Материалы с тегом «Единый день голосования»
Политолог Асафов рассказал о надежности и удобстве голосования на дому
Удалённое голосование в России — это одна из возможностей волеизъявления, отражающая главный принцип отечественной избирательной системы — приоритет удобств голосующих граждан, заявил ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе...
7 марта 2024
Путин оценил смелость сотрудников ЦИК в новых регионах
Сотрудники Центральной избирательной комиссии в новых регионах страны проявили смелость и решительность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 30-летия образования ЦИК. Видео с поздравлением опубликовали 24 сентября на сайте Кремля. «Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную...
24 сентября 2023
Кириенко назвал историческими происходящие на Херсонщине изменения
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил работников избиркомов новых российских регионов за работу во время Единого дня голосования 8–10 сентября. Во время церемонии вступления в должность губернатора Херсонской области 23 сентября он отметил их героизм. Кириенко назвал...
23 сентября 2023
Мэр Абакана Лемин отказался от мандата депутата горсовета
Возглавлявший список «Единой России» на выборах в городской совет мэр Абакана Алексей Лемин отказался от мандата муниципального депутата, сообщила 19 сентября журналистам председатель избирательной комиссии столицы Хакасии Маргарита Лавриненко. «Мандат Лемина перешёл [шеф-редактору рекламного...
19 сентября 2023
Эксперты прокомментировали работу наблюдателей в единый день голосования
В единый день голосования 2023 года средняя явка избирателей составила 45,65%, что является рекордно высоким для региональных выборов показателем с 2013 года, заявила 13 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В 85 субъектах Федерации проходило более 4200 избирательных кампаний, на...
13 сентября 2023
Действующий глава Алтайского края побеждает на выборах с 76,16%
Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко набрал на выборах губернатора 76,16% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома России после обработки 100% протоколов. Он представляет партию «Единая Россия». Евгений Боровиков...
11 сентября 2023
Хоценко лидирует на выборах главы Омской области
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 76,33% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. За Андрея Алехина из КПРФ проголосовали 10,8% избирателей, которые...
11 сентября 2023
Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья с 72,78% голосов
Действующий губернатор Приморского края Олег Кожемяко побеждает на главы региона, набрав 72,78% голосов, свидетельствуют данные информационного центра ЦИК РФ. Такой результат получен после обработки 100% протоколов. Кожемяко выдвигался на выборы от партии «Единая Россия». Кандидат от ЛДПР Инна...
11 сентября 2023
Орлов побеждает на выборах главы Амурской области с 82,38% голосов
Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов, выдвинувший свою кандидатуру от «Единой России», побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные информационного центра Центризбиркома РФ. Он заручился поддержкой 82,38% избирателей, которые отдали...
11 сентября 2023
Пушилин опубликовал данные по протоколам на выборах в Народный совет ДНР
Партия «Единая Россия» набрала на выборах в Народный совет ДНР 78,03% голосов, свидетельствуют данные избиркома по итогам обработки 100% протоколов. Информацию обнародовал в своём Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. Он также констатировал, что выборы в регионе состоялись. Согласно...
новость часа
11 сентября 2023
Памфилова сообщила о регионах, где на выборах президента применят ДЭГ
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году может проводиться только в тех 30 субъектах РФ, в которых уже использовалась такая форма волеизъявления, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова на пресс-конференции 10 сентября...
10 сентября 2023
«Единая Россия» получила 39 мест в Народном совете ЛНР
Партия «Единая Россия» по итогам выборов в Народный совет ЛНР получила 39 из 50 депутатских мандатов, сообщила в ходе заседания заместитель председателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская. «Луганское региональное отделение политической партии «Единая Россия» — 39 депутатских...
10 сентября 2023
Памфилова призвала регионы не спешить подводить итоги выборов
Региональные избирательные комиссии должны подвести итоги выборов не ранее второй половины 12 сентября, завила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе пресс-конференции. Ранее она объявила о завершении голосования во всех российских регионах. «Если жалоб нет, не...
10 сентября 2023
Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил штаб поддержки за работу на выборах в Москве 10 сентября. «Поздравляю с окончанием выборов. Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. За последние несколько выборов это самая большая активность. Спасибо им за эту гражданскую позицию. И, конечно...
новость часа
10 сентября 2023
Мэр Хабаровска Кравчук лидирует на выборах после обработки 100% протоколов
Действующий мэр Хабаровска Сергей Кравчук после обработки 100% протоколов набрал 45,42% голосов на выборах главы города, заняв лидирующую позицию. Эти данные следуют из онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома. Кравчук представляет партию «Единая Россия». На втором месте экс-глава...
10 сентября 2023
Единый день голосования в России завершился
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила вечером 10 сентября о завершении голосования во всех регионах страны. «Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам», — сообщила она. На выборах мэра Москвы действующий...
10 сентября 2023
«ЕР» лидирует на выборах в Херсонскую думу после обработки 100% протоколов
Партия «Единая Россия» на выборах в заксобрание Херсонской области по результатам обработки 100% протоколов набрала 74,86%, объявила председатель регионального избиркома Марина Захарова 10 сентября на заседании избирательной комиссии. «Число голосов распределилось следующим образом: Всероссийская...
10 сентября 2023
Собянин стал лидером выборов мэра Москвы с более чем 2 млн голосов
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах в столице набрал 2 млн голосов. Об этом стало известно 10 сентября. «Сергей Семёнович набирает 2 053 954 голоса», — заявил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов...
10 сентября 2023
В Центральной России закрылись все избирательные участки
Все избирательные участки закрылись в Центральной России в Единый день голосования 10 сентября. Завершились голосования за глав регионов, в законодательные собрания и народные советы. Участки закрылись на выборах глав Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и...
новость часа
10 сентября 2023
«ЕР» набрала 74% на выборах в Херсонщине после обработки 72% голосов
В Херсонской области на выборах в законодательное собрание обработали 72,24% протоколов. По-прежнему с большим отрывом лидирует партия «Единая Россия». Об этом 10 сентября на брифинге сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова. «По состоянию на 18:00 мск обработано более 72,24%...
10 сентября 2023