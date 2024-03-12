Материалы с тегом «Сельское хозяйство»
Польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной
В Польше фермеры заблокировали на границе с Украиной въезд грузовиков на четырёх направлениях, заявил 12 марта представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко. «Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска «Шегини»...
12 марта 2024
ЕК отказалась выполнить требования фермеров Польши по украинскому зерну
Требования фермеров Польши о запрете ввоза украинской сельхозпродукции отказалась выполнить Европейская комиссия (ЕК), так как Варшава уже запретила импорт в страну зерна с территории Украины в одностороннем порядке. Такое заявление сделал 10 марта замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире...
11 марта 2024
Премьер Польши Туск не убедил фермеров прекратить протесты
Фермеры после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском решили продолжить протесты, так как ни о чём не получилось договориться, сообщил журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. «Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало», — процитировали слова агрария «РИА Новости»...
новость часа
9 марта 2024
Премьер-министр Польши проведёт переговоры с фермерами
Польское правительство приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. О намерении поговорить с протестующими 9 марта заявил премьер-министр страны Дональд Туск. «Я не собираюсь говорить с хулиганами, я пообщаюсь с фермерами. Тех...
8 марта 2024
Польша призвала ЕС отменить данные Украине торговые преференции
Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал 7 марта, что Варшава предложила Евросоюзу отменить данные ранее Украине торговые преимущества. По его словам, необходимы изменения товарооборота для защиты европейского и польского рынков, в частности, возврат к условиям, действовавшим до начала боевых...
7 марта 2024
Россельхознадзор выявил 33 тонны фантомных молочных продуктов
Россельхознадзор провёл проверку и выявил 21 партию поддельной продукции, сообщило «РИА Новости». «В центре скандала оказалась фирма из Санкт-Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области», — говорится в материале. Речь идёт о 33 тоннах фальсифицированной...
7 марта 2024
Протестующие фермеры устроили стычки с полицией в Варшаве
Между фермерами, вышедшими 6 марта на акцию протеста в Варшаве, и полицией начались стычки, пострадали несколько правоохранителей, сообщила пресс-служба столичной полиции. «Пострадали несколько полицейских. На данный момент задержано несколько десятков человек», — говорится в сообщении. По...
6 марта 2024
Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимировым
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили на официальном сайте Кремля. В ходе встречи глава государства и губернатор региона обсудили ряд вопросов, в том числе развитие и состояние...
6 марта 2024
Путин отметил рост популярности российского мороженого в Китае
Продажи российского мороженого в Китае значительно выросли после того, как президент Владимир Путин угостил им председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил российский лидер 5 марта на встрече с представителями аграрно-промышленного комплекса в Ставропольском крае. «Я своего друга, председателя Си...
5 марта 2024
Путин поддержал идею создать аграрные классы в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать аграрные классы в школах. Об этом он заявил 5 марта во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае. «Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с...
5 марта 2024
В АПК всё получилось после введения контрсанкций, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополье, что у страны «всё получилось» с развитием АПК после введения контрсанкций. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что благодаря ответным мерам воздействия со стороны России удалось...
5 марта 2024
Путин призвал наладить жизнь в новых регионах
Президент России Владимир Путин призвал наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора. По словам российского лидера, сказанным на встрече с представителями АПК в Ставрополье, аграрный — один из ключевых секторов. Глава государства выразил...
5 марта 2024
Путин по видеосвязи принял участие в открытии трёх предприятий
Президент России Владимир Путин 5 марта во время посещения Ставропольского края принял участие в открытии трёх новых предприятий в Ленинградской и Белгородской областях и Мордовии, сообщила пресс-служба Кремля. «Сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по...
5 марта 2024
Путину понравилась идея провести фестиваль томатов на Ставрополье
Президент России Владимир Путин во время посещения на Ставрополье тепличного комплекса «Солнечный дар» в посёлке Солнечнодольск одобрил идею провести в регионе фестиваль томатов. Она из сотрудниц предприятия рассказала, что в разных регионах проводят фестивали, посвящённые виноделию или огурцам, и...
5 марта 2024
Путин встретился с работниками тепличного комплекса на Ставрополье
Президент России Владимир Путин приехал на встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в посёлке Солнечнодольск в Ставропольском крае. Путин побеседовал с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае Президент осмотрел теплицы для выращивания помидоров...
5 марта 2024
Оценён риск дефицита товаров в Европе из-за постоянных протестов фермеров
Дефицит продовольствия в Европе маловероятен, но не исключён, считает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Ранее, 4 марта, директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков допустил...
4 марта 2024
Дуда высказался в поддержку протестующих польских фермеров
Президент Польши Анджей Дуда высказался в поддержку фермеров, устроивших акции протеста на границе с Украиной. «О чём мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы», ― сказал польский лидер. Как сообщало ИА Регнум, акции протеста фермеров...
4 марта 2024
Путин предложил развивать рыболовецкие поселения за счёт квот на вылов
Президент России Владимир Путин предложил часть средств от продажи рыболовных квот направить на развитие основных рыболовецких населённых пунктов. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию 29 февраля. Президент предложил целевым образом направить получаемые от продажи...
29 февраля 2024
Минсельхоз заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, так как у страны есть свои возможности по экспорту зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Нам эта зерновая сделка не очень интересна, у нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не...
29 февраля 2024
Эксперт предложил ответ на действия Молдавии против Приднестровья
Депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) всех уровней открыто запросили помощь у России: 28 февраля они обратились к Москве в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. В свою очередь, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь официально обратился к...
29 февраля 2024