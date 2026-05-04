Чернокожий преступник проник на насосную станцию шведского города Вестерос и оставил этот немалый населенный пункт без воды. Теперь он приговорён к принудительной психиатрической помощи.

ИА Регнум

Это трагикомическое происшествие — лишь вершина айсберга. Швецию продолжают терзать этнические банды, главари которых внесены в списки самых разыскиваемых в Европе преступников. Поймать их никак не удается, и преступники продолжают делать свое черное дело.

Помешался на «русских подлодках»

Инцидент в Вестеросе произошёл ещё в ночь на 31 января 2026 года, но его обстоятельства стали известны лишь на днях. 31-летний житель Швеции приблизился к городскому стратегическому объекту и проник внутрь. Ворота и дверь в небольшое здание ему удалось преодолеть без всяких проблем.

Оказавшись внутри, мужчина направился к распределительному щиту, подающему электроэнергию на водопровод. Там он вывел систему из строя, вытащив предохранители и нажав кнопку аварийной остановки.

В результате этой диверсии 140 000 жителей Вестероса остались без воды. «Данный объект по сути обеспечивает водой весь Вестерос», — объяснил позже прокурор Магнус Мёллер. Полиция быстро получила сигнал тревоги и смогла задержать злоумышленника неподалёку от объекта.

В глаза стражам порядка сразу бросилось то, что на задержанном выходце из Африки красовалась шапка-ушанка с гербом России. По дороге в участок он что-то бессвязно лопотал о «русских подводных лодках».

При том психозе относительно «русских шпионов», который сейчас охватил Швецию, было бы совсем неудивительно, если бы задержанного и впрямь объявили таковым. Однако полицейским хватило выдержки для того, чтобы отправить пойманного ими чернокожего на психиатрическую экспертизу — и там быстро выяснили, что тот, мягко говоря, не в своем уме.

И, судя по всему, немалую долю ответственности за то, что он окончательно слетел с катушек, несут шведские СМИ, которые в последнее время постоянно рассказывают о «русских диверсантах», которые, дескать, высаживаются с подлодок и рыщут всюду.

Впрочем, задержанного и до помутнения его рассудка никак нельзя было отнести к безобидным членам общества. Этот человек ранее был осуждён за преступления, связанные с продажей наркотиков, которой он занимался на службе гангстерской группировки «Патруль смерти».

На допросе мужчина, несколько придя в себя, признался в содеянном. Он выбрал своеобразную линию защиты — напирал, что не пытался повредить водопровод намеренно, а его действия, мол, были «криком о помощи».

В итоге суд приговорил африканца к принудительной судебно-психиатрической помощи. Он пробудет в «желтом доме» вплоть до выздоровления, которое должны будут зафиксировать эксперты-психиатры.

Маугли и наниматель на удалёнке

Недавно «Европол» обновил свой список самых разыскиваемых преступников, орудующих в странах Евросоюза. Среди прочих в нём оказались три гражданина Швеции — 21-летний Али Намдар, 27-летний Мохамед Мохди и 34-летний Армин Мойни.

Причём Намдар и Мохди удостоились «чести» попасть в тройку самых опасных преступников Европы — вместе с 29-летним немецким турком Тунаханом Четкином.

Али Намдар — этнический араб. Его биография довольно типична для членов этнических банд. Когда ему было четырнадцать лет, социальная служба зафиксировала у него «криминальное и девиантное поведение».

После этого к нему применили шведский «Закон об уходе за молодыми людьми» (LVU). Этот закон дает социальным службам право изъять ребенка из проблемной семьи и поместить его в «безопасную среду» — в приемную семью или детский дом. Приемной семьи для Намдара не нашлось, и его поместили в специализированное учреждение. Долго он там не пробыл и, выйдя на свободу, начал копить «послужной список» из преступлений разной тяжести.

За короткое время он был уличен в незаконном хранении оружия, вождении без прав, нанесении побоев, угрозах (в том числе в адрес полицейских), сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и продаже наркотиков.

Али Намдар недолго оставался одиночкой: он вступил в ряды грозной преступной сети Foxtrot, организованной выходцем из Курдистана Равой Маджидом (более известным под прозвищем «Курдский лис»). Намдар сделал там быструю карьеру — недавно шведская полиция идентифицировала его в качестве одной из центральных фигур «Фокстрота». Согласно материалам дела, он выполняет там функции организатора особо тяжких преступлений на территории скандинавского королевства.

Намдар предпочитает действовать по схеме «насилие как услуга», при которой исполнители (нередко несовершеннолетние) нанимаются дистанционно, через интернет.

С 29 апреля Али Намдар занимает одну из высших позиций в списке Europe’s Most Wanted «Европола». Его нынешнее местонахождение неизвестно. Однако, судя по всему, он подобно Маджиду выехал за пределы Швеции и выполняет свою роль в руководстве «Фокстротом» дистанционно.

В рядах «Фокстрота» состоит и Мохамед Мохди, являющийся правой рукой Равы Маджида. Этот бандит, что примечательно, известен не только в криминальных кругах. До того, как полностью погрузиться в преступную деятельность, он был довольно популярным рэп-исполнителем, известным как Маугли. Его треки набирали миллионы прослушиваний.

Однако в 2022 году Маугли объявил о завершении музыкальной карьеры, заявив, что музыка для него — это просто хобби. После ухода из музыки Мохамед Мохди полностью посвятил себя преступной деятельности.

Маугли известен своей жестокостью. Полиция инкриминирует Мохамеду Мохди целый ряд преступлений. В январе он заказал убийство 15-летнего подростка, которого застрелили в ресторане.

Это стало актом мести — ранее тот подросток был нанят конкурирующей бандой и за 7500 евро стрелял по дому, где проживал близкий родственник Равы Маджида. Лидеры Foxtrot расценили это нападение как объявление войны и инициировали «возмездие».

Весной 2026 года уже сам Маугли нанял 15-летнюю девочку, которая застрелила двух членов конкурирующей банды в городах Ворбю и Мальмё. Всего шведская прокуратура собрала убедительные данные о причастности экс-рэпера к десяти с лишним тяжким преступлениям, включая организацию убийств и наркоторговлю.

Когда его начали искать чересчур активно, Маугли сбежал из Швеции и сейчас находится то ли в Тунисе, то ли в Марокко. По некоторым данным, он даже был арестован в Тунисе, но затем отпущен, после чего перешел на нелегальное положение. Бандит соблюдает строгие меры конспирации и успешно водит полицию за нос.

Истории Мохамеда Мохди и Али Намдара стали ярким символом провала шведской социальной системы: в местной прессе их называют «очередным продуктом LVU». Несмотря на то, что оба они с раннего возраста попали в поле зрения социальных служб, система не смогла предотвратить их превращение в одних из самых разыскиваемых преступников Европы.

Добрая мать, любительница животных

Что касается Армина Мойни, то он, хотя сам и родился в Швеции, является сыном выходцев из Ирана. Мойни руководит криминальной сетью Nero и находится в розыске с 2020 года — ему вменяют организацию наркотрафика, отмывание денег, контрабанду оружия и взрывчатки.

По оперативным данным, он имеет связи с преступными сообществами в Турции, Испании и ОАЭ. Не исключено, что сейчас Мойни скрывается в Испании, где у него есть недвижимость.

Возглавляемая Армином Мойни сеть Nero не только организует поставки наркотиков, но и полностью контролирует всю сопутствующую логистику: от транспортировки до складирования. Преступники используют специально оборудованные автомобили и складские помещения. В дополнение к наркотикам Nero координирует нелегальные поставки в Швецию оружия и взрывчатых веществ, широко используемых этническими бандами в ходе своих разборок.

Кроме того, сеть предоставляет услуги по легализации преступных доходов, по сути выступая в роли криминального банка для других группировок. Например, через подконтрольный Nero обменный пункт World Exchange прошли деньги, полученные от торговли наркотиками на общую сумму более 18 млн евро. Оборот личного счёта Армина Мойни за полтора года составил 88 млн крон (около 7,8 млн евро).

В целом Nero не бравирует насилием, но при необходимости без колебаний использует его для защиты своих интересов. А защищаться есть от кого — контролируемые ими «поляны» пытаются «отжать» другие банды.

В связи с этим Мойни санкционировал ряд операций по устранению главарей конкурентов. Полиция связывает с бойцами Nero как минимум несколько взрывов, устроенных в зданиях в разных районах Стокгольма в 2025 году.

Тем не менее Армин Мойни способен и на тактические альянсы. Примерно в 2024 году сеть Nero заключила договор о союзе с неоднократно уже упоминаемым здесь «Фокстротом». В рамках этого сотрудничества Nero предоставила Foxtrot свои финансовые инструменты.

В целом Nero умело заметает следы, известно о них не так уж много. Предметом дискуссий, в частности, остается их численность. Известно лишь, что структура банды включает в себя не только лидера, но и нескольких ключевых менеджеров. Одним из них являлась 34-летняя дочь гражданина Испании Тания Лундберг Гомес, выступавшая в роли «логистического директора» и «банкира».

Гомес, бывшая любовницей Армина Мойни, непосредственно занималась организацией поставок в Швецию наркотиков, а также руководила работой подпольного обменника. С 2021 по 2025 год она считалась одной из самых разыскиваемых женщин Европы.

До поры до времени Гомес успешно маскировалась — соседи знали ее как добропорядочную мать двоих детей и любительницу животных. Она вела блог под псевдонимом «Собачница», на страницах которого делилась своими рассказами о материнстве и собирала помощь для бездомных животных.

Эту женщину, получившую прозвище «кокаиновая королева Европы», арестовали весной 2025 года, когда она отдыхала на Канарских островах. Испанская полиция экстрадировала ее в Швецию. Дабы выгородить себя, Гомес запела соловьем — активно сотрудничала со следствием и сдала многих других членов сети.

Чтобы разжалобить следствие, она рассказывала, что Мойни принудил ее к преступной деятельности угрозами расправы. В итоге в ноябре 2025 года суд Стокгольма приговорил её к пяти годам и шести месяцам заключения. Ее арест нанес мощный удар по сети Nero, но полностью ее не убил. Армин Мойни по-прежнему на свободе и вербует себе новых приспешников.