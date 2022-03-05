Москва, 5 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее требования к информационным системам электронных перевозочных документов. Об этом 5 марта сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Решение принято в рамках подготовки нормативной базы для запуска Государственной системы электронных перевозочных документов (ЭПД). Планируется, что цифровой механизм позволит увеличить скорость перемещения грузов по стране и избавит участников рынка от бумажных документов.

Также постановление определяет правила предоставления информации в систему электронных перевозочных документов. Участники рынка будут взаимодействовать с новой системой через операторов электронного документооборота. Решение правительства устанавливает условия, порядок, сроки, форматы представления информации в государственную информационную систему, а также условия доступа к ней.

Постановление правительства вступит в силу 1 сентября 2022 года.

«Использование единой системы электронных перевозочных документов позволит заказчикам и перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а для органов власти упростит и автоматизирует административные процедуры и проверки, повысит прозрачность рынка», — говорится в информации на сайте.