В шведском городе Мальмё задержали двенадцатилетнего наемного убийцу. Шведы уже могли бы привыкнуть к преступлениям, совершаемым несовершеннолетними, но это ЧП выбивается из общего ряда.

В уходящем году этническая преступность продолжала оставаться главной проблемой Швеции — в этом контексте страна даже удостоилась упоминания Дональдом Трампом. Шведская полиция не в силах обуздать этнические банды, и это ведет к усилению праворадикальных настроений в обществе.

Попал не в того

Поздно вечером 12 декабря в городе Мальмё ехала легковая машина Audi. С ней поравнялся другой автомобиль, и из него раздалось несколько выстрелов. Одна пуля попала в 21-летнего парня, сидевшего на заднем сиденье Audi. Перепуганные дружки жертвы разбежались, оставив парня умирать.

Пострадавшего, члена одной из этнических банд, доставили в больницу, но слишком поздно — спасти его жизнь не удалось.

Незадолго до гибели он вышел из тюрьмы, где отсидел чуть более двух лет за грабёж, угрозы в адрес должностного лица и другие преступления. Все друзья погибшего, которые находились в машине во время убийства, тоже имеют судимости.

Полиция начала расследование и вскоре задержала 12-летнего подростка, который специально приехал в Мальмё, чтобы совершить заказанное ему убийство.

Оказалось, что другие бандиты поручили ему убрать нескольких конкурентов, за что выплатили сумму в 250 000 крон (свыше 2 млн рублей).

Он оказался самым молодым киллером в истории страны: раньше ловили 14-, 16-летних убийц, но 12-летних — еще никогда. Из-за юного возраста мальчика не стали помещать во «взрослую» тюрьму (в Швеции запрещено брать под стражу лиц моложе 15 лет), а отправили в специализированное заведение для подростков.

Трагикомизм ситуации заключается в том, что, похоже, юный стрелок промахнулся — ему заказали совсем другого человека, который сидел рядом с убитым.

В целом же неслучайно это ЧП произошло именно в Мальмё, где проживает одна из крупнейших в Швеции мигрантских общин.

Даже видавшие виды полицейские оказались неприятно поражены. Расем Шебиль, оперативник следственного отдела полиции города, признался, что потрясён произошедшим. «Меня это пугает. Куда же мы катимся? Как вообще можно заказывать убийство таким молодым людям?» — ужасается Шебиль.

Параллельно выяснилось, что 12-летний убийца находился в поле зрения социальных служб, но из-за ограниченности их ресурсов сбежал из-под опеки.

В ужасе даже Трамп

Недавно президент США дал интервью, в котором упомянул и Швецию как наглядный пример страны, которую разрушили иммиграция и связанный с ней рост преступности. Он считает, что до такого состояния Швецию и другие страны ЕС довели их нынешние лидеры.

«Я думаю, что они слабые. А ещё они крайне политкорректны, — иронически отметил Трамп. — Я люблю Швецию. Но из страны без преступности они превратились в страну с высоким уровнем преступности. Сейчас Швеция известна как очень небезопасная или, по крайней мере, довольно небезопасная страна. Это невероятно».

То, что имидж Швеции, еще лет двадцать назад считавшейся одной из самых спокойных и безопасных стран мира, кардинально изменился, подтвердили и канадские госорганы, подготовившие советы для путешественников.

Канадцев призывают проявлять крайнюю осторожность в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё — внимательно смотреть по сторонам, избегать больших скоплений людей. Авторы рекомендаций отмечают, что в последние годы там наблюдается резкий рост числа случаев перестрелок и взрывов, причем явление уже вышло за пределы иммигрантских районов.

От этого сплошь и рядом страдают люди, не имеющие отношения к бандитской среде. Канадцы отмечают, что шведская полиция ввела в обращение термин «случайная стрельба» (felskjutning). В особенности расцвела вербовка преступниками несовершеннолетних, тоже имеющая особое название — «насилие как услуга» (violence-as-a-service).

По словам бывшего следователя по уголовным делам шведской полиции Луая Мохагеба, ставшего ныне известным писателем, дети особенно интересны преступникам, так как их услуги дешевы, они легко поддаются манипуляциям и при этом могут получить незначительные сроки заключения.

«Вербовщики говорят: если тебя поймают, ты проведешь всего несколько лет в интернате, где будешь играть в PlayStation», — рассказал Мохагеб телеканалу TV4.

Детям, оказавшимся в мафиозных сетях, уже так просто из них не выпутаться. После выполнения задания на малолетнего «сотрудника» оказывают давление, чтобы он продолжил «работу».

Арест одного ребенка ничего не значит. «Есть очень много детей, готовых выполнять эти задания. Если одного поймали, они берут следующего», — говорит Мохагеб. В целом это явление встречается сейчас во многих странах ЕС. Однако Мохагеб разделяет точку зрения «Европола» о том, что массовая вербовка детей преступниками началась именно со Швеции, которая стала «законодательницей мод».

«У нас огромное участие молодежи в преступной деятельности, и при этом настолько беззаботное отношение к убийствам и взрывам, которого я не видел ни в одной другой стране», — жалуется эксперт.

Кстати, в этом году специально созданная в недрах «Европола» оперативная группа GRIMM провела крупную операцию по нейтрализации вербовщиков и подстрекателей детей, в ходе которой было произведено 193 ареста в Швеции, Дании, Нидерландах, Испании и других странах.

Шведы давно уже требуют обуздать терроризирующие страну уличные банды. И не сказать, что в этом направлении ничего не делается. В частности, чиновники пытаются сократить количество мигрантов в стране, предлагая им деньги за отъезд на родину. Однако эксперты оценивают эту меру скептически.

Также правительство инициировало исследование о возможности лишения членов банд шведского гражданства, полученного ими по натурализации. В декабре был представлен проект соответствующих поправок в конституцию.

Предполагается прямо прописать в основополагающем акте страны, что любой человек, осужденный за преступление, наносящее «тяжкий вред жизненно важным интересам Швеции», может быть лишён ее гражданства.

«Мы должны иметь возможность лишать гражданства членов бандитских группировок», — объяснил председатель госкомитета по правосудию Хенрик Винге. Более того, предлагается сделать уголовным преступлением сам факт участия в криминальных группировках. Парламент будет голосовать по этим поправкам уже в новом году.

Рост радикальных настроений

На неспособность государства справиться с этнической преступностью отреагировали активизировавшиеся ультраправые группировки. Их участники справедливо указывают, что большую часть преступлений в Швеции творят приезжие мигранты, и упрекают «импотентов во власти» в том, что те ничего не могут с ними сделать. Праворадикалы выражают желание «взять дело справедливости» в свои руки.

30 ноября, в годовщину смерти широко почитаемого ультраправыми короля Карла XII, в Стокгольме состоялся марш, организованный праворадикальной организацией Aktivklubb. В акции участвовали свыше семидесяти молодых людей в масках, они прошли по центральным улицам столицы с возгласами «Горд быть шведским националистом!» и «Швеция для шведов!».

Поскольку формально они никаких законов не нарушали, полиция сборище не разгоняла, а только сопроводила.

К слову, среди антифа, пикетировавших шествие, обнаружился журналист левой газеты Kriminalvårdsmagasinet Рикард Нильсон, проведший двадцать лет в тюрьме за жестокое убийство в 1999 году трех человек. Присутствие Нильсона дало правым возможность обвинить своих идейных оппонентов в том, что они представляют для общества опасность куда большую, нежели противники бесконтрольной миграции.

Неделей позже, 6 декабря, в городе Салем в окрестностях Стокгольма прошла еще одна акция, устроенная членами уже откровенно неонацистского «Северного движения сопротивления» (NRM).

Это одна из крупнейших национал-социалистических организаций не только в Европе, но и во всем мире. В западной прессе NRM и вовсе называют ведущей неонацистской силой Старого Света.

В июле прошлого года они провели слёт в городе Вестерос, где раздавали населению агитационные листовки. Один из участников «мероприятия», 37-летний Йоаким Каннисто разъезжал по окрестностям города в маске Гитлера и фотографировался со всеми желающими.

Традиция собраний в Салеме была заложена еще в декабре 2010-го, когда иммигрант зарезал там семнадцатилетнего юношу, придерживавшегося правых взглядов. Единомышленники погибшего стали ежегодно устраивать шествия в его память. Крупнейшая акция такого рода состоялась в 2003 году, когда две тысячи ультраправых, вышедших на демонстрацию, вступили в столкновение с подтянувшимися силами леваков и антифа. Однако после 2010 года полиция стала запрещать подобные марши.

И вот спустя пятнадцать лет разрешение было получено вновь.

На митинг собрались около 150 членов NRM. К месту действия прибыло примерно такое же количество антифа, оравших «Долой расистов!» и «Наш народ — это не белые мужчины в одинаковых куртках!».

Леваки активно напрашивались на потасовку. «Они не хотели подчиняться и пересекали демаркационную линию, проведенную между нацистами и их противниками. Чтобы заставить их вернуться за линию и предотвратить насилие, пришлось применить дубинки и перцовые баллончики», — пояснила Ула Эстерлинг, пресс-секретарь вестеросской полиции.

Позже на месте проведения нацистского марша были обнаружены хоккейные клюшки, которые должны были стать оружием. Восемнадцать человек задержали.

Случаи вроде недавней поимки самого юного в шведской истории киллера неприятно поражают воображение граждан. Они живут с ощущением, что власти ничего не могут поделать с бандами мигрантов, и проникаются мыслью о том, что «народ должен сам себя защитить».

И поэтому рост популярности правых идей, равно как и приток новых «бойцов» в группировки праворадикалов, будет только возрастать.