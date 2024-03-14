Материалы с тегом «Транспорт»
Собянин рассказал, как будет развиваться транспортная система Москвы
К 2030 году в московском транспорте будет внедрено ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях, рассказал 14 марта мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что ряд проектов на базе искусственного интеллекта уже действуют в московском транспорте. «Оплата проезда по биометрии...
14 марта 2024
Путин объявил о выделении ₽150 млрд на обновление общественного транспорта
До 2030 года субъекты России получат порядка 40 тысяч автобусов, электробусов и троллейбусов, а на обновление парка транспорта будет выделено 150 млрд рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля. «С учётом современных экологических стандартов...
29 февраля 2024
В Москве перекроют движение на нескольких улицах в день послания президента
Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы 29 февраля будет закрыто в связи с ежегодным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. Так, 29 февраля с 05:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто...
28 февраля 2024
Собянин: пять речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года
В Москве до 2030 года запустят пять новых речных маршрутов. Об этом 28 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. «Экологично и быстро: до 2030 года запустим ещё пять речных маршрутов. Задействуем для этого почти всю акваторию Москвы-реки в границах города», — написал Собянин. Он...
28 февраля 2024
Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта
Москва продолжит развивать и масштабировать новые виды общественного и личного транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Он напомнил, что в 2023 году в Москве появился речной транспорт. К 2030 году, по его словам, планируется увеличение числа маршрутов с двух до семи. «В 2023...
27 февраля 2024
Завершилось благоустройство возле станции Санино МЦД-4 в ТиНАО
В Новой Москве завершилось благоустройство территории возле станции Санино четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В рамках работ были обновлены тротуары и проезжая часть, обустроены пешеходные зоны, улучшена система освещения, а также установлены новые парковочные карманы, сообщил...
26 февраля 2024