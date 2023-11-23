Литовский департамент государственной безопасности жестко преследует активистов упраздненной по решению суда общественной организации «Международный форум добрососедства».

Иван Шилов ИА Регнум Эрика Швенчёнене

Представители форума лично ездили в Россию и Белоруссию, где рассказывали о том, что отнюдь не все жители Литвы согласны с конфронтационным курсом, проводимым официальным Вильнюсом. За такое «преступление» этих активистов объявили «шпионами» и «агентами влияния Москвы». Сторонники добрососедства внезапно оказались преступниками.

«Куда крупу доставить?»

В 2022 году литовская активистка Эрика Швенчёнене и её друзья зарегистрировали общественную организацию «Международный форум добрососедства». Инициаторы создания этой организации являются соратниками известного оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, в настоящее время отбывающего срок «за шпионаж в пользу России».

Участники форума были решительно не согласны с конфронтационной политикой, которую Вильнюс проводит по отношению к России и Белоруссии — и принялись действовать методами народной дипломатии.

Весной прошлого года Швенчёнене побывала в Белоруссии, где встретилась с президентом Александром Лукашенко. Она высказала ему благодарность за введение им для жителей Литвы и Латвии месячного безвизового режима и попросила продлить его на максимальный срок.

«К вам приезжают простые люди. Мы что-то у вас покупаем, те же удобрения, еду… Люди, у которых небольшие зарплаты, привозят из Белоруссии горючее», — продолжала Швенчёнене.

Президент Белоруссии на это предложение с готовностью откликнулся: «Скажите, в какое место на границе их доставить, и мы привезем вам удобрения, соль, крупу и остальное».

После приема у президента гости из Литвы встретились в белорусской деревне Волма с председателем Смолевичского райисполкома Андреем Ратомским и первым заместителем министра информации Андреем Кунцевичем. Швенчёнене с горечью рассказала о беспощадной войне с памятниками советским солдатам-освободителям в Литве.

Эти слова были опубликованы литовской официозной прессой, немедля приступившей к обличению смелой активистки. СМИ огласили и имена остальных участников встречи — Казимерас Юрайтис, Эдикас Ягелавичюс, Гинтарас Лунскис. Всех их теперь пытаются изобразить потенциальными «шпионами» или «агентами влияния» Белоруссии.

«Спецслужбы России и Беларуси активнее пытаются вербовать граждан Литвы, внимание уделяется не только возможности сбора информации, но и сотрудничеству», — так литовский департамент государственной безопасности (ДГБ) комментировал ситуацию.

«Мы — враги государства»

Сама Швенчёнене всегда отрицала и продолжает отрицать, что когда-либо имела дело с иностранными спецслужбами. В интервью литовскому порталу Delfi она сообщила, что за поездки платит сама: «Четыре-пять евро за ночлег — это дешево. В машине пять человек, мы скидываемся на горючее». Активистка заверила, что «Форум добрососедства», который она возглавляет, не просил и не получал никакой помощи из Белоруссии.

Но бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас призвал завести в отношении Швенчёнене и её соратников уголовное дело. По его мнению, место Швенчёнене — рядом с её единомышленником Альгирдасом Палецкисом, тоже ратовавшим за добрососедство и в итоге «заработавшим» шесть лет тюрьмы.

В июле 2022 года Швенчёнене и ее соратники посетили Москву, рассказав о желании видеть Литву и Россию партнерами — как культурными, так и экономическими. Однако эта поездка окончательно переполнила чашу терпения литовских властей. И вскоре после их возвращения на родину Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с просьбой о ликвидации «Международного форума добрососедства». Суд пожелание прокуратуры удовлетворил.

Закрытие форума сопровождалось заведением уголовных дел на Швенчёнене и Юрайтиса. Их обвинили по статье УК Литвы, карающей за «помощь другому государству в действиях против Литовской Республики» лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Также против Швенченене, Юрайтиса и проживающего в Литве историка Валерия Иванова недавно было возбуждено еще одно уголовное дело. За то, что во время своей дискуссии, выложенной на YouTube, они усомнились в официальной версии событий у телебашни Вильнюса 13 января 1991 года (в соответствии с которой советские солдаты тогда целенаправленно убивали литовцев) и в том, что в 1940-м и в 1945-м Литва была «оккупирована» СССР.

Швенчёнене утверждает, что возбужденное против них дело — заказное. «Есть решение нас осудить, поэтому изначально ни один адвокат не хотел с нами сотрудничать. Нам сказали, что мы выбросим деньги на ветер, потому что, если государство решило вас закрыть, оно закроет. Если бы мы могли нанять адвоката самого высокого уровня, который бы не боялся, думаю, можно было бы побороться», — считает она.

В условиях начатых в отношении «форумчан» гонений хуже всего приходится именно Эрике Швенчёнене. Многодетная мать (ее младшая дочь — инвалид детства), имеющая специальности педагога начальных классов и социального медицинского работника, она давно уже сидит без работы. Все потенциальные работодатели, едва услышав ее имя, тут же отказывают — опасаются неприятностей с государством. Она даже не может записать дочку в музыкальную школу и оформить счет в банке для ребёнка с заболеванием. «Мы — враги государства», — констатирует Швенчёнене.

В этом году умер ее муж. Здоровье самой Эрики, подорванное стрессами, тоже очень плохое. Как отмечает латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская, наверное, у любого человека на ее месте под гнетом таких бед и неприятностей уже опустились бы руки. «Но это не про Эрику! Она никогда не сдается, твердо идет по выбранному пути», — пишет Березовская.

Репрессии только начинаются

По словам Аллы Березовской, почти 770 тысяч человек, которые за последние полтора года посетили Белоруссию без виз, должны благодарить именно Эрику: «Простые жители Литвы и Латвии были несказанно рады, когда с подачи «народных литовских дипломатов» Лукашенко разрешил им посещать Белоруссию в безвизовом режиме. Немудрено, что деятельность гражданских активистов, идущая вразрез идеологической линии правящих властей, пришлась им не по нраву», — отмечает Березовская.

И добавляет, что литовцы и латвийцы удивлялись низким ценам на продукты, чистым улицам и обилию товаров.

В начале октября к Эрике Швенчёнене пришли полицейские — с требованием явиться к следователю для ознакомления с обвинением в «антигосударственной деятельности». А на днях очередь дошла еще до нескольких ее соратников, по которым тоже прокатилась репрессивная машина.

Сотрудники департамента госбезопасности провели обыск на студии, где записывались видео для «Международного форума добрососедства» и оппозиционного портала ekspertai.eu. Задержаны оказались активисты Аудрюс Наскас и Дмитрий Глазков, сейчас они содержатся в следственном изоляторе.

Позже поступила информация о том, что поводом для налета ДГБ могла послужить опубликованная на Ekspertai.eu статья, в которой разоблачается бездействие властей по проблеме бесконтрольного распространения в Литве порнографических видеороликов.

Но в то же время Швенчёнене категорически отказывается покаяться и «разоружиться» перед властями. «Если человек честный, он не бегает с одного корабля на другой. К тому же человек умирает только один раз, и всегда лучше умереть стоя. С честью», — говорит она.

К сожалению, угроза тюрьмы для нее и ее соратников совершенно не иллюзорная. Судебный процесс продолжается, но веры в объективность литовского суда — никакой.