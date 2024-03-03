Материалы с тегом «Александр Новак»
Россия сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки
Россия в координации с некоторыми странами ОПЕК+ во втором квартале 2024 года сократит добычу и поставки нефти на 471 тыс. баррелей в сутки, сообщил 3 марта вице-премьер Александр Новак. «Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тыс. баррелей...
3 марта 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили достижения в сфере энергетики
В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в...
20 февраля 2024
Россия не ведёт переговоров о транзите газа через Украину, заявил Новак
Россия не ведёт переговоров о транзите газа через территорию Украины ни с киевским режимом, ни с руководством Евросоюза, не обсуждается также и вариант с продажей странам ЕС газа на границе с Украиной, заявил 31 января вице-премьер Александр Новак. «На текущий момент никаких переговоров нет»...
31 января 2024
Новак заявил о готовности России поставлять газ в Европу
Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами, однако пока не видит желания обсуждать этот вопрос. Об этом 27 января заявил вице-премьер Александр Новак на Дне энергетики в рамках выставки «Россия». «Готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня...
27 января 2024
Новак назвал сроки ремонта оборудования на Нижегородском НПЗ
Ремонт остановленного на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе оборудования продлится месяц-полтора, точнее назвать сроки ремонта пока нельзя, сообщил 27 января вице-премьер России Александр Новак. Он пояснил, что сейчас на предприятии решают, каким образом и сколько по времени будут...
27 января 2024
Новак объявил о готовящемся подписании договора между Россией и Ираном
Вице-премьер России Александр Новак анонсировал подписание в ближайшее время межгосударственного договора между РФ и Ираном. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1». «В ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с...
8 декабря 2023
Россия начнёт усиливать ограничение поставок нефти в рамках ОПЕК+
Россия с декабря начнёт усиливать ограничение поставок нефти и топлива в рамках ОПЕК+, заявил 5 декабря вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Россия полностью подтверждает полную приверженность договорённостям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на...
5 декабря 2023
Новак анонсировал скорую договорённость о проекте газового хаба в Турции
Дорожная карта по участию России в создании газового хаба в Турции находится на согласовании, и в ближайшее время может быть достигнута договорённость о практической реализации проекта, заявил 25 ноября вице-премьер РФ Александр Новак. «Сейчас на согласовании находится дорожная карта. Турецкая...
25 ноября 2023
В правительстве РФ оценили динамику сотрудничества с Турцией
Торговый оборот между Россией и Турцией увеличился более чем в два раза по итогам прошлого года, а в общем сотрудничестве двух стран отмечается положительная динамика, заявил вице-премьер России Александр Новак 25 ноября на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству...
25 ноября 2023
Министр торговли Турции назвал успешными прошедшие переговоры с Россией
Турция будет развивать отношения с Россией, основываясь на независимых собственных решениях. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, комментируя результаты прошедших переговоров с заместителем председателя правительства России Александром Новаком по экономическому сотрудничеству. Он...
25 ноября 2023
Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом
Вице-премьер России Александр Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка страны топливом в полном объёме. Об этом Новак заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15-20% c последующим снижением...
22 ноября 2023
Новак сообщил, что Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти
Россия в 2023 году добудет 527 млн тонн нефти, 440 млн тонн угля и произведёт 33 млн тонн сжиженного природного газа, заявил 21 ноября вице-премьер Александр Новак. «Если говорить о добыче нефти, мы ожидаем 527 млн тонн примерно. В прошлом году было 535 млн тонн. По углю это примерно 440 млн тонн...
21 ноября 2023
Новак поручил запретить АЗС продавать только премиальное топливо
Автозаправочным станциям (АЗС) нужно запретить продавать только премиальное дизельное топливо без наличия базового класса, заявил 4 ноября в кулуарах международной выставки-форума «Россия» вице-премьер РФ Александр Новак. Он рассказал, что в ходе рассмотрения ситуации с ростом цен на топливо в...
4 ноября 2023
Новак заявил, что некоторые АЗС держат цены на дизель выше средних
Цены на дизельное топливо на некоторых АЗС в России выше средних по стране из-за того, что там продаётся брендированное дизельное топливо, заявил 27 октября вице-премьер Александр Новак. «Отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо...
27 октября 2023
В Венесуэле начала работу платёжная система «Мир»
Российская платёжная система «Мир» начала работу в Венесуэле, сообщил 16 октября вице-премьер Александр Новак по итогам заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии. «На территории Венесуэлы работает карта «Мир», более 80 тыс. терминалов», — сказал Новак. Вице-премьер отметил...
16 октября 2023
Новак рассказал о переходе России на расчёты в рублях и нацвалютах
Россия минимизировала торговлю в долларах и евро практически со всеми странами и перешла на рубли и национальные валюты. Об этом 12 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской энергетической недели. «На сегодняшний день мы практически со всеми странами минимизировали торговлю в...
12 октября 2023
Конфликт Израиля и Палестины может повлиять на энергорынок, заявил Новак
Обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на мировой энергорынок, заявил 11 октября вице-премьер России Александр Новак. «Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону», — сказал он журналистам на...
новость часа
11 октября 2023
Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе России
Снижение цен на топливо зафиксировано в 81 регионе России. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании в правительстве России. Он напомнил, что 21 сентября правительство ввело временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива для нормализации ситуации с ценами...
9 октября 2023
Власти России подготовили меры по стабилизации внутреннего рынка топлива
Министерство энергетики и Министерство финансов РФ подготовили меры по стабилизации рынка топлива внутри России, связанные с введением заградительных пошлин для ряда экспортеров, сообщает правительство России. Их представили на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяниками и...
4 октября 2023
Новак сообщил о снижении цен на топливо почти во всех регионах России
Введение временного запрета на экспорт автомобильного топлива из России привело к снижению цен на него почти во всех регионах страны, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью, опубликованном 4 октября на телеканале «Россия 24». «Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты. На бирже снижение...
4 октября 2023