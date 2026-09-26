Максимально аскетично — несколько деревянных палет, брезент и урна для голосования. Так было организовано голосование в расположении 10-го гвардейского танкового полка в зоне СВО. Выборы проходили непосредственно у передовой. Когда одни бойцы заполняли и опускали в урны бюллетени, другие с антидроновыми ружьями высматривали — не приближаются ли украинские беспилотники.

Пресс-служба Минобороны РФ

В перерывах между боевыми заданиями на линии боевого соприкосновения голосовали военные из Подмосковья, из Забайкалья («Наши бойцы делают выбор даже на передовой!» — подчеркнул губернатор края Александр Осипов) и многих других регионов России.

Участники спецоперации оказались самыми активными и заинтересованными избирателями в ходе прошедших выборов, отмечала по итогам единого дня голосования глава ЦИК Элла Памфилова.

«Исторически избирательное право было тесно связано с воинской обязанностью. В современной России солдаты и офицеры не просто участвуют в голосовании, а делают это активно, подавая пример согражданам в тылу», — сказал ИА Регнум политолог Владимир Шаповалов, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) и руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

Участники президентской программы «Время героев», удостоенные высших наград за боевую работу на передовой, призывали людей прийти на выборы.

«Хотел бы обратиться к гражданам не только республики, но и всей страны: не оставайтесь в стороне. Это занимает всего пять минут — найти возможность дойти до избирательного участка и проголосовать», — подчеркивал кавалер трех орденов Мужества Магомед Валихов, ветеран СВО, сейчас — замминистра здравоохранения Дагестана.

Еще один участник «Времени героев», Герой России Энвер Набиев поделился мнением после голосования: «Я сегодня выполнил свой гражданский долг, использовал избирательное право гражданина. Для меня это особое чувство, прийти на выборы, проголосовать. Потому что именно от нас зависит будущее России».

В Мордовии вместе с семьей одним из первых пришёл кавалер двух орденов Мужества Алексей Жбанов, в Бурятии примером для других избирателей стал Герой России Дашибал Мункожаргалов.

Примером того, что участники и ветераны СВО становятся элитой общества (о чем президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в 2024-м) и стал единый день голосования — 2026, отметил политолог Шаповалов.

Государство создало для бойцов на передовой необходимые условия, включая экстерриториальные участки для голосования. Мнение ветеранов оказывалось решающим для других избирателей.

С другой стороны, партии — участницы выборов, в первую очередь «Единая Россия», включили в свои списки людей с боевым опытом. Как отметил 23 сентября президент, избиратели голосовали за военнослужащих, потому что верят в них и в победу, граждане уверены в мужестве военных, их героизме и преданности Родине.

По итогам выборов в Госдуму были избраны 46 ветеранов СВО, они получили свыше 10% мандатов, сообщила Элла Памфилова, подчеркнув, что подобное произошло впервые. 41 ветеран избран от партии «Единая Россия», еще трое — от ЛДПР, один представляет «Справедливую Россию», и еще один является самовыдвиженцем.

Общество уже убедилось в том, что ветераны СВО успешно используют свой опыт в мирной жизни — в том числе на важных постах в органах исполнительной и законодательной власти, отметил эксперт.

«И то, что значительная часть участников СВО получила поддержку избирателей, показывает самым наглядным образом отношение граждан России к этим людям и к тем задачам, которые они выполняют на фронте, защищая Родину», — резюмировал Шаповалов.

«Скоро вернемся в Россию»

Как отмечают эксперты, выборы различного уровня, от федерального до муниципальных, во многом стали плебисцитом о доверии к власти. Итоги ЕДГ-2026 вновь продемонстрировали, что общество поддерживает выбранный политический курс, и подтвердили единство армии и тыла.

«Был у недружественных России сил отдельный план использовать голосование на зарубежных участках как некий аргумент для демонстрации недовольства властью. Но эти планы потерпели крах», — подчеркнул в комментарии ИА Регнум политолог Василий Зорин, завкафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (ЧГУ).

Возможность голосовать для граждан, проживающих или временно находящихся за рубежом, — важная часть избирательной системы, отметил собеседник. Россия продемонстрировала, что дает возможность реализовать свое право гражданам во всех уголках мира. 326 участков были открыты в 152 странах. Основным днем голосования за рубежом стало 20 сентября.

Только в одном Китае действовало семь точек для голосования: в посольстве в Пекине и генконсульствах в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине, Ухане и Гонконге. В Израиле голосование прошло в Тель-Авиве, Хайфе и на Сергиевском подворье в Иерусалиме. На Пхукете бюллетени принимали в помещении генерального консульства на территории яхтенного комплекса «Роял Пхукет Марина».

В ОАЭ впервые как гражданка России проголосовала Оксана из Донецка. «Это важно и нужно для всех… Надеюсь, что скоро мы вернемся в Россию всей семьей», — цитировал жительницу ДНР канал российского МИД.

Российская избирательная система продолжила работать в глобальном формате, несмотря на неблагоприятные условия, создаваемые на Западе, отметил политолог Зорин. Так, например, в Италии были организованы четыре участка — в Риме, Генуе, Милане и Палермо.

«Мы всегда воспитывались в патриотическом духе. Папа у меня был военным летчиком, он нас так воспитывал, что гражданская позиция должна выражаться. Поэтому для меня это и воспитание, и действительно патриотизм», — цитировал канал Рен ТВ россиянку, голосовавшую в Германии.

Попытки ряда эмигрантов, считающих себя оппозиционерами, организовать «протестные акции» на участках потерпели неудачу не только в самой России, но и за границей.

Ни в одном крупном европейском городе им не удалось организовать акций вокруг голосования — ни в полдень, ни в воскресенье, ни в другое время, отметил Зорин. Оппозиция не смогла сформировать видимость раскола в настроениях между гражданами, живущими в России и за её пределами, подчеркнул политолог.