Литовские власти преследуют активистку Эрику Швенчёнене и ее коллег из закрытой чиновниками общественной организации «Международный форум добрососедства».

Иван Шилов ИА Регнум

«Вина» участников «Форума» заключается в том, что они пытались методами народной дипломатии отстаивать необходимость дружбы литовцев с россиянами и белорусами, а также благожелательно отзывались об СССР.

Поскольку в современной Литве вышеперечисленное расценивается как преступление, непокорных активистов «воспитывают» так, чтобы другим было неповадно.

Сын за мать отвечает

Эрика Швенчёнене — соратница известного литовского оппозиционера Альгирдаса Палецкиса, который уже почти четыре года (плюс полтора года в следственном изоляторе) находится в тюрьме по обвинению в «шпионаже на Россию».

Швенчёнене и её «Форум» получили широкую известность в Литве в 2022-м. Когда в Прибалтике разгонялась особенно дикая ненависть к русским и белорусам, Эрика и единомышленники совершили несколько поездок в РБ и даже смогли встретиться с президентом Александром Лукашенко.

В интервью литовскому порталу Delfi Швенчёнене сообщила, что цели её поездок в соседнюю страну секрета не составляют — сохранение связей с белорусами, чтобы «не ломали мосты». Она не скрыла, что «восхищена Беларусью»: ей нравятся там цены, удивляет разнообразие ассортимента, качество белорусских товаров.

«Теперь у меня есть ещё одно желание — поговорить с господином Лавровым, это великий дипломат», — сказала активистка, проявив недюжинную храбрость. Ведь в Литве подобного рода заявления граничат с риском уголовного дела.

Литовские националисты и чиновники начали травить Эрику как «агента влияния Москвы и Минска». Другой бы испугался, но Швенчёнене оказалась не такова. В июле 2022 года Швенчёнене и ее соратники посетили Москву, где провели встречи с российскими политиками и общественными деятелями.

А месяцем позже Генпрокуратура Литвы обратилась в суд с требованием ликвидации «Международного форума добрососедства», деятельность которого сочли «противоречащей интересам Литвы и ее конституции, не соответствующей требованиям законности, наносящей вред государству».

Разбирательство затянулось почти на шесть месяцев, пока 16 марта 2023 года окружной суд Вильнюса не принял решение о запрете.

Закрытие форума сопровождалось заведением уголовных дел на его участников — Эрики Швенчёнене, Казимераса Юрайтиса и Эдикаса Ягелавичюса. Их обвинили по статье УК Литвы, карающей за «помощь другому государству в действиях против Литовской Республики» (наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет). «Нас хотят посадить за то, что мы захотели иметь добрососедские отношения с Беларусью и Россией», — констатировала Швенчёнене.

Ягелавичюс, понимая, что ничего хорошего на родине его уже не ждет, перебрался в Белоруссию и попросил там политического убежища. Так как литовские власти достать его не могут, дело выделили в отдельное производство, а остальных таскают по судам.

Также против Швенчёнене, Юрайтиса и проживающего в Литве 78-летнего историка и литератора Валерия Иванова недавно было возбуждено новое уголовное дело — за то, что во время опубликованной в Сети дискуссии они усомнились в официальной версии событий у телебашни Вильнюса 13 января 1991 года (в соответствии с которой советские солдаты целенаправленно убивали литовцев) и в том, что в 1940-м и в 1945-м Литва была «оккупирована» СССР.

Швенчёнене одна заботится о двух несовершеннолетних дочерях (одна из них страдает ДЦП). Эрика уже долгое время нигде не может устроиться на работу, хотя готова даже мыть полы. При этом она имеет две востребованные специальности — педагога начальных классов и социального медицинского работника. Но как только потенциальные работодатели слышат ее фамилию, в трудоустройстве тут же отказывают — все боятся связываться с «врагом государства».

Ей закрыли банковские счета, изъяли паспорт, поливают помоями в СМИ. «У сына была фирма, и он лишился возможности принимать участие в конкурсах, потому что напротив его фамилии в базах данных написано красным — «сын Швенчёнене». Такая же проблема у зятя…» — рассказывает женщина.

Кара за мыслепреступление

5 ноября 2025 года в Вильнюсе должно было состояться очередное судебное заседание по делу Эрики Швенчёнене, Казимераса Юрайтиса и Валерия Иванова.

В отличие от граждан Литвы Швенчёнене и Юрайтиса, Иванов — обладатель российского гражданства. Он родился в Каунасе, всю жизнь прожил в Литве. В начале 90-х как «противник независимости» подвергся аресту, заключению и пыткам в тюрьме. Литовская Республика в своем гражданстве ему отказала, и он взял российское. Поскольку впоследствии Иванов от оппозиционно-политической деятельности не отошел, арестам он подвергался неоднократно.

7 ноября 2023 года Иванова лишили литовского вида на жительство и предупредили о предстоящей депортации в Россию, назвав «угрозой национальной безопасности». Но потом сами же литовские власти запретили Иванову выезд, поскольку он вместе со Швенчёнене и Юрайтисом проходит по делу об «оправдании преступлений СССР в январе 1991 года».

Накануне очередного судебного заседания по делу о мыслепреступлении организм Валерия Васильевича дал сбой. Аннулирование ВНЖ повлекло лишение права на бесплатную медицинскую помощь. Из-за этого Иванов за два года к врачам почти не обращался — денег на медицину у старика нет. 4 ноября он, находясь у себя дома, потерял сознание и упал. Оказавшиеся рядом близкие вызвали скорую, врачи констатировали инсульт.

Держать в больнице разбитого инсультом историка долго не стали — очень дорого. Как только он стал подавать признаки жизни, отправили домой. И даже за эту помощь ему как гражданину России пришлось выложить 1200 евро.

Латвийская правозащитница Алла Березовская, занимающаяся помощью фигурантам политических дел, сообщила, что сейчас Иванов с трудом говорит и быстро устает. Ему необходима серьезная реабилитация, а средств на это нет. К слову, и у Эрики Швенчёнене со здоровьем тоже проблемы — она лежит дома с сильными болями в позвоночнике.

Власти прицепились к одному из текстов, опубликованных Швенчёнене в соцсети. В нем она вспоминает события 31 июля 1991 г. в местечке Мядининкай, где разместились лица, самоуправно назвавшие себя «таможенниками возрожденной Литовской Республики». Семеро «таможенников» были найдены застреленными — официальная версия, принятая в Литве, гласит, что это сделали «советские оккупанты» из рижского ОМОНа. Швенчёнене назвала те события «следствием провокации» и усомнилась в официальной версии событий.

«Многие факты свидетельствовали о том, что убийцы были из своих. Правда сокрыта, свидетели замолкают», — написала она. 26 февраля 2026-го районный суд Вильнюса оштрафовал ее за эти слова на 3750 евро (около 340 тысяч рублей). Однако прокуратура приговор оспорила — там требуют для Эрики полутора лет тюрьмы.

Одновременно продолжаются судебные процессы в отношении Швенчёнене за деятельность «Форума добрососедства» и за участие в «подрывной» дискуссии о событиях января 1991 года.

В Латвии ещё хуже

Альгирдас Палецкис, который в свое время одобрил основание «Форума добрососедства», продолжает подвергаться все новым репрессиям литовских властей.

Недавно ему к назначенному сроку в пять с половиной лет накинули еще восемь месяцев — по иску высокопоставленного политика, ярого русофоба Лауринаса Кащюнаса, которого Палецкис вполне резонно назвал нацистом.

Здоровье Палецкиса подвергается немалому риску. «Еще в самом начале своего заключения он уже был похож на узника Освенцима — такой же изможденный, худой, с горящими глазами и выпрямленной спиной. Смотреть на него без слез было невозможно», — свидетельствует Алла Березовская.

Политик готовит документы для подачи иска в Европейский суд по правам человека — он все-таки решил попробовать бороться до конца. Материалы заведенного на него дела о «шпионаже» зияют многочисленными логическими дырами. Узник надеется, что в ЕСПЧ примут во внимание явную топорность методов литовских судов и прокуратуры.

Правда, надежда на это небольшая — ЕСПЧ уже давал понять, что выступает союзником прибалтийских этнократий.

Тем не менее, как полагает вышеупомянутый Ягелавичюс, Литва в деле борьбы с инакомыслием пока еще отстает от соседней Латвии, где иную точку зрения попросту закатывают в асфальт. По его словам, латвийцы выжгли альтернативное мнение полностью, поэтому там власти сами себя лишили инструмента для тестирования общественного мнения.

Ягелавичюс, однако, опасается, что и недальновидные литовские власти, идя по украинской тропинке, могут затащить войну к себе в страну. Он отмечает: у многих в Литве крепнет подозрение, что правительство специально провоцирует войну с Россией, чтобы сбежать за границу с украденными у народа деньгами — и таким образом бросить концы в воду.