Одними из приоритетных целей армии России, которая методично уничтожает военную и околовоенную инфраструктуру Украины, в последнее время стали дата-центры, они же ЦОД (центры обработки данных).

ИА Регнум

ЦОД — это помещение, но чаще здание, где стоят сервера и телекоммуникационное оборудование, которые предназначены для хранения, обработки и трансляции больших объемов данных. Дата-центры поддерживают стабильную работу интернет-сервисов и приложений. По сути, это «нервные узлы» сети.

ВС России и раньше прицельно выбивали узлы связи ВСУ. Но со второй недели сентября удары наносятся почти ежедневно по всей украинской территории.

Целью регулярных атак стали узлы связи и телекоммуникационные компании прежде всего в Киеве и Днепропетровске.

К концу месяца враг испытывает системные проблемы с качеством связи и интернет-соединения.

Отключение «нервных узлов»

Вот краткая хронология работы ВКС и войск беспилотных систем по украинским дата-центрам.

11 сентября российские военные поразили объекты украинского ВПК, а также логистические центры, где производили и хранили дроны, сообщило Минобороны России. Отдельной строкой шло сообщение о поражении ЦОД в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

В Минобороны добавили, что целью атаки стал дата-центр оператора связи «Бимобайл» в Киеве. ВСУ использовали его для хранения, обработки и передачи данных, а также для поддержки армейского сетевого оборудования.

Через три дня удар пришелся по офису «Киевстара» — крупнейшего на Украине оператора мобильной связи. Атаку произвели расчеты БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

17 сентября российские войска поразили «Де ново дата-центр» в Киеве. Он был запущен в 2010 году и стал первым на Украине ЦОД, чье оборудование соответствует стандарту надежности Tier III.

Как поясняют специалисты, этот стандарт свидетельствует о способности системы обеспечить непрерывную работу сетей и защиту данных. ЦОД уровня Tier III используется для работы с потоками таких данных, где даже небольшой сбой приводит к серьезным потерям.

Например, используются две независимые линии подачи электропитания. Если на одной случится сбой, другая тут же вступит в работу и обеспечит бесперебойное питание — так что простоя в перекачке данных не случится.

Как правило, Tier III используют крупные корпорации, но для государственных силовых структур (в том числе разведывательных и армейских) он еще нужнее.

Из сообщения нашего Минобороны следует: сервера киевского дата-центра «Де ново» использовались в том числе для обработки, передачи и хранения разведданных ВСУ. Теперь этот «нервный узел» украинской сети поражен.

Не менее важны последствия удара 23 сентября. Тогда было атаковано здание научно-конструкторского института электронной связи и телекоммуникаций «Дипрозвязок» в Соломенском районе Киева.

Институт по проектированию средств и сооружений связи был основан еще в 1940 году. Во многих предыдущих сообщениях о «прилетах» по территориям разного рода НИИ речь шла о поражении складов и цехов по производству дронов, которые располагаются в бывших советских институтах.

Но «Дипрозвязок» — действующее наследие советской «оборонки» — враг использовал по прямому назначению.

После распада СССР научный центр был ориентирован на проектирование комплексной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Украины. Потеря такого важного объекта незамедлительно сказалась на качестве связи по всей территории страны.

Как сообщили в Минобороны России, объект использовался для обмена интернет-трафиком украинского военного ведомства.

В тот же день наше МО сообщило о поражении киевских ЦОД New-Telco и United DC. Эти узлы обеспечивали обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб.

Не забудьте выключить телевизор

Армия России не только выключает особо значимые центры украинской сети, но и работает по площадям, оставляя украинские прифронтовые территории и тыл без связи.

Министерство цифровой трансформации Украины признало: после 23 сентября в ходе атак пострадала инфраструктура ряда интернет-операторов, в том числе MiroHost, Cityhost, Etherlink, FAUST, «Домонет», UTELS, «Паутина», Kievnet и Crazy Network. «Прилеты» сказались на работе хостинговых компаний Cityhost и MiroHost.

Основатель MiroHost Александр Ольшанский констатировал, что его дата-центр был практически уничтожен. Компания CityHost также подтвердила повреждение своего оборудования.

Также после удара прекратили вещание несколько телеканалов. «Новини. LIVE» сообщил о сбое вещания, «Прямой» — о недоступности сайта. Трансляцию приостановил канал «Мы — Украина».

«Армия TV» признала технические проблемы, вызванные атаками ВС России на дата-центры.

27 сентября в Минобороны России сообщили, что в ходе ударов с использованием беспилотников в Киеве и области были поражены дата-центры, принадлежавшие компаниям «Омега Телеком», «Киевстар» и Vodafone.

Как тебе такое, Starlink?

Одновременно с нарушением работы сетей в целом Вооруженные силы России продолжают бить по особо важным объектам украинской «цифры».

25 сентября киевским властям пришлось признать факт удара по бизнес-центру «Инком» в Соломенском районе. Как разъяснили в Минобороны России, здесь был поражен ЦОД, обслуживавший систему связи Starlink, которую используют ВСУ.

На следующий день был атакован дата-центр Cosmonova в том же Соломенском районе Киева. Компания пожаловалась, что под удар попало ее серверное помещение, и заявила о прекращении работы. В тот же день оператор «Коло. ТБ», работающий под брендом Cosmonova, предупредил клиентов о перебоях с интернетом и связью.

Из сообщения Минобороны следует, что центр Cosmonova обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink в интересах ВСУ. Больше не обеспечивает.

В ночь на 28 сентября в Киеве был поражен ЦОД компании «УкрТелеком» на улице Антоновича. «Укртелеком» — одна из основных компаний, «предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, а также хранения большого объема баз данных», уточнили в Минобороны России.

На следующий день ВС России поразили центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве. Наконец, 30 сентября повторно «прилетело» по дата-центру «Де Ново». В МО отметили, что объект обеспечивал обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ.

Расширение географии

Помимо атак по Киеву, 28 сентября российские войска беспилотных систем нанесли удар по дата-центру «Опен Дата» в Днепропетровске.

В Минобороны указали, что центр использовался вражеской стороной для хранения разведывательной информации. Также им осуществлялся обмен информации с западными странами.

Премьер-министру Украины Сергею Корецкому в интервью телеканалу ТСН пришлось признать: удары российской армии по дата-центрам создают угрозу доступу к интернету в стране.

Более того, он добавил, что риски для этой инфраструктуры будут сохраняться и далее.

Корецкий заявил, что на Украине рассматривают возможность размещения части этой инфраструктуры под землей, а также переноса данных в облачные системы и за пределы страны.

Но это планы, а реальное положение дел, которое фиксируют сводки нашего Минобороны, таково, что вывод из строя части дата-центров уже серьезно осложнил качество связи противника, поскольку на уцелевшие мощности теперь приходится повышенная нагрузка.