Власти Литовской Республики завели дело на постоянно проживающего в этой стране гражданина России, историка и общественного деятеля, председателя местного Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» Валерия Иванова.

Иван Шилов ИА Регнум

Для него подобное не в новинку, можно сказать, что Иванов — самый «титулованный» диссидент в современной Литве. Преследованиям на политической почве он подвергается с начала 90-х — уж очень точка зрения Иванова на недавнюю историю этого государства не совпадает с официальной литовской идеологией.

Путь мученика

Несмотря на наличие у него российского гражданства, Валерий Васильевич Иванов является уроженцем Литвы. Он родился в 1947 году — в Каунасе. В 1973 году окончил исторический факультет Варшавского университета, защитил работу по истории литовско-польских отношений в конце двадцатых годов XX века. Окончил докторантуру в Институте истории Академии наук Литвы. Работал в министерстве иностранных дел Литовской ССР.

В разгар перестройки в 1988-91 гг. Иванов возглавлял интернациональное политическое движение Литвы «Венибе-Единство-Едность» (название составлено из слов на языках трёх наиболее крупных национальных общин Литвы), которое выступало против развала СССР. Перестроечная пресса клеймила их «ретроградами» и чуть ли не «фашистами», до небес превознося организацию «Саюдис», напротив, агитировавшую за выход Литвы из СССР.

Спустя десятилетия он ничуть не сожалеет о том, что тогда, во второй половине 80-х, выбрал для себя именно такой путь. В 1991 году его приговорили к трём годам лишения свободы. В тюрьме, по его словам, он подвергся избиениям — за то, что отказался оговорить своих соратников.

Журналист «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, написавшая книгу «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти» (эта книга в 2017 году вышла и в Литве, но когда она стала продаваться в магазинах, в вильнюсское издательство Politika явились силовики и изъяли остатки тиража), считает Иванова мучеником, пострадавшим за свою позицию.

«В первый раз его посадили на три года — якобы за подстрекательство к госперевороту. Это вопиющая правовая коллизия, потому что о государственном перевороте речи тогда быть не могло — Литва официально находилась в составе Советского Союза и кормилась из кремлевского бюджета. Иванова арестовали на улице, буквально вырвав из его рук пятилетнего ребенка, и дали тюремный срок», — сообщает Сапожникова. В тюрьме Валерий Иванов принял гражданство Российской Федерации.

Выйдя из заточения, Иванов написал книгу «Литовская тюрьма», за которую и получил второй срок. Книга вызвала ярость литовских властей тем, что содержала фактаж, опровергавший официальную мифологию о событиях января 1991 года у телебашни в Вильнюсе.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Альгирдас Палецкис

В очередной раз Иванов попал под стражу в конце 2018 года — когда оказался в компании лиц, из числа которых литовская «охранка» пыталась слепить «антигосударственный заговор». Во главе «заговорщиков» они хотели поставить диссидента Альгирдаса Палецкиса, которому вменили «шпионаж в пользу России».

«Антигосударственный заговор» со стартовым револьвером

Сотрудники ДГБ провели в квартире обыск и задержали Иванова на сорок восемь часов, после чего он был выпущен под подписку.

Учитывая обнародованные Департаментом государственной безопасности (ДГБ) Литвы имена «заговорщиков», среди которых оказался даже сын бывшего премьер-министра Литвы Казимеры Прунскене Вайдас Прунскис, спецслужба явно сработала по заранее утвержденному плану.

«Нашли лидера «заговора», политика Альгирдаса Палецкиса, который уже однажды получил срок за отрицание «советской оккупации». Собрали вокруг него людей попроще — членов партии Социалистический народный фронт (сам Палецкис отошел от нее несколько лет назад). Наконец, крупный «бриллиант» подкинули: сына экс-премьер-министра Казимеры Прунскене.

То есть режиссеры этого спектакля идут по пунктам списка. Лидер есть? Отлично, ставим галочку! Какого-нибудь бизнесмена из его окружения назначим ответственным за финансовое обеспечение операции. Еще одному припишем роль журналиста, а этот (Иванов) пусть будет, например, теоретиком, поскольку он философ и пишет умные книжки. Последний к тому же оказался российским гражданином. То есть его вполне можно назначить связным между заговорщиками и центром», — писала Сапожникова.

Однако слепить «преступную организацию» из ДГБ не удалось — литовское «правосудие» смогло удержать в своих когтях лишь Альгирдаса Палецкиса (находящегося в тюрьме и по сей день), а большинство других «заговорщиков» пришлось отпустить.

Но поскольку так просто оставить их в покое, признав свою неправоту, в ДГБ не могли, Иванову, например, предъявили «незаконное хранение оружия». За таковое сошёл найденный у него в квартире неисправный стартовый пистолет. Для него это оказалось уже пятое уголовное дело.

«Литовское государство меня боится. Ну что они мне могут сделать — убить? Мне семьдесят два года. Я на небеса пойду, с Боженькой договоримся. Сами же видите, в пятый раз уже наваливаются, а всё никак не могут со мной совладать», — горько шутил диссидент.

Он предполагает, что ему подбирали роль «связного» между Палецкисом и Москвой. «Но эффекта неожиданности не получилось — я успел сообщить о своем задержании. Иначе никто бы не узнал, что я у спецслужб. Пришлось следователю выкручиваться. И в деле остался только револьвер», — отмечал Иванов.

В июне 2020-го его приговорили к частичному ограничению свободы, запретив в течение двух лет покидать Вильнюс и выходить ночью из дома. Апелляционная инстанция пересматривать этот приговор отказалась.

Новое преследование

А 25 сентября текущего 2023 года Валерию Иванову были предъявлены обвинения по статье 170-2, ч.1 Уголовного кодекса Литовской Республики («Публичное одобрение, отрицание или грубое уничижение международных преступлений и преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией»), а также объявлена мера пресечения — подписка о невыезде.

27 сентября Иванов был вызван на допрос. Его обвиняют в участии 7 января 2023 года в видеостриме литовского «Международного форума добрососедства», посвященном событиям января 1991 года в Вильнюсе.

Иванов отрицает постулат литовской идеологии, согласно которому советские солдаты тогда целенаправленно убивали мирных протестующих.

Кадр из видео Историк и общественный деятель Валерий Иванов

«Обладая знаниями, в том числе документальной базой расследования трагических событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе — относительно которых меня судили в 1994 и 1997 гг. и я отбыл тюремное наказание в общем четыре года — я предложил следствию письменно представить свои аргументированные доводы по каждому инкриминируемому мне подозрению в связи с отказом признать себя виновным», — заявил Иванов журналистам.

Следующий его допрос состоится 5 октября.

«Международный форум добрососедства», за участие в мероприятии которого карают Иванова, был основана активисткой Эрикой Швянченене. В прошлом году она с группой единомышленников совершила поездки в Россию и Белоруссию (где лично встречалась с президентом Александром Лукашенко) — и говорила там, что литовский народ заинтересован в добрососедстве и с россиянами, и с белорусами.

Швянченене неоднократно заявляла, что деятельность организации направлена на развитие взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе посредством продвижения принципов народной дипломатии. За это Швянченене подверглась травле, а 16 марта Вильнюсский окружной суд принял решение о ликвидации «Международного форума добрососедства».