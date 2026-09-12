С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу обязательный режим работы Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). За первую неделю действия обязательного требования оформлено более 8,2 млн электронных «бумаг». Доступность платформы 99,5%, массовых сбоев отмечено не было.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По итогам первых десяти дней показатели выросли еще заметнее. К системе подключилось свыше 261 тысячи хозяйствующих субъектов. Оформлено 11 млн документов — рост более чем в четыре раза по сравнению с августом.

Количество участников превысило 260 тысяч, увеличившись более чем в шесть раз. Свыше 3,5 млн экспедиторских документов оформлено с 1 сентября. Общий объем документов, прошедших через систему с момента ее запуска, превысил 63 млн.

Оператором платформы выступает Министерство транспорта, разработчиком — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». ГИС ЭПД предназначена для оформления и обмена электронными перевозочными документами между всеми участниками логистической цепочки.

База для нового механизма была создана в июне прошлого года, когда закон № 140-ФЗ обязал хозяйствующие субъекты оформлять перевозочные документы в электронном виде. Система, запущенная в добровольном режиме еще в 2022-м по поручению президента Владимира Путина, перешла на новый этап.

Участники логистической цепочки взаимодействуют с ГИС ЭПД через 14 аккредитованных операторов электронного документооборота. Это обеспечивает конкурентную среду и позволяет бизнесу выбирать удобный способ подключения.

Переход на электронные документы позволяет компаниям сократить время обработки на 50–70%, минимизировать ошибки при оформлении, снизить риски налоговых проверок за счет прозрачности операций и уменьшить число конфликтов между участниками цепочки благодаря цифровому следу.

До 1 марта действует нештрафуемый период. Это дает возможность бизнесу отладить процессы. Сотрудники МВД и Ространснадзора в этот период ограничиваются устным замечанием. Министерство транспорта также определило случаи, когда документы могут оформляться на бумажном носителе.

Мнение разработчиков ПО

Если с 2022 по 2026 год компании в основном тестировали и пилотировали обмен документами, откладывая массовый запуск, то за первые 10 дней сентября произошел кратный рост и трафика документов, и числа новых подключений.

Это подтверждают и данные СКБ «Контур», рассказал ИА Регнум Антон Шевченко, руководитель по развитию направления ЭПД в СКБ «Контур» — группе компаний, которая разрабатывает программное обеспечение для бизнеса.

«За первую неделю сентября к услуге «Логистика» от сервиса электронного документооборота «Контур. Диадок» подключилось более 30 тысяч организаций, — указал собеседник. — Если нынешние темпы сохранятся, количество завершенных документооборотов по электронной транспортной накладной в сентябре может почти в четыре раза превысить августовский уровень».

При этом начать работу можно без сложной интеграции — через веб-версию или мобильное приложение, а затем при необходимости связать решение с учетной системой, добавил Шевченко.

Первостепенная задача операторов сейчас — отладить обмен документами внутри своих систем и в роуминге.

«На 100 тысяч роуминговых связей уже приходится около миллиона успешно переданных документов, — отмечает наш собеседник. — Кратно выросший объем обратной связи позволяет быстро накапливать практический опыт, которого раньше в таком масштабе не было».

К концу года темпы прироста новых подключений, по прогнозу эксперта, стабилизируются, однако количество документов и связей между участниками перевозок продолжит расти. Шевченко отмечает, что следующим этапом развития станет дальнейшая настройка автоматизации, аналитики и планирования на стороне самих перевозчиков и грузовладельцев.

Реакция логистического бизнеса

Переход на обязательные электронные документы в грузоперевозках, а также запуск реестров экспедиторов и перевозчиков на платформе ГосЛог повышают открытость операций и упрощают контроль за движением грузов. Таким мнением поделился Юрий Красовский, директор по взаимодействию с органами власти ГК «Деловые Линии», одного из крупнейших в России транспортно-логистических операторов.

По словам Красовского, использование ЭПД уже позволяет исключить недобросовестных участников, использующих серые схемы.

Это создает основу для дальнейшей автоматизации логистики и ее интеграции с информационными системами бизнеса и государства.

«Цифровой формат решает сразу несколько задач, — отметил Красовский. — Документы становятся доступны всем участникам цепочки. Грузоотправитель, перевозчик и получатель видят статус перевозки в один клик. Все изменения, маршрут и состояние груза фиксируются, что обеспечивает прозрачность. Обмен данными происходит за минуты, что сокращает ручные операции и заметно ускоряет документооборот».

Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова отметила: переход на электронные документы означает для бизнеса снижение издержек, отказ от бумажного документооборота, ускорение логистических процессов и более эффективный учет.

Эксперт напоминает, что именно бизнес — ретейлеры и логисты — обратился в Минтранс с просьбой о переходе на обязательный документооборот, чтобы упростить финансовые операции и создать равные конкурентные условия.

«Электронные документы — фундамент цифровой трансформации транспортного комплекса и опора для Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, основой которой стала ГИС ЭПД», — отмечает Давыдова. Она указывает на то, что сведения из электронных перевозочных документов формируют транспортно-экономический баланс — реальную карту грузопотоков страны.

Переход следует рассматривать не как дополнительную нагрузку, а как точку роста, уверена главный эксперт ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Ольга Федоткина.

По опыту взаимодействия с компаниями, в 70 процентах случаев вопросы связаны с неправильной организацией бумажных процессов, отмечает специалист. Электронная система позволяет исключить человеческий фактор, обеспечить прослеживаемость и ускорить взаиморасчеты.

«Для транспортных компаний это означает получение оплаты за услуги в течение 1–2 дней вместо традиционных 30–100 дней», — указывает Федоткина.

Отраслевой опыт: зерновая логистика

Гендиректор цифровой логистической платформы для сельского хозяйства Smartseeds Александр Кривошеев со своей стороны отмечает:

«Это важный шаг на пути к повышению общего уровня цифровизации агропромышленного комплекса».

Обязательное внедрение электронной транспортной накладной устанавливает единые стандарты для всех участников зерновой логистики и становится важным шагом к цифровизации агропрома, поясняет эксперт.

Основные преимущества здесь — ускорение документооборота, рост оборачиваемости транспорта и «обеление» рынка.

Компания использует электронные накладные с 2023 года. Платформенное решение учитывает отраслевые особенности: распределенную сеть точек погрузки и выгрузки, сезонную нагрузку и необходимость оформления карантинных сертификатов.

Руководитель Зернового клуба специалистов качества Михаил Самойлов обратил внимание, что в зерновой логистике каждая минута простоя — это деньги. В пиковые периоды оформление бумаг может занимать больше времени, чем взвешивание и выгрузка. Электронная накладная позволяет существенно сократить эти потери.

«За период пилотной работы общее время оформления одного документа сократилось с 35 минут до 12», — отметил Самойлов.

При этом сохраняется вопрос подписания документов в полевых условиях при нестабильной связи. Компания внедрила сценарий отложенной отправки: водитель подписывает документ офлайн, система автоматически отправляет его при восстановлении соединения.

Первые недели обязательного режима подтвердили: отрасль адаптируется, объемы растут, а цифровой документооборот становится новой нормой транспортной логистики России.