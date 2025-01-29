В Швеции в январе поставлен антирекорд — двадцать четыре взрыва на улицах за двадцать четыре дня. Чаще всего такого рода происшествия происходят в Стокгольме.

ИА Регнум

Взрывы устраивают воюющие между собой этнические банды, подкладывающие взрывчатку в машины и квартиры конкурентов.

Также бандиты стали взрывать предпринимателей, не поддавшихся на шантаж и отказавшихся платить дань. Страна стонет от мигрантов с Ближнего Востока, но главным врагом, судя по результатам свежих опросов, шведы почему-то видят Россию.

Печальный рекорд

Под конец прошлого года шведские правоохранители бодро рапортовали: самые опасные для простых граждан проявления преступности идут на спад. По данным полиции, в течение 2024 года в стране произошло в общей сложности 296 перестрелок (при 44 погибших) — куда меньше, чем в 2023-м, когда их было зарегистрировано 368 (54 погибших).

Однако радость оказалась преждевременной: на смену одной напасти идёт другая.

Швеция буквально трясётся от уличных взрывов.

Если в декабре прошлого года в разных уголках страны произошло 20 взрывов, устроенных преступниками, то в январе 2025-го — уже 24. Таким образом, оказался побит рекорд ноября 2019 года с его 22 взрывами.

Чаще всего гремит в Стокгольме. Одно из последних происшествий такого рода имело место в многоквартирном доме в районе Фаршта на юге шведской столицы. Взрывом выбило дверь одной из квартир, а двое человек получили ранения.

Шведские эксперты-криминалисты отмечают, что если раньше конкурирующие этнические банды в основном подрывали друг друга, то теперь взрывчатку все чаще подкладывают мелким бизнесменам, ставшим мишенью рэкетиров.

Таким образом преступники «воспитывают» непокорных «коммерсов», не желающих «делиться» с рэкетменами. По словам начальника полицейского участка Фаршты Андерса Дьюрестада, зачастую бизнесмены, которых «прессуют» вымогатели, не обращаются в полицию. Эти коммерсанты предпочитают расплатиться с бандитами, потому что им страшно.

«Сейчас напряженная ситуация, и мы просто обязаны остановить её развитие», — говорит Дьюрестад.

«Как будто выпустили ракету»

Примечательно, что жертвами ближневосточных бандитов порою становятся и нахлынувшие в Швецию украинцы.

Вечером 26 января 33-летний Михаил Ядченко, обитающий ныне в стокгольмском муниципалитете Нака, менял подгузник своему трехлетнему сыну, когда здание сотрясло взрывом. «Взрыв оказался такой мощный, что я подумал, что по нашему дому выпустили ракету», — рассказывает Ядченко.

Подъезд их дома чуть ниже квартиры Михаила оказался разрушен. «Мои родные сейчас в Киеве, но там жить безопаснее, чем в Швеции», — жалуется украинец. Опомнившись, он позвонил своей жене, отлучившейся в Варшаву. Женщина срочно вернулась домой и вместо двери дома увидела лист фанеры.

Чета сказала, что, покупая квартиру в этом районе, считала его достаточно безопасным, а теперь не знает, что и думать. Ядченко, по его словам, не имеет ни малейшего представления о том, кому могло понадобиться подорвать их подъезд.

Михаил прожил в Швеции одиннадцать лет, последние шесть он обитал в Толларе. «Теперь я не знаю, хочу ли остаться в Швеции: сейчас тут очень небезопасно», — признается Ядченко. Швеция больше не кажется ему спокойным и стабильным государством.

Видимо, не один Михаил пришел к такому выводу: не менее трети из украинских беженцев, прибывших в Швецию с 2022 года, страну уже покинули.

Киллеры молодеют

В среде шведского криминалитета продолжается процесс, о котором громко заговорили в прошлом году. Статистика показывает, что преступники становятся всё моложе и моложе. В 2024-м четверть подозреваемых по уголовным делам были моложе восемнадцати лет. Около десяти убийц и вовсе не достигли пятнадцатилетнего возраста. Этнические банды с удовольствием нанимают несовершеннолетних киллеров, у которых порог страха значительно снижен по той причине, что им не грозят столь суровые наказания, как взрослым.

Один подобный случай приводит издание Expressen. Ранее несудимый семнадцатилетний юноша Эрик Карлссон (кстати, чистокровный швед) получил восемь лет тюрьмы за то, что минувшим летом застрелил в стокгольмском районе Уппландс-Бро бармена Магомеда Ханкишиева, приехавшего из Азербайджана в 2011 году.

До поры до времени Карлссон большую часть времени проводил за компьютерными играми, страдал от синдрома дефицита внимания. Потом он подсел на наркотики, и как-то, разговорившись с дилером, сообщил ему, что, дескать, хочет стать наемным убийцей.

Юноша всего лишь хотел самоутвердиться, но вскоре с ним связались бандиты и дали ему поручение. Карлссон не нашел в себе решимости отказать преступникам. «Ты — швед и это прекрасно. Тебя никогда не заподозрят», — говорили преступники, вручая парню пистолет. Они поручили Эрику произвести акт устрашения: убить любого человека в районе, где заправляет враждебная банда — главное, чтобы жертва по внешнему виду походила на члена этой банды.

Эрик Карлссон после долгих поисков остановил выбор на Ханкишиеве, никак не связанном с криминалом. Подойдя к нему на пару метров, Эрик начал стрелять бармену в спину, зажмурив от испуга глаза. Получив пули в голову и сердце, 34-летний азербайджанец свалился замертво.

Если бы Карлссон оказался хотя бы на год старше, то приговор был бы пожизненным. Но вместо этого он получил скидку, как подросток. Согласно нынешней практике, молодой убийца будет освобожден условно-досрочно после отбытия двух третей срока.

Цена перестрелки

При этом преступники с удовольствием пользуются «багами» в шведском законодательстве. Например, как жалуется шведская пресса, представители криминалитета часто пользуются возможностью, которую им дает местный закон — легко и быстро сменить свое имя. Принятые в 2016 году законодательные поправки позволяют это сделать не только обладателям шведского гражданства, но и любому иностранцу, проживающему в стране на легальном основании.

Смена имени обойдётся любому в 250 крон (2,2 тысячи российских рублей), а фамилии — 1800 (16 тысяч рублей): можно выбрать любое имя и фамилию и менять их сколько угодно. Недавно, как сообщили в полиции, около десятка членов этнических преступных группировок в городе Мальмё сменили имена на шведские, чтобы вызывать у людей больше доверия.

Шведы сетуют, что порой следственные органы исполняют свои обязанности спустя рукава. Так, невзирая на общую стратегию правительства, направленную на облегчение процедуры депортации иностранных преступников, шведские прокуроры почти в 30% случаев — по недосмотру или забывчивости — не требуют высылки мигрантов, осужденных за изнасилование.

Из вынесенных в прошлом году 118 обвинительных приговоров мужчинам-иностранцам, уличенным в надругательстве над женщинами или детьми, в 34 случаях прокуратура не потребовала депортации.

Обобщив все данные по изнасилованиям в Швеции с 2000 по 2022 год, исследователи выяснили, что 63% насильников являлись мигрантами.

«В Афганистане не бывает так, что ты идешь в паб и знакомишься с девушками. Но в Швеции это нормально. Шведские девушки могут улыбаться и танцевать с вами, не желая ничего большего, они просто такие милые и раскрепощённые. И они одеваются так, как это нормально на Западе. Но в других странах, где такая одежда необычна, это может быть расценено как распущенность. В Швеции можно танцевать и одеваться так, как хочешь, при этом не предлагая себя другим», — объясняет социолог Ардаван Хошнуд.

Недавно были обнародованы и другие подсчеты.

Каждый гангстер, действующий в группировке в течение пятнадцати лет, в среднем обходится шведскому государству и обществу в 23 млн крон (206 млн рублей), включая расходы на полицию, исправительные учреждения и судебные издержки.

Экономист Ингвар Нильссон, выполнивший эти подсчеты, отмечает, что из-за большого количества преступных группировок в стране общая сумма государственных расходов на борьбу с преступностью в сумме оценивается в 322 млрд крон, что по курсу составляет 3 трлн 67 млрд рублей.

Одна перестрелка может обойтись обществу в 75 млн крон (672 млн рублей), включая медицинские и юридические расходы. Не в последнюю очередь это связано с тем, что банды могут себе позволить нанимать высокооплачиваемых адвокатов, получающих миллионные гонорары.

Всего, по данным полиции, сейчас в Швеции насчитывается 14 000 активных преступных группировок. Но при этом, как показывают опросы, основным врагом своего государства шведы по-прежнему считают Россию.