейцы (пусть и «только от своего имени») дозрели до начала диалога с Москвой, свидетельствует одна из ключевых тем разговора: Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.

В последние месяцы Брюссель усиливает санкции против судов, которые относит к так называемому «теневому флоту России». Отдельные европейские государства проводят проверки и задерживают танкеры, обсуждают конфискацию перевозимых ими грузов.

12 августа, во время посещения учений Тихоокеанского флота, Путин предупредил об ответственности за нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года: «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально».

Причем ответные меры, по словам Путина, могут последовать не только там, где произошел захват судов, но и в любой другой акватории.

Предупреждение серьезное — ведь морская торговля европейских государств выходит далеко за пределы Балтийского и Северного морей. 1 октября на заседании клуба «Валдай» Путин напомнил: «Мы за свободу судоходства, мы против всяких ограничений». Он призвал соблюдать существующие правила, прежде всего Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, вместо того чтобы придумывать новые ограничения.

И вот спустя несколько недель Стубб и Стёре в разговоре с российским президентом подтверждают важность свободы судоходства. Предупреждение Путина, судя по всему, не осталось без внимания.

В недавней беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент Путин сжато обозначил нынешнее состояние отношений России с Западом в целом и с Европой в частности:

«Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов».

Звонок Стубба и Стёре стал наглядным подтверждением того, что планы «победить Россию на поле боя» остались далеко в прошлом.