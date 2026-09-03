Главными святынями общемосковского крестного хода, который пройдет в воскресенье, 6 сентября, станут две величайшие православные реликвии.

Мария Девахина/РИА Новости

Во главе процессии пронесут чудотворный список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», специально доставленный из Успенского собора Смоленска, а также ковчег с частицей недавно обретенных мощей благоверного князя Димитрия Донского.

В шествии в день собора московских святых будет участвовать святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Крестный ход начнется в полдень от храма Христа Спасителя и пройдет через Пречистенскую, Кремлёвскую и Фрунзенскую набережные до Новодевичьего монастыря. Остановка с молебном перед святынями запланирована на пересечении Фрунзенской набережной и улицы Хамовнический Вал.

Обо всем этом рассказали организаторы крестного хода на пресс-конференции, которая прошла 3 сентября на площадке агентства «Россия сегодня».

Частицу мощей святого князя Дмитрия доставят из Архангельского собора Московского Кремля. После шествия, с 7 сентября, святыню выставят на поклонение в храме Христа Спасителя, рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Как известно, 18 августа в кремлевском Архангельском соборе при реставрации были обнаружены три белокаменных саркофага — с останками победителя на Куликовом поле, его отца Ивана Красного и князя Дмитрия Жилки. Останки Дмитрия Донского сохранились почти полностью.

Исследования подтвердили подлинность мощей. Президент Владимир Путин назвал это событие уникальным и чудесным.

С точки зрения православной церкви, нынешнее, второе обретение мощей — это знамение Божьего промысла, отвечая на вопрос ИА Регнум, подчеркнул архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской патриархии.

Повторные обретения мощей святых уже совершались в российской истории — так происходило с честными останками святителя Тихона Задонского и преподобного Серафима Саровского.

Архиепископ Савва сослался на мнение святейшего патриарха: такого рода события совершаются в особые времена.

Само имя победителя Куликовской битвы вдохновляло людей на подвиг даже в эпоху государственного атеизма, как это было в годы Великой Отечественной войны: церковь собрала средства на танковую колонну «Дмитрий Донской», переданную на фронт в 1944 году.

Его честные останки были вновь обретены после столетия революций и войн — и это чудо само дает православным христианам надежду.

3 сентября патриарх Кирилл обратился к верующим, подчеркнув:

«Сегодня против народов Руси, как и при князе Дмитрии Донском и преподобном Сергии Радонежском, действуют силы, желающие разделить нашу Церковь и общество, лишить нас исторической памяти и единства».

Сейчас нам, как никогда раньше, требуется хранить единство, основанное на общей памяти, подчеркивают организаторы общемосковского крестного хода. Они передали слова патриарха, который призвал просить святого Димитрия Донского о заступничестве:

«Да испросит у Милостивого Господа ограждения земли Русской от всякого врага и супостата, крепости сил воинству нашему, мудрости властям, а народам исторической Руси — прочного мира, согласия и необоримой победы над духом вражды и ненависти».

Архиепископ Савва также пояснил, что святому Дмитрию «можно молиться о своем благом деле, об укреплении своей семьи, можно молиться об укреплении нашего Отечества, можно молиться о победе оружия русского».

После 20 сентября ковчег с частицей мощей святого могут отправить в различные храмы Русской православной церкви по благословению патриарха.

В Церкви считают разумным решение доставить такую частицу и к участникам СВО — бойцы и полковые священники просят о возможности поклониться святыне, отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Пока же организаторы московского крестного хода поделились практическими рекомендациями для тех, кто планирует присоединиться к шествию.

По их словам, с собой можно будет принести канонические иконы, хоругви, баннеры и стяги с изображениями святых, символикой канонических структур РПЦ, государственный флаг России. Рекомендуемый размер икон — до 40×50 см, без тяжелых киотов. Хоругви и стяги желательно на неметаллических древках — для прохождения через интроскоп.

При этом нельзя проносить емкости с водой или напитками через рамки безопасности. Раздача воды организована на территории после контроля. Действуют стандартные меры безопасности — запрещены колющие, режущие предметы и оружие.

На официальном сайте крестного хода размещены карты прохода, молитвослов и подробная информация. Хоровые группы будут распределены по колонне и совершать молебное пение. Желающим присоединиться к пению рекомендуется заранее скачать молитвослов.