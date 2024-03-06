Материалы с тегом «Марат Хуснуллин»
Кабмин определил 12 агломераций для развития Азово-Черноморского кластера
Правительство определило 12 агломераций для развития Азово-Черноморского кластера. Об этом 6 марта на совещании по развитию юга России и Приазовья заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В девяти регионах, среди которых четыре новых территории, определили 12 агломераций, 28 крупнейших и значимых...
6 марта 2024
Хуснуллин проверил ход работ по восстановлению Мариуполя и посетил Авдеевку
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в ДНР посетил ряд социальных и промышленных объектов в Мариуполе, Донецке и Авдеевке, сообщила 2 марта пресс-служба правительства. В Мариуполе Хуснуллин принял участие в открытии отремонтированного и благоустроенного детского сада в...
2 марта 2024
Хуснуллин заявил, что Авдеевку можно оперативно восстановить
Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить. Об этом 2 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале. Он рассказал, что совершил рабочую поездку в ДНР и посетил недавно освобождённую Авдеевку. По его...
2 марта 2024
Восстановление исторической части Мариуполя хотят завершить в 2024 году
Работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Об этом 29 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Если два года назад...
29 февраля 2024
Хуснуллин назвал сроки запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Запустить движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет реально через пять лет. Об этом 29 февраля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет. Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально трассу полноценно...
29 февраля 2024
Льготную ипотеку на вторичку в новых регионах могут ввести в течение месяца
Решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жилье под 2% в новых регионах примут в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. «Мы сейчас отрабатываем механизм, смотрим на то, какой это будет механизм...
29 февраля 2024
Путин прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью за рулём «КамАЗа»
Президент России Владимир Путин 22 февраля прибыл на один из участков трассы М-12 под Казанью за рулём «КамАЗа». Вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным Путин за рулем «КамАЗа» прибыл из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Там президенту...
22 февраля 2024
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что отрасль ЖКХ национализировать не будут
Государство не намерено национализировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства, заявил 4 февраля журналистам в кулуарах международной выставки-форума «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин. Он ответил на вопрос о своём отношении к инициативам о передаче предприятий ЖКХ в ведение муниципальных...
4 февраля 2024
Хуснуллин заявил, что атака ВСУ не сорвёт строительство в Лисичанске
Восстановление города Лисичанска в ЛНР, строительство там жилья и социальных объектов будет продолжено, несмотря на атаку со стороны ВСУ. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия». По...
4 февраля 2024
В РФ увеличат размер выплат на восстановление жилья в новых регионах
Выплаты на ремонт и восстановление жилья в новых регионах вырастут из-за удорожания строительных материалов. Об этом 4 февраля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке «Россия» на ВДНХ. Он отметил, что власти очень серьёзно мониторят ситуацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и...
4 февраля 2024
В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные жилые дома
В Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Об этом 4 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании «Инфраструктура и среда для жизни» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. «Полумиллионный город, который был достаточно сильно повреждён. Мы...
4 февраля 2024
Хуснуллин заявил о планах продлить льготную семейную ипотеку в России
Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, сообщил 4 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. «У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — сказал он. Кроме...
4 февраля 2024
Хуснуллин назвал число восстановленных объектов в новых регионах РФ
С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, сообщил 31 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов. По словам зампредседателя правительства России, спрос на жилье в Донецкой, Луганской...
31 января 2024
Хуснуллин заявил о необходимости вводить в год не менее 100 млн кв. м жилья
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что каждый год в России должно вводиться не менее 100 млн квадратных метров жилья. Об этом он сообщил в ходе деловой программы Дня строительства в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. «Мы не должны понижать планку в 100 млн кв. метров», — заявил...
20 января 2024
В новых регионах России восстановили 18 тысяч объектов, сообщил Хуснуллин
В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях за всё время работ восстановлено и построено около 18 тыс. объектов, сообщил 20 января вице-премьер России Марат Хуснуллин. «18 тысяч объектов отремонтировано и построено на новых территориях», — сказал Хуснуллин в своём...
20 января 2024
Хуснуллин допустил снижение объёмов выдачи ипотеки в 2024 году
Объемы выдачи ипотеки в России в 2024 году могут снизиться, сообщил 28 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Будет немножко поменьше ипотеки», — заявил Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. При этом он добавил, что правительство продолжит вырабатывать...
28 декабря 2023
В России в 2023 году сдадут 107–108 млн «квадратов» жилья, заявил Хуснуллин
В России объём ввода жилья по итогам 2023 года будет рекордным и может достигнуть 107–108 млн квадратных метров, заявил 21 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Каждый день идет регистрация, жители сдают, сдают жилье. До конца года, уже не знаю, мне кажется, уже за 105 (млн квадратных метров)...
21 декабря 2023
Хуснуллин сообщил о завершении ремонта дороги в Крым через новые регионы
В 2023 году в Херсонской и Запорожской областях отремонтировали семь мостов и около 200 км автотрассы в Крым, пролегающей вдоль Азовского побережья, заявил 20 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин. Ремонт сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов завершён, отметил вице-премьер...
20 декабря 2023
Рост первоначального взноса по ипотеке сочли благом для экономики
Если в России вырастет первоначальный взнос по ипотеке, то это окажется полезным как для финансовой, так и для банковской систем, заявил 2 декабря корреспонденту ИА Регнум директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Ранее...
2 декабря 2023
Правительство намерено повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке
В России планируют увеличить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой. Об этом 2 декабря заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он пояснил, что правительство собирается пойти на такой шаг для регулирования объёма выдачи ипотечного займа. Хуснуллин напомнил, что в стране до...
2 декабря 2023