В июне в Брюсселе официально начал работу так называемый «Международный центр безопасности Балтии» (BISC). Учредители представили заведение как «новый аналитический центр, призванный усилить голос Латвии, Литвы и Эстонии на международной арене и противодействовать устойчивым мифам о регионе».

ИА Регнум

По факту же это пропагандистская контора, в задачу которой вменили отмывать имидж: депрессивные прибалтийские режимы там будут выставлять как «образцовые демократии» и «передовые экономики».

Все на «борьбу с нарративами»!

Власти стран Прибалтики считают «кремлевскую пропаганду» одной из самых главных угроз для себя и уже много лет ставят ее в информационную повестку Европарламента и Еврокомиссии.

Еще в 2015 году президент Латвии Раймондс Вейонис жаловался: «Информационное давление со стороны России через различные СМИ очень велико. Мы его ощущаем каждый день». Тогда же в Риге заработал Центр стратегической коммуникации НАТО (NATO Stratcom), на открытие которого прибыл американский сенатор Джон Маккейн. Одной из главных задач, которые поставили перед Stratcom, стала именно «борьба с пропагандой».

Но и после этого политики прибалтийских стран продолжали регулярно жаловаться на «пропагандистское воздействие». Создавались всё новые профильные организации. В 2016 году в Эстонии заработала «Балто-украинская осенняя школа», которой поручили «укрепление информационной и психологической сопротивляемости современным гибридным угрозам».

Прибалты озабочены тем, что Кремль якобы «очерняет» их страны в глазах коллективного Запада. В 2019 году экс-вице-президент Еврокомиссии, бывший кандидат в президенты Эстонии Сийм Каллас, отец Каи Каллас, разразился жалобами, что «российская пропаганда» разрушила имидж его республики.

Каллас отмечал, что если раньше Эстония, дескать, могла быть полностью уверенной в военной помощи американцев, то теперь нет. «Россия, несомненно, смогла их убедить в том, что в Эстонии у власти находятся расисты, борцы за превосходство белой расы, нацисты. Это делает отношение конгресса США к Эстонии прохладным», — сетовал он в колонке в Eesti Päevaleht.

Надо сказать, бывали случаи, когда инстанции стран Запада действительно принимали неприятные для прибалтийских неонацистов решения. Например, в 2021 году власти Бельгии постановили снести памятник латышским легионерам СС, установленный в 2018-м в городе Зедельгаме, где они содержались в качестве военнопленных. Спустя три года после его установки местные чиновники всё-таки сообразили, что памятник прославляет нацистских пособников.

Группа по вопросам исторической памяти Европейского парламента во главе с евродепутатом от Латвии Инесе Вайдере отправила руководству города письмо с просьбой сохранить памятник. Вайдере, некогда — член КПСС, заявила, что «советская пропаганда придумала ложь о том, что легионеров можно приравнивать к нацистам».

Однако пламенные призывы не помогли — в начале 2022-го памятник всё же демонтировали. Вину за это латыши возложили на Кремль. Министр иностранных дел Латвии того времени Эдгар Ринкевич (ныне президент) заявил: «К сожалению, уже какое-то время против демократических наций Европы ведутся клеветнические кампании».

В 2022 году прибалты получили от Запада индульгенцию на любые русофобские действия. И они принялись спешно добивать русские школы, изгонять русский язык из общественного пространства, репрессировать сторонников России и выкорчевывать русско-советское культурное и мемориальное наследие.

Но власти Литвы, Латвии и Эстонии опасаются, что между Россией и глобальным Западом еще может наступить потепление — и тогда «враждебные нарративы» вновь получат распространение. Создание в Брюсселе BISC направлено на предупреждение этой опасности.

«Самый тяжкий грех»

Центр ставит своей задачей не столько прямую борьбу с так называемыми фейками, сколько «долгосрочную работу по изменению восприятия региона в глазах западных политиков, журналистов и лидеров общественного мнения».

По случаю учреждения BISC выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете, издавна пользующаяся славой убежденного врага России. По ее мнению, «прибалтийские страны играют значительно более важную роль в международной политике, чем принято считать».

Однако, по словам Калниете, многие российские «стереотипы до сих пор остаются живы». Именно поэтому она назвала создание BISC «важным шагом»: новая организация будет заниматься не только продвижением интересов стран региона на международных площадках, но и распространением «объективной информации о регионе и противодействием дезинформации».

BISC позиционируется как неправительственная организация, зарегистрированная в Великобритании. Заявлено, что её деятельность финансируется из «частных источников». Из каких конкретно — не раскрывается.

Но есть информация, позволяющая сделать выводы. Центр основал и возглавляет известный британский пропагандист Эдвард Лукас, называющий себя «экспертом по безопасности» и «экспертом по России». В прошлом он был старшим редактором журнала The Economist и сотрудником аналитического центра CEPA в Вашингтоне. Лукас кормится на теме «русской опасности» в The Times, EU Observer и Foreign Policy. Также его регулярно публикует пресса прибалтийских республик.

Широкие связи Лукаса, вероятно, помогают привлекать средства на деятельность центра. Помимо него, в структуру BISC входят советник Карин фон Хиппель (бывший генеральный директор Британского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований), американский политолог Пол Гобл (сторонник расчленения России), а также вышеупомянутая Сандра Калниете.

Патроны центра — четыре бывших президента: Тоомас Хендрик Ильвес (Эстония), Вайра Вике-Фрейберга (Латвия), Валдис Затлерс (Латвия) и Даля Грибаускайте (Литва).

Эксперты сравнивают BISC с другими организациями, схожими с ним по целям. Например, с основанным в 2019 году Балтийским фондом безопасности (BSF), получающим, как указывается, «гранты и пожертвования». Некоторые проекты BSF финансировались правительством США, а также латвийскими, голландскими и американскими донорами.

Фонд позиционирует себя как «независимый аналитический центр», служащий «платформой для обсуждения, исследований и налаживания связей между экспертами по безопасности из прибалтийских стран и их международными партнёрами».

Основатель BISC Лукас полагает, что при обсуждении прибалтийских государств журналисты и аналитики часто совершают типичные ошибки. И самый тяжкий «грех», по его мнению, — повторение «российских нарративов», изображающих эти страны как «потерпевшие неудачу, лишённые друзей, фашистские и нестабильные». Он убежден, что такие утверждения лишают республики субъектности и отпугивают от них потенциальных инвесторов. Лукас призывает отказаться от «снисходительного отношения» к Восточной Европе.

Он рассуждает: «Что Западная Европа знает о так называемой Восточной Европе? Что это <…> задворки России. Её народы экзотичны, зачастую — ограничены и отсталы, даже до смешного: помните уморительного Бората? А крошечные страны — балканские, балтийские, неважно — разделены, слабы и уязвимы. Короче говоря, не такие, как «настоящая» Европа. Я борюсь с этими мифами десятилетиями».

По словам Лукаса, западная пресса в отношении региона допускает ошибки, которые невозможны при описании государств Африки, Латинской Америки или Азии.

Несите ваши денежки

Кроме того, Лукас говорит: «Эстония, Латвия и Литва — наряду с Украиной, Польшей, Финляндией и другими — видят то, чего не видим мы в «старом Западе». И добавляет, что «послание», которое его центр транслирует членам НАТО и ЕС, очень простое: «Будьте больше похожи на страны Прибалтики».

Он предлагает подражать им в рекордном уровне военных расходов, в «бдительности, готовности и устойчивости», в том, как их спецслужбы арестовывают «кремлёвских шпионов».

BISC, говорит Лукас, будет «освещать идеи прибалтийских стран в сфере безопасности» и «доносить их послания <…> до людей, формирующих общественное мнение и принимающих решения в ленивых, самодовольных, трусливых, неорганизованных странах «старой Европы».

При этом Лукас, что любопытно, намерен бороться с «абсурдными утверждениями» о том, что так называемый Сувалкский коридор — «самое опасное место в Европе» и что «Нарва следующей подвергнется атаке». Он даже обрушился на украинцев, которые, по его словам, «наивно или цинично» сеют панику относительно возможности нападения России на Прибалтику.

Основатель центра выразил готовность бороться с тезисами о том, что страны региона — «депопуляризированные неудачники в международной изоляции, раздираемые конфликтами, охваченные экстремизмом и готовые к краху». И пообещал представить список с опровержениями на мероприятиях в Вильнюсе, Брюсселе, Лондоне и других местах.

Одна из программ BISC называется «Калининград-2050». Ее цель заключается в том, чтобы изображать российский регион как «реальную проблему региональной безопасности». По сути речь идет об идеологической подготовке к действиям по отторжению региона от России.

Вместе с тем создается впечатление, что ушлый делец Лукас просто обхитрил прибалтов, убедив скинуться на очередную пропагандистскую структуру, чтоб через нее они якобы могли лоббировать свои интересы в Вашингтоне и Лондоне.

Но любой сколько-нибудь непредвзятый эксперт понимает, что изображение прибалтийских государств «успешными, стабильными, инновационными», да еще и находящимися в «самом динамичном и многообещающем регионе Европы» чрезвычайно далеко от истины.

Потенциальные инвесторы сочувственно выслушают, похлопают по плечу и вложатся в какой-нибудь другой регион, не столь депрессивный и обезлюдевший. А деятельность BISC обернется «освоением средств» и производством фиктивно-демонстративного продукта.