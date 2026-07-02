Российское руководство и власти в регионах в режиме «24 на 7» работают над решением проблем с бензином и дизельным топливом, волнующих общество. Ситуацию постоянно держит на контроле президент Владимир Путин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Власти не скрывают масштаб сложностей: очереди на заправках, проблемы с той или иной маркой бензина в розничной продаже, опасность возникновения перебоев с горючим для сельхозтехники в преддверии сбора урожая.

Только за прошедшую неделю прошло три совещания на высшем уровне о положении на рынке горючего.

23 июня вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, сообщил главе государства о принимаемых мерах. Речь тогда шла о запрете на экспорт бензина и авиакеросина, об увеличении мощностей всех НПЗ с максимальным вовлечением в производство малых и средних нефтеперерабатывающих предприятий. «Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры», — доложил Новак.

На следующий день замглавы правительства провел совещание по ситуации на топливном рынке. Профильным ведомствам дано поручение: обеспечить приоритетную поддержку регионов, где логистика зависит от природных и сезонных факторов. Отраслевым компаниям предписано на регулярной основе давать актуальные сведения о ситуации с нефтепродуктами.

28 июня президент провел совещание с вице-премьерами, профильными министрами и представителями ведущих энергетических компаний страны. Путин подчеркнул: «Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай». Для стабилизации необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов, призвал глава государства.

Власти принимают меры для того, чтобы в кратчайшие сроки снять проблему. Помимо мер, о которых ранее сообщил вице-премьер Новак (полный запрет на экспорт бензина и авиационного топлива), обсуждается возможность таких же запретов и для дизтоплива. Путин, разделяя требования общества и отвечая на эти требования, поставил задачу: уже в этом месяце производство основных видов горючего в России должно стать выше июньских показателей.

Ситуацию «взяли в работу» власти на местах, на что уже обратили внимание региональные эксперты и общественные деятели.

«Владимир Путин говорит правду и требует того же от правительства и тех, кто отвечает за тот или иной вопрос. Президент направляет работу ведомств и компаний для того, чтобы проблема была решена», — отмечает в канале в MAX глава комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской думы, эксперт общества «Знание» Иван Огнев.

«Конечно, ситуация непростая, но вмешательство президента для меня лично — гарантия того, что все будут работать 24 на 7 для того, чтобы решить проблему. Если нужно потерпеть — потерпим. Главное, что вопрос не замалчивается, а решается», — подчеркнул Огнев.

Признание президентом очередей на заправках и дефицита отдельных марок топлива — шаг, который отражает уважение к людям, в свою очередь отметил политолог из Воронежской области, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Завирюхин. По его оценке, публичное обозначение вызова соответствует запросу населения на правду и искренность. «Государство находится в открытом диалоге с гражданами и оперативно реагирует на возникающие сложности», — подчеркивает Завирюхин.

Он обратил внимание на решения, которые сейчас принимает руководство Воронежской области. Региональное правительство следит за тем, чтобы на АЗС всегда был запас топлива для автомобилей специальных служб, держит на контроле логистику бензина и ДТ. «Кроме того, для пресечения искусственного дефицита введены ограничения на продажу топлива: не более 30 литров бензина или не более 60 литров дизельного топлива на автомобиль», — отметил Завирюхин.

Схожим образом на сложившуюся ситуацию реагируют и власти Калининградской области, отмечает региональный эксперт, врио ректора Калининградского института переподготовки кадров агробизнеса Анастасия Пухальская.

«Принципиально важно, что региональные власти и руководство страны рассматривают топливную ситуацию не изолированно, а через призму конкретных отраслей, прежде всего АПК, — указывает Пухальская. — Сейчас задачи государства — обеспечить внутренний рынок, синхронизировать действия правительства, регионов, нефтяных компаний и аграриев, не допустить перебоев в период сезонной нагрузки. Что касается Калининградской области, то губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что в приоритете обеспечение топливом общественного транспорта и сельскохозяйственной техники».

Эксперт указывает на личную вовлеченность главы государства в ситуацию на топливном рынке.

«Видно, что речь идет о глубоком понимании того, как топливный рынок связан с реальной жизнью регионов: от стоимости перевозок и работы предприятий до своевременного выхода сельхозтехники в поле. У президента рука на пульсе, глава государства оперативно реагирует на имеющиеся сложности и перестраивает управленческую логику таким образом, чтобы она эффективно справлялась с возникающими вызовами», — подчеркнула Пухальская.

Ситуация на топливном рынке уже начала показывать положительную динамику, обращает внимание тюменский политолог, автор Валдайского клуба Матвей Киселев.

«Активно задействован потенциал малых и средних предприятий по нефтепереработке. Вывод на рынок внутренних резервов, стратегические запасы которых составляют около двух миллионов тонн топлива, является наиболее ощутимым решением для простого человека, так как резко повышает предложение на рынке», — отмечает эксперт.

То, что в решение проблемы активно включились и власти на местах, видно и на примере Тюменской области. «Контроль за ситуацией взяло на себя правительство региона во главе с Александром Моором. Введены лимиты на АЗС: для легковых автомобилей в населенных пунктах — 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива, за городом на трассах — 40 и 200 литров соответственно. Заливка в пластик или металл запрещена», — отмечает Киселев.

Особое внимание власти уделяют столице, где «плотнее» всего концентрация потребителей топлива. На меры, которые принимает мэр Сергей Собянин в контакте с федеральным руководством, указал председатель московского общественного движения «Доблесть и Честь» Роман Салванин. Он напомнил, что Собянин оперативно принял решение: с 23 июня для бензовозов отменено оформление пропусков. Решение позволило снять логистические ограничения и ускорить доставку топлива на московские АЗС.

«Параллельно вице-премьер Александр Новак провел отдельную встречу с мэром, посвященную устойчивости топливного снабжения Москвы, — отметил Салванин. — Русский топливный союз официально подтвердил отсутствие дефицита на столичных заправках». Точечные решения, которые дополняют федеральные запреты на экспорт и биржевые ограничения, дают москвичам гарантию, что город обеспечен топливом, все механизмы работают, подчеркнул общественник.