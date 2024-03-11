Материалы с тегом «Цифровизация»
Путин разрешил использовать цифровые активы в международных расчётах
Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон об использовании цифровых финансовых активов в международных расчётах. Документ был принят Госдумой в феврале 2024 года и утверждён Советом Федерации в марте 2024 года. Закон устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с...
11 марта 2024
В Москве назвали самые популярные сервисы цифровой экосистемы
Более 420 электронных услуг и сервисов включает цифровая экосистема Москвы, ими пользуются более 15,9 млн человек. Об этом сообщает 29 февраля пресс-служба столичной мэрии. Цифровую экосистему, позволяющую горожанам решать большинство повседневных задач в онлайн-формате, в столице развивают с 2011...
29 февраля 2024
Более трёх миллионов россиян подали заявки на ДЭГ на выборах президента
Более трёх миллионов россиян подали через «Госуслуги» заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба Минцифры. Лидерами по активности стали Московская и Ростовская области, Алтайский край, Чувашия и Свердловская область. В министерстве...
24 февраля 2024
В ОП призвали кандидатов записывать айтишников в цифровые наблюдатели
Кандидатам в президенты России рекомендуется направлять цифровых наблюдателей в территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Об этом заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) по общественному контролю за голосованием...
22 февраля 2024
В России появился первый учебник «Цифровое право» для студентов
Презентация учебника «Цифровое право» для студентов состоялась в Москве 22 февраля, сообщило агентство РАПСИ. Это первый в России учебник по цифровому праву, который издан АНО «Белый Интернет» совместно с вузом МГИМО. В его создании принимали участие 24 автора, из них 10 докторов юридических наук...
22 февраля 2024
Глава Минцифры Шадаев допустил, что голосовые колонки заменят «Госуслуги»
Портал «Госуслуги» в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением, заявил в кулуарах форума «Цифровая экономика» 6 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. «Я считаю, что скоро вообще, может, портала не будет, вы будете услуги...
6 февраля 2024
День цифровой экономики состоялся в рамках выставки-форума «Россия»
День цифровой экономики состоялся 6 февраля в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме «Россия». Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвященная достижениям отечественной цифровой экономики, сообщили в пресс-службе выставки. В мероприятии...
6 февраля 2024
На выставке «Россия» подвели итоги цифрового развития страны в 2023 году
На международной выставке «Россия» представили достижения страны в области цифрового развития по итогам 2023 года в ходе форума «Цифровая экономика». Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, уже в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских...
6 февраля 2024
Глава Минцифры Шадаев допустил экспорт «Госуслуг» в дружественные страны
Россия обсуждает вопрос экспорта платформы государственных услуг РФ «Госуслуги» в дружественные страны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы первые, кто всё-таки сделал полностью платформу, освобождённую от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не...
2 февраля 2024
Третья форма денег. Зачем России цифровой рубль
Ещё 17 российских банков, в том числе «Сбербанк», «Тинькофф банк» и «Русский стандарт», готовятся подключиться к пилотному проекту «Центробанка» по использованию цифрового рубля, сообщил 31 января ЦБ. Это уже вторая партия, первой были 13 банков (включая «Альфа-банк» и ВТБ), которые в августе...
1 февраля 2024
Осенний призыв 2024 года пройдёт с использованием единого реестра повесток
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием государственной информационной системы единого реестра повесток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в...
21 декабря 2023
Россия и Белоруссия подписали меморандум в области лесного хозяйства
Россия и Белоруссия подписали новый меморандум в области лесного хозяйства. Об этом 11 декабря сообщили в правительстве России. «Последний раз аналогичный документ был подписан четверть века назад», ― говорится в сообщении на сайте правительства. Подписи под «лесным меморандумом» в присутствии...
11 декабря 2023
В России позволят покупать алкоголь и табак без паспорта
Российские власти разрешат покупать алкогольную и табачную продукцию без предъявления паспорта в случаях подтверждения возраста по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024-м, заявил газете «Известия» гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Информация будет...
20 ноября 2023
У российских студентов появятся электронные зачётки
В России появятся электронные студенческие билеты и зачётные книжки. Новые возможности для студентов появятся на портале «Госуслуги». Как сообщили в Министерстве цифрового развития, планируется, что инициативу реализуют уже в 2024 году. Воспользоваться электронными документами смогут студенты...
13 ноября 2023
Роскомнадзор попросили заблокировать более 50 VPN-сервисов
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин написал обращение в «Роскомнадзор» с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющий доступ к запрещенным в РФ ресурсам, сообщило «РИА Новости». Своё решение сенатор аргументировал тем, что эти...
10 ноября 2023
Правительство упростило получение апостилей для сведений об образовании
Правительство России утвердило процедуру получения апостилей на документах об образовании через портал Госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ. В сообщении указывается, что россияне смогут запрашивать апостилирование документов об образовании или квалификации в электронном виде. Для этого...
6 ноября 2023
В России утвердили направление развития цифрового образования
Правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения России. Как заявил 2 ноября декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, член правления РОЦИТ Андрей Быстрицкий, развитие цифрового...
2 ноября 2023
В Казани прошёл этап роуд-шоу «Альянса по защите детей в цифровой среде»
В Казани завершился очередной этап роуд-шоу «Альянса по защите детей в цифровой среде». В двухдневном мероприятии, которое прошло при поддержке общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», участвовали представители региональных министерств, руководство крупных IT− и...
26 октября 2023
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
Компания Wildberries намерена запустить опцию дополнительного подтверждения заказа для защиты от «случайных покупок». Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что специалисты онлайн-платформы разрабатывают функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к...
10 октября 2023
В Москве открыли центр защиты граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий
АНО «Белый Интернет» 5 сентября открыло центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий в Москве, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации ( РАПСИ ), которое выступает учредителем центра. «Основными целями деятельности «Белого Интернета» станут популяризация...
5 сентября 2023