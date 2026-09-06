6 сентября в столице состоялся общемосковский крестный ход, главными святынями которого стали чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» и ковчег с частицей недавно обретенных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского.

ИА Регнум

Шествие возглавил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В нем приняли участие представители различных епархий Русской православной церкви.

Процессия началась в полдень от храма Христа Спасителя и прошла по Пречистенской, Кремлёвской и Фрунзенской набережным до Новодевичьего монастыря. Несмотря на переменчивый теплый осенний дождь, тысячи верующих вышли на улицы.

Дождь не стал препятствием — напротив, он еще сильнее сплотил участников. Люди помогали друг другу укрыться от непогоды, делились питьевой водой, поддерживали тех, кто шел рядом.

Николай Салатский ИА Регнум

Крестный ход стал одним из самых масштабных общественных мероприятий этой осени. Среди участников можно было увидеть людей самых разных возрастов и занятий — от молодых семей до пожилых прихожан, священнослужителей и мирян. Вера, общая история и ощущение родной земли объединили всех.

Атмосфера шествия была духоподъемной. Молитвенное пение, хоругви, иконы и общий шаг создавали ощущение подлинного единства. Здесь каждый был готов протянуть руку помощи, а все различия отступали перед общей молитвой. В очередной раз стало видно: перед Богом все равны, и именно вера способна собрать разных людей в одно целое.

Николай Салатский ИА Регнум

Святой благоверный князь Дмитрий Донской вошел в историю как защитник Руси в тяжелейшие времена и один из ключевых строителей государственного суверенитета. В XIV веке он сумел объединить русские полки, создать прочную оборону Москвы, построив первый каменный Кремль, и нанести поражение превосходящим силам Мамая на Куликовом поле.

Его имя навсегда стало символом военной победы и утверждения независимости русских земель. Не случайно именно это имя в годы Великой Отечественной войны было дано танковой колонне, на которую Церковь собрала средства и передала на фронт в 1944 году.

В июле 2026 года при реставрационных работах в Архангельском соборе Московского Кремля под просевшими плитами пола были обнаружены три белокаменных саркофага. Один из них принадлежал князю. Останки сохранились почти полностью.

Николай Салатский ИА Регнум

Подлинность подтвердили антропологические исследования, археологический облик захоронения и комплекс исторических данных. 18 августа у открытых мощей патриарх Кирилл совершил молебен. Несколько фрагментов были помещены в ковчеги для поклонения верующих.

20 августа Архангельский собор посетил президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел захоронение святого благоверного князя и принял участие в молебне.

Повторные обретения мощей святых уже случались в российской истории, в том числе и в неспокойные годы XX века, и в новейшие времена. Так происходило с честными останками святителя Тихона Задонского и преподобного Серафима Саровского.

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской патриархии, сослался на мнение патриарха: события такого рода совершаются в особые времена. После столетия революций и войн честные останки победителя Куликовской битвы вновь обретены — и это чудо само по себе дает православным христианам надежду.

После крестного хода частица мощей будет выставлена на поклонение в храме Христа Спасителя. Позднее ковчег по благословению патриарха может быть направлен в различные храмы Русской православной церкви, в том числе в регионы.

В Церкви считают разумным доставить святыню и к участникам специальной военной операции — бойцы и полковые священники уже обращались с просьбами о возможности поклониться мощам.