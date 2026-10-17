16 октября Верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск и провёл совещание с командным составом.

РИА Новости

Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции и обозначил приоритетные задачи.

Владимир Путин отметил, что с начала года освобождено около 6 500 квадратных километров территории и 310 населённых пунктов, из них 92 — с 1 сентября. Под контролем киевского режима остаётся около 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области, и эта площадь постоянно сокращается. Наши войска подступают к Славянску и Краматорску.

«ВС России продолжают выполнение задач СВО и уверенно продвигаются по всему фронту. Начальник Генштаба в своём докладе уже отмечал, что группировками войск достигнуты высокие темпы продвижения. Уже звучало здесь: только в сентябре освобождено более 1300 квадратных километров территории Донбасса и Новороссии», — заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что обеспечение безопасности приграничных регионов выступает одной из целей. Для этого формируется буферная зона на территории украинских регионов. Протяжённость этой зоны уже составляет 660 километров. Контроль над ней будет сохранён, и предметом возможных договорённостей эти земли не станут.

«Напомню, что после вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно.

Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее, и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — подчеркнул Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий отдал приказ продолжить удары по экономически важным объектам противника, а также объектам, поддерживающим его военный потенциал. На Украине уже остановлены сталелитейное производство и работа основных портов Чёрного моря, нарушена работа дата-центров, железной дороги и складов. Приоритетными целями остаются производство ракет и беспилотников.

Уничтожены целые предприятия, снабжавшие Вооружённые силы Украины. Атаки также ведутся по энергетике, которая работает в интересах киевского режима.

«Должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника», — заявил президент.

Отдельно Владимир Путин отметил действия боевых расчётов ПВО. За десять месяцев текущего года количество перехватываемых российскими зенитчиками дронов выросло в пять раз. Сегодня сбивается 98% беспилотников противника — никто в мире это результат превзойти не может.

Особо президент отметил роль солдат и офицеров в обеспечении высоких темпов продвижения. Он поблагодарил бойцов, которые освобождают города Донбасса, и поздравил их с успехами.

«Решающая роль [в обеспечении высоких темпов продвижения], безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые при выполнении боевых задач действуют профессионально и проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность Родине», — подчеркнул Владимир Путин.