Материалы с тегом «Бензин»
Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина
Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года, следует из постановления кабинета министров. «Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода — с 1 марта по 31 августа», — говорится в документе. Запрет не будет распространяться в том числе на поставки в...
29 февраля 2024
Правительство РФ запретит экспорт бензина
Правительство России вводит с 1 марта 2024 года шестимесячный запрет на экспорт бензина. Глава правительства Михаил Мишустин одобрил такие меры. Временный запрет не коснётся уже согласованных поставок в Узбекистан, Монголию, Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС. Также кабмин увеличит норматив продаж...
новость часа
27 февраля 2024
Новак назвал сроки ремонта оборудования на Нижегородском НПЗ
Ремонт остановленного на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе оборудования продлится месяц-полтора, точнее назвать сроки ремонта пока нельзя, сообщил 27 января вице-премьер России Александр Новак. Он пояснил, что сейчас на предприятии решают, каким образом и сколько по времени будут...
27 января 2024
Кабмин не рассматривает запрет экспорта бензина из-за аварии у «Лукойла»
Российское правительство на данный момент не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе из-за прекращении работы одной установки на Нижегородском НПЗ. Об этом ТАСС сообщил источник в кабмине. «Такая мера не обсуждается и не рассматривается», — сказал изданию источник. При этом...
15 января 2024
ФАС возбудила дела против «дочек» «Лукойла» из-за наценок на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против дочерних предприятий «Лукойла» из-за наценок на 92-й и 95-й бензин на заправках. Об этом стало известно 27 декабря из соответствующего сообщения ведомства. В частности, фигурантами оказались компании «Лукойл-Центрнефтепродукт» и...
27 декабря 2023
Правительство РФ не поддержало инициативу о регулировании цен на топливо
Правительство России не поддержало инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР по регулированию цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили «Известия». Источник издания пояснил, что принятие такой меры на внутреннем рынке приведёт к искажению ценообразования. Также введение схемы регулирования цен...
23 ноября 2023
Правительство РФ отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива
Правительство РФ сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка. Об этом 22 ноября сообщило Минэнерго в Telegram-канале. «Правительством России принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива, введённого 21 сентября в...
22 ноября 2023
Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен топливом
Вице-премьер России Александр Новак заявил об обеспеченности внутреннего рынка страны топливом в полном объёме. Об этом Новак заявил в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15-20% c последующим снижением...
22 ноября 2023
Россия отменила временные ограничения на экспорт бензина
Российское правительство отменяет временные ограничения на экспорт бензина из России. Решение приняли в связи с насыщенным внутренним рынком, сообщила 17 ноября пресс-служба Минэнерго. «Правительством принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина»...
17 ноября 2023
Глава Минэнерго Шульгинов допустил снятие запрета на экспорт бензина
Снятие запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95 обсуждают в правительстве России, заявил 8 ноября журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. «Обсуждаем», — сказал министр, слова которого приводят «Известия». Как передавало ИА Регнум, 21 сентября правительство России приняло постановление о...
8 ноября 2023
Путин: в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям
Президент России Владимир Путин, выступая 11 октября на заседании «Российской энергетической недели», призвал энергокомпании РФ сделать приоритетом поставки топлива отечественным потребителям. «Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний — в приоритете должны быть поставки топлива...
11 октября 2023
Новак заявил о снижении цен на топливо в 81 регионе России
Снижение цен на топливо зафиксировано в 81 регионе России. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на оперативном совещании в правительстве России. Он напомнил, что 21 сентября правительство ввело временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива для нормализации ситуации с ценами...
9 октября 2023
Глава Минэнерго сообщил о начале снижения розничных цен на топливо
Министерство энергетики России зафиксировало начало снижения розничных цен на автомобильное топливо в стране, заявил 6 октября журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов. «Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — сказал он. Шульгинов отметил, что задача...
6 октября 2023
Кабмин РФ обязал перекупщиков мазута и керосина платить экспортную пошлину
Платить повышенную экспортную пошлину будут не только перекупщики дизельного топлива, но и экспортёры мазута и керосина, если они не являются производителями. Список плетельщиков расширило правительство, включив в перечень ряд новых продуктов. Это следует из постановления, опубликованного на...
6 октября 2023
Правительство России восстановило топливный демпфер
В России с 1 октября в прежнем объёме восстановили топливный демпфер. Такое решение приняли в правительстве для стабилизации внутреннего топливного рынка. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе правительства. «Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября...
6 октября 2023
ФАС потребовала снизить цены на топливо на заправках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в 32 вертикально интегрированные и независимые компании письма с требованием снизить розничные цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом 5 октября пресс-служба ведомства. «В случае отсутствия принятых мер со стороны...
5 октября 2023
Песков ответил на вопрос о сроках отмены запрета на экспорт топлива
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 5 октября заявил, что запрет на экспорт топлива из страны будет действовать до тех пор, пока в нём не отпадёт необходимость. «Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет», — сказал Песков на брифинге...
5 октября 2023
Новак сообщил о снижении цен на топливо почти во всех регионах России
Введение временного запрета на экспорт автомобильного топлива из России привело к снижению цен на него почти во всех регионах страны, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью, опубликованном 4 октября на телеканале «Россия 24». «Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты. На бирже снижение...
4 октября 2023
Правительство намерено не допустить роста цен на АЗС выше инфляции
Правительство рассчитывает не допустить повышения цен на автозаправочных станциях выше уровня инфляции. Об этом 3 октября журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак. «Это соблюдалось в предыдущие годы, и в этом году такая задача тоже стоит, и на будущие, следующие годы», ― подчеркнул Новак...
3 октября 2023
Новак объяснил, кого коснётся будущий запрет на экспорт топлива
В будущем российские власти планируют ввести полный запрет на экспорт топлива из России для всех, кто не является его производителем, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», показанном 1 октября на телеканале «Россия 1». «Рассматриваются запретительные...
1 октября 2023