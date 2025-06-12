Шведская Полиция безопасности (SäPo) зафиксировала рост антисемитских настроений в стране. Во многом это связано с укреплением в стране мусульманской общины, в которой усиливаются радикальные элементы, прикрывающие свою преступную деятельность «войной за веру».

Иван Шилов ИА Регнум

Джихадисты в равной степени ненавидят как государство Израиль, так и всех иудеев. Однако негативное отношение к Израилю, которое зачастую переносится на всех евреев вообще, выражают и многие коренные шведы.

Их отталкивают жесткие методы, которыми израильтяне «наводят порядок» в секторе Газа. Причём главным трибуном этих возмущенных шведов стала небезызвестная экоактивистка Грета Тунберг.

Резкий рост числа преступлений

В 2025 году исполняется два с половиной века еврейскому присутствию в Швеции. В 1775 году лицам, исповедующим иудаизм, впервые разрешили селиться здесь без обращения в христианство.

Ныне в стране проживают около 20 тысяч евреев, причем некоторые являются прямыми потомками лиц, бежавших от Холокоста. Однако в последнее время Швеция уже не является надежным убежищем: здесь растет мусульманская община. Многие из осевших мусульман являются выходцами из феодальных обществ, где врожденная ненависть к иудеям — в порядке вещей.

В 2023 году агентство Infostat провело опрос в местной еврейской общине, показавший, что всё больше её членов испытывают беспокойство за своё будущее. Около половины респондентов рассказали, что обсуждают возможность своего переезда из Швеции в более безопасную страну.

Большинство опрошенных выразили мнение, что открытая демонстрация еврейской идентичности чревата серьезнейшими неприятностями. Причем в качестве наиболее опасного города называют Мальмё, где осело особенно много мигрантов, приехавших в Швецию, как и в другие страны Евросоюза, в 2015 году.

Многие из евреев жалуются, что особенно трудно и опасно им стало после возобновления в позапрошлом году полномасштабных боевых действий в секторе Газа. В период только с 7 октября по 31 декабря 2023 года в стране было зарегистрировано 110 преступлений на почве ненависти по антисемитским мотивам. За аналогичный период предыдущего, 2022 года их число составило лишь 24.

Сейчас представители иудейской общины порою признаются, что их преследует страх за свою жизнь и даже искушение сменить фамилию.

«Многие наши люди испытывают сильную тревогу и задаются вопросом: могу ли я продолжать жить в Швеции? Могу ли я чувствовать себя здесь в безопасности?», — риторически вопрошает Арон Ферстендиг, председатель Еврейского центрального совета Швеции.

Поиск антисемитов

Недавно в SäPo заявили, что уровень террористической угрозы в стране понизился, но уровень антисемитизма — вырос. Шведские «безопасники» констатируют, что агрессивные исламисты и правоэкстремистские группировки «используют напряженную ситуацию в мире для распространения антисемитской пропаганды».

В SäPo не исключают, что и некие «иностранные державы» тоже могут быть причастны к «использованию организованной преступности для совершения актов насилия против евреев и атак на израильские объекты в Швеции».

О каких именно актах насилия речь? В начале прошлого года неизвестные метнули в здание посольства Израиля гранату, которая перелетела через ограду, упала рядом со зданием, но, к счастью, не взорвалась. Позже, в мае и октябре 2024 года, здание посольства подвергалось обстрелу. В «Моссаде» заявили, что, по их мнению, за этими инцидентами стоит Иран, действующий через шведские преступные группировки.

В правительстве уверяют, что понимают страхи евреев, озабочены сложившейся вокруг еврейской общины атмосферой нетерпимости и не хотят мириться с таким положением дел.

«Я разговаривала с родителями, которые думают о том, чтобы сменить фамилию своим детям. Это невероятно ужасно, как антисемитизм сказывается на жизни жителей Швеции в наше время и как трудно жить открытой еврейской жизнью», — жалуется министр культуры Париса Лильестранд.

Сейчас правительство запускает десятилетнюю национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом и обеспечению выживания еврейского меньшинства. В ее рамках власти требуют от полиции раскрывать больше преступлений на почве ненависти к евреям.

Также Шведскому совету по предупреждению преступности (Brå) поручено проверить, как в судах страны рассматривают преступления на почве антисемитизма и понять причины, по которым так мало подобных дел заканчиваются обвинительными приговорами.

Поддержка Палестины

Надо, впрочем, отметить, что антисемитские настроения в Швеции — удел не только приезжих из третьего мира. В немалой степени они распространены сейчас и в среде коренных шведов, зачастую склонных возлагать на всех евреев коллективную ответственность за жертвы среди мирного населения Газы.

Так 7 июня в центре Стокгольма прошла пятидесятитысячная демонстрация против войны в Газе. «Это только начало», — пообещали организаторы шествия.

Одна из них, Нова Верегиф сообщила прессе: «Очевидно, что у людей существует непреодолимая потребность ответить на то, что происходит в Газе. На демонстрацию пришло гораздо больше людей, чем мы надеялись».

Эксперты сравнивают эту акцию по масштабности с состоявшейся в Стокгольме в 2003 году демонстрацией против войны в Ираке, однако на сей раз участников оказалось даже больше, чем тогда.

В этом плане хорошим индикатором настроений, воцарившихся в шведском обществе, является небезызвестная Грета Тунберг. Над ней принято посмеиваться, однако эта особа обладает немалым влиянием и выражает настроения значительной части шведов, особенно тамошней молодежи, придерживающейся в основном либеральных воззрений.

Тунберг давно уже выступает в поддержку палестинцев. В ноябре 2023-го она потребовала от Израиля прекратить огонь в Газе. «Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев, а также всех пострадавших мирных жителей», — написала Тунберг в соцсети. Публикация сопровождалась фотографиями с пропалестинскими плакатами.

После этого командование израильской армии обвинило ее в поддержке терроризма. Министерство образования Израиля объявило, что уберёт из учебных программ любые упоминания о ней. Свыше ста израильских активистов подписали коллективное письмо, в котором обвинили Тунберг в «поверхностном и пренебрежительном отношении» к израильско-палестинскому конфликту.

Многие израильтяне и им сочувствующие всячески оскорбляли девушку и желали ей самого плохого. Её уличили в антисемитизме — из-за того, что на нашумевшей фотографии на заднем плане оказался… игрушечный осьминог.

Дескать, враги евреев любят карикатурно изображать их в виде гигантского осьминога, опутавшего щупальцами планету, и активистка умышленно разместила игрушку на фото, подтвердив свою приверженность антисемитским стереотипам.

Позже она заменила снимок. «Мне стало известно, что изображение животного, показанное в моём предыдущем посте, можно интерпретировать как символ антисемитизма, о чём я совершенно не подозревала», — не без иронии добавила Тунберг. И этим лишь подлила масла в огонь.

Маловероятно, что такой человек ничего не знал о символике, — разоблачала Грету германская газета Die Welt.

Кампания по её шельмованию выплеснулась за пределы Израиля и пошла в Европу. Пресса стран ЕС начала публиковать статьи под заголовками в духе «Грета Тунберг шокировала Германию своим антисемитизмом».

Справедливости ради следует отметить, что Тунберг не сломалась и продолжила гнуть свою линию. Апофеозом стал недавний инцидент 9 июня, когда израильский спецназ перехватил яхту, на которой она везла в Газу гуманитарную помощь. Грету депортировали из Израиля, и она вернулась на родину.

По возвращении она начала рассказывать про жестокость израильского государства, мучающего палестинцев. Такие рассказы, разумеется, не прибавляют Израилю симпатий, а многие шведы распространяют своё негативное отношение к израильскому государству на евреев-соседей.