Преступники в Швеции выстроили систему, в которой за стрельбой в компьютерной игре следует настоящий выстрел, а за мирным общением в чате о футболе — заказное убийство.

ИА Регнум

Полиция королевства бьёт тревогу: преступные сети освоили новый, почти идеальный метод вербовки несовершеннолетних. Теперь их втягивают на службу бандам в интернет-сообществах, посвященных кино, музыке и видеоиграм.

Вербовщики подстерегают жертв на игровых платформах, в социальных сетях и мессенджерах. Реагируя на угрозу, шведский парламент утвердил закон, позволяющий закрывать группы, где они работают.

Преступность молодеет

Шведский уголовный мир стремительно молодеет. Статистика тревожна: в 2025-м в этой скандинавской стране 318 подростков оказались подозреваемыми в совершении разного рода уголовных преступлений. Также за этот период в стране было возбуждено 352 дела о подготовке к убийству или взрыву с участием несовершеннолетних.

Общее количество детей и подростков, реально привлеченных к ответственности по уголовным делам, составило 276 человек: 218 в возрасте 15–17 лет и 58 младше 15 лет. Представители властей называют эти показатели катастрофическими.

Всего в течение прошлого года в Швеции были задержаны с поличным 242 подростка (из них 70 в возрасте младше 15 лет), в 2024-м — 153, в 2023-м — 118. Цифры внушают страх — количество подозреваемых в насильственных преступлениях в возрасте 13–14 лет выросло в 2025 году втрое: с 31 до 93 человек.

Уже в нынешнем году полиция сообщила, что число подозреваемых в возрасте 13–14 лет, вращавшихся в среде оргпреступности, за последние два года увеличилось втрое. Если два года назад средний возраст исполнителей тяжких насильственных преступлений составлял 20–25 лет, то теперь он снизился до 15–17. Но и это давно уже не предел.

В марте в городе Сундсвалле был задержан 11-летний мальчик, который планировал совершить заказное убийство, но в последний момент отказался от задуманного.

Чуть раньше имело место убийство в районе Оксие на окраине Мальмё, где был застрелен 20-летний мужчина. Центральным фигурантом расследования оказался 12-летний мальчик из города Карлскуга. Сразу после убийства парнишка сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Однако позже выяснилось, что бандиты дали ему денег, чтобы он принял вину на себя.

Шведская детская преступность расползается и по соседним странам. В прошлом году датская полиция, получив наводку от шведских коллег, нагрянула в квартиру в городе Верлёсе. Там полицейские обнаружили 14-летнего гражданина Швеции с заряженным пистолетом, тремя мобильными телефонами и 25 000 датских крон наличными. Он прибыл в Данию для совершения заказного убийства.

Преступление удалось предотвратить, но через некоторое время произошло другое: в одном из датских городов прибывшие из Швеции 15-летняя девушка и 17-летний парень всадили три пули в заказанную им жертву.

Только в июле 2026-го датские суды суммарно дали 25 преступникам свыше 220 лет срока по делам о заказных преступлениях. Среди осуждённых оказались и шведские подростки.

В одном из дел фигурировал 21-летний мужчина, обвиняемый в систематической вербовке. Он искал «подрядчиков» в соцсетях и предлагал за убийство 500 000 шведских крон (около 4 млн рублей), за взрыв — 50 000 крон (400 тысяч рублей), а за стрельбу в дверь — 25 000 крон (200 тысяч рублей). Среди завербованных оказались и дети.

В Норвегии год назад нашумел случай, когда двое 13-летних подростков по заказу бандитов взорвали гранаты в центре Осло и устроили стрельбу у жилого дома в городе Сарпсборг.

Прошлой осенью норвежская полиция (Kripos) зафиксировала резкий рост числа объявлений о преступных заказах на цифровых платформах: норвежские преступники начали копировать шведские методы вербовки. Она происходит через игры, социальные сети и закрытые чаты. Для мотивации детей используются элементы «геймификации»: виртуальные статусные символы и «прокачка уровней».

Глава Kripos Кристин Квигне заявила, что это явление распространяется «пугающе быстро». Осенью 2025 года криминальные сети завербовали как минимум 31 норвежского подростка. Особенно активно применяет такие методы знаменитая шведская этническая банда «Фокстрот», основанная Равой Маджидом по прозвищу Курдский Лис.

Технологии вместо уличной вербовки

Столь пугающая статистика побудила правоохранительные органы скандинавских стран ещё глубже заняться изучением того, как несовершеннолетних вовлекают в такие жуткие дела.

Есть базовый метод вербовки — уличный, он до сих пор в ходу. Вот свежий случай, имевший место в шведском городе Сундсвалль. В торговом центре Livli двое молодых мужчин подошли к двум 12-летним мальчикам и предложили им 400 000 крон (около 3,5 млн рублей) за убийство.

Когда дети заколебались, преступники начали их запугивать и принуждать к согласию угрозами. Подростки сумели сбежать, рассказали обо всём своим родителям, и вербовщиков оперативно задержали.

Однако сейчас подобные методы всё больше считаются вчерашним днём. В середине июля шведская полиция официально предупредила: «традиционные» способы вербовки подростков на улицах всё чаще уступают место цифровым.

Игровые платформы, социальные сети и мессенджеры стали для членов криминальных сетей новой «охотничьей территорией». При этом преступники окучивают не только юных обитателей неблагополучных кварталов мегаполисов. От вербовки не застрахованы дети из семей любого социального статуса в любом уголке страны.

В апреле 18-летний житель Линчёпинга был приговорён к шести годам и двум месяцам тюрьмы за вербовку несовершеннолетних через TikTok и Telegram. Он размещал объявления о заказах на убийства и взрывы, а затем общался с кандидатами в личных сообщениях и групповых чатах.

Главный эпизод его деятельности — организация взрыва у коммерческого помещения в Спанге (район Стокгольма). Исполнителями стали двое детей 12 и 13 лет, которые по заданию преступника бросили полученные от него ручные гранаты. Суд квалифицировал это как «тяжкое общественно опасное уничтожение имущества». В приговоре вербовщику фигурируют подготовка к убийству и вовлечение несовершеннолетних в преступную активность.

Шведские этнические банды ведут широкомасштабную деятельность — регулярные убийства конкурентов через стрельбу и взрывы, масштабная наркоторговля, кражи, рэкет.

Бандитам требуется множество «рабочих рук», и в качестве исполнителей они всё чаще привлекают детей. Ребенок наивен и легковерен, его легко убедить в том, что в случае поимки возраст станет ему защитой от серьезных неприятностей. Он часто не способен осознать тяжести преступления, воспринимая всё как игру. Наконец, ребенка легче запугать или легче что-то внушить ему.

Оперативник шведской полиции Теодор Смедиус раскрывает ключевую деталь жуткого механизма: преступные сети покупают уже существующие в соцсетях тематические группы с сотнями и тысячами юных подписчиков.

Как правило, это сообщества, посвященные обсуждению видеоигр, кино или музыки. В списке инструментов преступных вербовщиков оказались в том числе популярнейшие игровые платформы и соцсети, где дети зависают часами. Вербовщики выдают себя за сверстников. Они опытны и прекрасно разбираются в подростковой психологии.

Хватило только на полумеры

Минувшей весной в полиции шведской области Вермланд сообщили, что за последнее время они задержали пятерых молодых людей в возрасте от 13 лет, которые отправились в другие части страны и совершили там акты насилия: покушения на убийства, взрывы, поджоги.

Полицейские подчеркнули, что в крупных бандах появились свои начальники отделов вербовки, специализирующиеся на детях, — вроде пойманного в мае высокопоставленного члена «Фокстрота» Мохамеда Мохди по кличке Маугли.

Вербовщики мастерски входят в доверие, убеждая подростков, что они имеют дело с друзьями. Потом общение переносится в защищенные мессенджеры, где уголовники предлагают ребенку — сначала как бы невзначай — совершить нечто предосудительное.

Как правило, первые поручения в глазах ребёнка выглядят относительно безобидными: постоять «на стреме», передать нужному человеку какие-либо небольшие предметы, перевезти оружие или наркотики, помочь в сбыте.

В качестве платы детям предлагают деньги, какие-нибудь вещи (мобильники, игровые консоли и т.д.). Бывали случаи, когда злоумышленникам удавалось завербовать мальчика или девочку просто за еду.

Кроме того, вербовщики мастерски предлагают подросткам, вечно страдающим от одиночества и недопонимания, чувство причастности к некой общности, к «семье». Активно применяются риторические приемы в духе «теперь ты один из нас».

Ребенку обещают, что «семья» о нем «позаботится», что если он «будет верен семье», то получит роскошную жизнь и высокий общественный статус. А если подросток, который успел завязнуть достаточно глубоко, начинает трусить и колебаться, в ход идут угрозы расправы — не только над ним лично, но и над близкими.

После того как в правоохранительных органах осознали масштаб проблемы, там потребовали наделить их инструментами, позволяющими должным образом бороться с угрозой.

Законодатели пошли навстречу — и с 15 июля в Швеции вступил в силу новый закон, позволяющий полиции требовать от владельцев социальных платформ закрывать группы, где преступники вербуют детей.

С другой стороны, парламентское большинство так и не утвердило подготовленный кабмином законопроект, предлагавший снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 до 13 лет. 11 июня, всего за четыре дня до голосования, правительство отозвало законопроект, поскольку правящая коалиция не смогла заручиться в парламенте достаточной поддержкой для принятия столь радикальной меры.

МВД настаивало на снижении возраста ответственности, доказывая, что такая мера давно назрела, но многочисленные либералы в шведском парламенте решили, что это уже «чересчур».