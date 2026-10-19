Российские ракетные войска, ВКС и операторы беспилотных систем исполняют поручение, которое Верховный главнокомандующий дал во время недавнего посещения пункта управления войсками — продолжить массированные атаки по Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 19 октября Киев и Киевская область ощутили на себе массированный ракетный удар в сочетании с прицельной работой беспилотников.

Одним из результатов стало уничтожение ЦОДа (центра обработки данных) компании «Датагрупп». Это был крупнейший на Украине объект такого рода, который ВСУ использовали для своих нужд.

О разрушении ЦОДа сообщило Минобороны России, позже попадание признала и компания-владелец дата-центра. «К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны», — говорилось в заявлении «Датагрупп».

Это очередной этап в методичной работе, которую ведет армия России. Продолжается дезорганизация украинской Сети посредством уничтожения ее «нервных узлов» — сервера и телекоммуникационного оборудования ЦОДов. После таких атак о стабильной передаче и хранении данных (в том числе украинскими силовыми структурами и властями) не идет и речи.

«Прилеты» по объектам украинского ВПК, энергетики и логистики становятся всё ощутимее.

В ночь с 18 на 19 октября был разрушен логистический узел компании Fire Point — производителя крылатых ракет FP-5 «Фламинго». В цехах, которые «накрыло» нынешним ударом, производились и хранились двигатели для этих ракет, а также комплектующие для ударных дронов.

Под удар попали предприятие «Химволокно», где также выпускали компоненты для боевых частей беспилотников. «Прилетело» и по постройкам в локомотивном депо Киева. Здесь, как уточнили в Минобороны, хранились ракеты «Фламинго» и комплектующие для баллистических ракет FP-9.

В Ирпене — городе примерно в 20 км от украинской столицы — поражен завод «Планета пластик», производивший полимерные материалы для военной промышленности.

Параллельно российская армия методично дезорганизует энергосистему. Баллистика отработала по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, «обнуляя» возможность для восстановления работы этих теплоцентралей в обозримом будущем.

Ранее, 14 октября, уже наносились удары по этим ТЭЦ, а также по 4-й теплоэнергоцентрали и Трипольской тепловой электростанции близ Киева.

После серии ударов украинская столица лишилась собственной генерации и перешла на переток из регионов.

После нынешнего удара значительная часть города осталась без электричества. Также стало известно, что на наземном участке одной из веток метро, у станции «Черниговская», на левом берегу Днепра были перебиты рельсы и силовые кабели.

Ослабление украинской ПВО делает уязвимыми стратегически важные объекты по всей территории страны, в том числе в Галичине и на Волыни.

Как признал глава Волынской обладминистрации Роман Романюк, к 19 октября без электроснабжения осталось около 66 тысяч потребителей в регионе. В областном центре — Луцке, в городах Ковель и Маневичи местные паблики в соцсетях еще до официальных подтверждений сообщали о многочисленных взрывах, вызвавших перебои со связью.

Глава «Укразализныци» (украинских железных дорог) Александр Перцовский сообщил — после российских ударов были повреждены ремонтные базы, депо и станции на западе Украины, в Хмельницкой и Тернопольской областях. Уже традиционно «прилетело» по железнодорожной инфраструктуре в Киевской, Винницкой и Харьковской областях.

В контролируемой ВСУ части Запорожской области остается всё меньше пунктов управления беспилотниками — по операторам вражеских «птиц» отработали российские БПЛА самолетного типа «Молния».

Выполняя указание Верховного главнокомандующего, армия России продолжает планомерно отрезать ВСУ от поставок из-за рубежа — по морю и по суше. Работа черноморских портов, находящихся под контролем Украины, по сути парализована нашими ударами. Грузы для ВСУ не доходят до пунктов назначения. Так, в ночь с 18 на 19 октября в 130 км к юго-западу от Одессы при переходе морем уничтожен сухогруз с продукцией военного и двойного назначения.

ВС России, начав с планомерной «обработки» инфраструктуры морских портов, продолжила ударами по речным воротам на Дунае. Теперь география атак расширились — «прилетает» по автомобильным трассам, идущим от польско-украинской границы.

Как отмечал глава государства, Украина атаками на российские промышленные объекты выпустила джинна из бутылки и получает ответные удары.

Киевский режим и его европейские покровители изо всех сил пытаются затянуть конфликт, но каждый день промедления оборачивается критическими потерями. Энергетика, промышленность, логистика — ежедневный урон в этих секторах огромен и почти невосполним, учитывая, что армия России наращивает силу и точность ударов.

Пока украинские зенитчики не могут сдержать наши ракеты, российские расчеты за ночь сбивают сотни вражеских дронов. Показательно, что ВСУ снова не увидели пуски — удары обрушились без предупреждения. По защищённости объектов мы тоже опережаем противника. В воздушной войне наше преимущество только растёт.

И это не финал. Чем дольше режим Владимира Зеленского упорствует в попытках причинить России максимальный ущерб, тем тяжелее становится самой же Украине — что особенно важно в преддверии зимы.