Владимир Путин провел 23 июня по видеосвязи совещание с членами правительства. Главной темой стали экономические и социальные задачи, включая наращивание кадрового потенциала отечественного здравоохранения. Но разговор главы государства, вице-премьеров и министров начался с обсуждения самых острых вопросов — от защиты от беспилотных атак противника до стабилизации рынка топлива.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Мы знаем и видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, … взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — отметил глава государства.

Купирование этих угроз — задача Минобороны и других силовых ведомств, подчеркнул Путин. «Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — подчеркнул Путин.

Та же обязанность возлагается и на глав регионов. «Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решаема», — указал Путин.

Лидер страны отметил, что каждый день находится на контакте с вице-премьерами Маратом Хуснуллиным (в чью сферу ответственности входит в том числе транспортная инфраструктура) и Александром Новаком, курирующим топливно-энергетический комплекс. Оба замглавы правительства на встрече 23 июня выступили с сообщениями президенту.

«Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — сообщил Хуснуллин. Профильные ведомства разработали механизмы поддержки туристической отрасли — в том числе возврат средств за бронирование. «Мы все вопросы обсудили, председателю правительства доложили. В ближайшие дни документ соответствующий будет выпущен, как вы и поручали», — обратился Хуснуллин к президенту.

Вице-премьер Новак доложил о ситуации на топливном рынке. По его оценке, она «непростая, но контролируемая». Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается аналогичная мера для дизеля. Заводы работают на полную мощность, плановые ремонты перенесены. «Проводим в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду», — отметил профильный вице-премьер.

Оперативная работа властей в Москве и регионах по защите мирной жизни идет одновременно и в связке с работой армии России на фронте, откуда приходят сводки о продвижении вперед. Президент указал на то, что атаки врага на мирных граждан лишь укрепляют решимость наступающих войск добить террористический режим. Преступления, подобные атаке на колледж в Старобельске и удару по белорусским школьникам в Брянской области, не могут остановить поражения ВСУ (хотя киевский режим и пытается создать иллюзию сильной переговорной позиции). Но ситуация на поле боя — не в пользу противника.

И, как подчеркнул Верховный главнокомандующий, «выпады, особенно удары по детям, конечно, только стимулирует наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело».

Позиция России остается неизменной: прекращение огня на линии боевого соприкосновения возможно только при исполнении наших условий, которые были озвучены и на переговорах в Стамбуле в 2022 году, и на российско-американской встрече в Анкоридже в 2025-м. Это, в частности: масштабное сокращение ВСУ, вывод украинских войск с оккупированных российских территорий, политическое признание Донбасса и Крыма в составе России, внеблоковый статус Украины и защита прав русскоязычных. Руководство нашей страны не отступает от этих требований, отвечающих национальным российским интересам, условия договоренностей должны быть исполнены.

«Россия тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договорённостей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, всё их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договорённостей с нашей стороны. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — отметил Путин.

Москва готова к диалогу, но исключительно на основе ранее достигнутых договорённостей и текущих реалий. Основой и гарантией для достижения устойчивого мира могут быть только успехи наших войск на фронте — и поскольку противник упорствует, условия мира будут всё более жесткими.

Обсуждение вопросов безопасности страны не помешало разговору по заявленной, сугубо мирной, теме совещания. Кульминацией стало обсуждение старта программы наставничества для медицинских работников. С 1 марта соответствующий закон вступил в силу, и буквально через несколько дней, когда 220 тысяч выпускников медицинских вузов получат дипломы, начнётся его реализация.

Путин подчеркнул, что речь не идет о распределении по советской модели. «Для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи», — пояснил президент. Он поручил организовать мониторинг, чтобы избежать формализма и бюрократической перегрузки.

«Нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников, в том числе из-за необоснованного увеличения бюрократической нагрузки. Всё это может обесценить сам смысл принятых решений», — предупредил глава государства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил, что за последние годы удалось переломить негативный тренд снижения численности медиков. Приём на специалитет вырос на 43,5%, в ординатуру — на 30%, в среднее профессиональное образование — на 49%. В 2026 году в отрасль придут почти 230 тысяч специалистов: 155 тысяч выпускников средних учебных заведений, почти 50 тысяч врачей и 30 тысяч ординаторов.

Во всех регионах утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в программе, назначены ответственные за наставничество, а в системы оплаты труда внесены изменения, предусматривающие стимулирующие выплаты. Губернаторы Ивановской, Тверской, Челябинской и Архангельской областей, находившиеся на связи, подтвердили готовность. Так, в Тверской области предусмотрена единовременная выплата молодым специалистам в 1,5 миллиона рублей, в Архангельской — 500 тысяч подъёмных плюс компенсация аренды жилья.

Сами выпускники, которым дали слово, поблагодарили президента за внимание к их будущему. «Моим наставником в Кинешемской ЦРБ является Пахомова Наталья Владимировна… с таким наставником я не боюсь трудностей, я вижу в них возможность научиться чему-то новому», — поделилась Светлана Скребова из Ивановской области.

Отвечая на выступление Юлии Чакиной из Архангельска, которая выбрала педиатрию, Владимир Путин отметил: «Нет ничего более дорогого, чем будущее страны, чем будущее России. Это детки, о которых мы все всегда думаем, заботимся».

Министр образования и науки Валерий Фальков доложил о ходе приемной кампании. В этом году установлено 620 481 бюджетное место, 73% из которых распределены среди вузов в регионах. Приоритет отдан инженерным специальностям — 263 816 мест (42,5% от общего числа), а также педагогике, медицине и сельскому хозяйству.

Расширен пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования: теперь в нём участвуют 17 университетов. «По отдельным укрупнённым группам специальностей начиная с 2027 года будем активно переходить. Крайний у нас срок — это 2030 год», — уточнил Фальков, заверив, что переход будет плавным.

Особое внимание — льготам для участников СВО и членов их семей. Для них установлена квота в 53,5 тысячи мест (на 1300 больше, чем в прошлом году), что составляет не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению.

Глава Минтруда Антон Котяков представил данные по занятости молодёжи. Уровень безработицы среди граждан до 25 лет снизился до 7,5% (в 2020 году — 17%). Трудоустройство выпускников вузов 2024 года превысило 81%, а их средняя зарплата выросла почти вдвое — до 91 тысячи рублей.

С начала учебного года во всех регионах запущена программа индивидуального сопровождения студентов от выбора профессии до первого рабочего места. «Мы такой персональной оценкой обошли порядка 1,2 миллиона ребят. У 20 процентов из них были выявлены риски нетрудоустройства. С 325 тысячами студентов была проведена индивидуальная работа», — доложил Котяков.

Завершая совещание, глава государства вновь вернулся к теме безопасности и призвал все уровни власти работать ритмично. «Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решаемая. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично», — резюмировал Путин.