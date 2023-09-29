Швеция, ещё недавно слывшая мирным государством всеобщего благоденствия, превратилась по факту в «горячую точку» и лидирует в Европе по убийствам с применением огнестрельного оружия.

Иван Шилов ИА Регнум

От 75% до 80% перестрелок, закончившихся смертью, остаются в Швеции безнаказанными. В крупных городах гремят взрывы, которые никого уже не удивляют, — бандиты сводят друг с другом счеты. В стране за последние годы возникла мощная организованная преступность, состоящая главным образом из этнических группировок, укомплектованных детьми мигрантов.

Это, в свою очередь, привело к росту популярности в стране правых политиков — шведы устали от леволиберальной «бесхребетности».

Курдский лис

В этом году была опубликована статистика, подтвердившая неутешительный для шведов факт — крупные города их государства всё больше превращаются в бандитские анклавы. Члены преступных группировок чувствуют себя довольно вольготно и при всяком удобном случае достают из карманов «пушки».

Средний по Швеции уровень убийств с применением огнестрельного оружия примерно в два с половиной раза превышает подобный показатель в целом по ЕС. В прошлом, 2022 году в стране было застрелено 62 человека, в 2021-м — 45. Для страны с населением в 10,5 млн человек это много.

«Летописцем» шведского криминалитета является журналист Диамант Салиху. Он известен своими статьями и книгами на данную тему, в которых сумел выстроить целую галерею весьма колоритных типажей. Так, одним из главных «героев» творчества Салиху является 36-летний Рава Маджид, более известный как «Курдский лис». Руководимая им группировка оседлала значительную часть шведского наркотрафика. «Рава Маджид — предприимчивый главарь, который мечтает стать скандинавским Пабло Эскобаром», — говорит Салиху.

В биографии этого преступного главаря, как в капле воды, отразилась та «история успеха», о которой мечтают многие юноши из осевших в Швеции эмигрантских семей.

В Швеции Маджид в свое время оказался в младенческом возрасте — в 1986 году его родители бежали в скандинавскую страну из той части Курдистана, которая находится под контролем Ирака. Мать будущего лидера преступности боролась с режимом Саддама Хусейна в составе левого курдского ополчения «Пешмерга».

Получив шведское гражданство, юный Маджид проводил много времени с двоюродными братьями, раньше него вставшими на путь криминала — и те его, что называется, «научили плохому». Свой первый трехмесячный тюремный срок он получил в 2006 году в возрасте двадцати лет. Затем последовали еще два приговора. В последнем из этих двух случаев полиция в 2015 году обнаружила дома у Маджида тайник с краденым спиртным, наркотиками и драгоценностями.

Когда, отбыв трехлетний срок, Рава Маджид в 2018-м вышел на свободу, он стал именовать себя «Курдским лисом». Это прозвище он присвоил себе по созвучию его имени, Рава, шведскому слову räv («лис»). С тех пор Маджид носит золотую цепочку с подвеской в виде лисы.

Он обнаружил в себе недюжинные лидерские и организационные способности — и, что называется, люди к нему потянулись. Созданная им группировка завоевала место под солнцем, развязав настоящую войну с другими преступными сообществами.

Соцсети Рава Маджид «Курдский лис»

На пользу банде Маджида пошел мощный удар, нанесенный по шведской организованной преступности в 2020 году. Тогда сотрудникам правоохранительных органов удалось взломать зашифрованную телефонную сеть EncroChat, которой пользовались преступные группировки, и дело кончилось сотнями арестов. Однако образовавшийся «вакуум» привел к тому, что очень быстро появились желающие его заполнить.

Группировка Маджида хотя и оказалась в числе тех преступных сообществ, что пострадали от взлома телефонной сети, сумела обернуть ситуацию себе на пользу. Костяк банды уцелел, и она начала захватывать новые рынки в сфере торговли людьми и наркотиками, внедряя своих осведомителей в ряды полиции.

Поскольку после ареста одного из его курьеров полицейские получили улики на «Курдского лиса», он подался в бега. Сначала отправился на родину родителей, в Иракский Курдистан, а затем в начале 2022 года «всплыл» в Турции, где и легализовался. Теперь Рава Маджид руководит своей шведской бандой дистанционно.

Самый гуманный суд в мире

Невольную помощь преступникам зачастую оказывает некомпетентность и безалаберность судебных органов. Так, значительную известность получил относительно недавний случай, когда нелепая оплошность освободила шведских мафиози от уголовной ответственности.

Дело было так — сотрудники правоохранительных органов получили информацию о притоне, где хранились наркотики. Прежде чем начать операцию по задержанию злодеев, полицейские тайком заменили десять килограммов амфетамина на сахар, чтобы избежать риска попадания опасного вещества на улицы городов. Но на что полицейские не рассчитывали, так это на то, что суд вынесет наркодилерам оправдательный приговор — на том основании, что хранение сахара не является противоправным. Но именно так и получилось — когда четырёх преступников поймали с десятью килограммами сахара, их сочли невиновными.

Очень похожий случай имел место и за месяц до того.

Верховный суд Швеции было вынес скандальное прецедентное решение, оправдав двоих преступников из банды иммигрантов по делу, связанному с незаконным хранением оружия. Это произошло после того, как полицейские тайно подменили настоящее оружие, хранившееся на бандитском складе, муляжами. Раньше полиция Швеции часто проводила подобные операции — из соображений безопасности подменяя оружие и наркотики из бандитских схронов, пока велась работа над сбором доказательств до ареста злоумышленников.

Но в апреле этого года Верховный суд Швеции постановил, что такая практика отныне больше неприемлема, и для того чтобы осудить лицо, следует «надёжно связать» его с реальными доказательствами преступной деятельности, а не с муляжами.

Уже изобличенные преступники, чудом избежавшие наказания, пришли в состояние эйфории и стали восхвалять суд Швеции — самый гуманный суд в мире.

Полицейские же детективы, впустую потратившие массу усилий, испытывали, как нетрудно догадаться, эмоции совсем противоположного толка. Полицейское руководство заявило, сдерживаясь в выражениях, что оно «крайне обеспокоено» приговорами Верховного суда и тем, что теперь приходится оставлять наркотики и оружие в руках бандитов — со всеми вытекающими отсюда рисками.

В правительстве Швеции тоже высказали обеспокоенность по этому поводу. Министр юстиции Гуннар Стрёммер пообещал срочно пересмотреть законодательство, чтобы закрыть лазейку. Подобные действия правительства стали возможны благодаря тому, что в прошлом году оно полностью поменяло свой состав — ушли левые либералы, долгое время потворствовавшие этнической преступности. Кабинет, пришедший им на смену, оказался более правым по идеологии — и обещает обуздать преступников. Но пока эти обещания остаются лишь словами.

«В стране нет власти»

Главная проблема заключается в том, что шведские преступные группировки, укомплектованные мигрантами из различных стран третьего мира, зачастую уживаются друг с другом очень плохо и постоянно ведут войны за передел «рынка». В ходе своих «войн» преступники сплошь и рядом применяют взрывчатку, подкладывая ее в квартиры, автомобили и офисы своих конкурентов.

Только в первой половине текущего, 2023 года количество взрывов, устроенных действующими на территории Швеции преступными сообществами, составило 91, что больше, чем за весь прошлый год. До 15 сентября этого года имело место более 124 взрывов — большинство из них в Стокгольме и в южных городах Швеции. А от этого страдают простые шведы, имевшие несчастье жить рядом или просто проходить мимо места, где раздался очередной взрыв.

Из Швеции постоянно приходят сообщения о всё новых ЧП подобного рода.

Так, поздно вечером 26 сентября грохот раздался на лестничной клетке одного из домов района Хессельбю на северо-западе Стокгольма. Три человека были доставлены в больницу, но без опасных для жизни травм. Как предположила полиция, злоумышленники покушались на члена мафиозной группировки «Фокстрот», прописанного по этому адресу. «Нынче подобное происходит везде. Я живу здесь тринадцать лет, и теперь становится по-настоящему страшно: в стране нет власти, которая бы контролировала ситуацию», — пожаловался журналистам обитатель Хессельбю по имени Армандо.

Вскоре после этого произошел еще один взрыв — в одном из жилых домов города Линчёпинг. Внешняя стена рухнула, оставив в фасаде трёхэтажного дома зияющую дыру. Пострадала 25-летняя женщина, которую доставили в больницу на машине скорой помощи. Как заявили в полиции, этот взрыв также стал результатом продолжающегося конфликта этнических банд.

А в ночь на 28 сентября 2023 г. взрыв раздался в Уппсале. Это расположенный примерно в семидесяти километрах от столицы уютный студенческий городок: его главными достопримечательностями являются средневековый замок, университет, старинный собор и музей имени естествоиспытателя Карла Линнея.

Грохот послышался в 03:45 в районе Стурврет — два дома оказались почти полностью разрушены и ещё три серьёзно повреждены. В одном из полуразрушенных домов спасатели обнаружили 25-летнюю женщину с тяжелейшими травмами. Ее успели доставить в больницу, но там она скончалась. В полиции сообщили, что эта женщина стала случайной жертвой преступления, цель которого заключалась в убийстве совсем другого человека.

Всего в сентябре 2023 года в результате бандитских разборок в Швеции погибло 12 человек. Шведы требуют от своего правительства, чтобы оно, наконец, сделало хоть что-то.

И вот под конец сентября премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил о том, что решил задействовать для борьбы с бандами вооруженные силы государства. «Это трудное время для Швеции. 25-летняя женщина легла спать совершенно обычным вечером, но так и не проснулась», — сказал премьер, комментируя случай в Уппсале. По обычаю всех политиков, он попытался переложить ответственность на предшественников — по словам Кристерссона, в нынешней тяжелой ситуации виновато прошлое правительство, а именно «их безответственная миграционная политика».

Так что в ближайшее время мы увидим на улицах шведских городов войсковые операции, устраиваемые против бандитских формирований. Но даже для армии эта задача будет нелегкой — по словам криминологов, в рядах шведских преступных группировок состоит 30 тысяч человек, они не испытывают недостатка в оружии, приучены к конспирации и располагают разветвленной инфраструктурой укрытий.